나이프와 포크까지 동원해 새긴 빛의 리듬

큰사진보기 ▲<오솔길 향기>, 53mm×45.5mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

"나에게 그림은 기록이다. 풍경의 기록이 아니라 마음의 기록이다." - 박상환

큰사진보기 ▲<윤슬 인상>, 145.5mm×97mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<실개천 인상>, 65.1mm×50mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

큰사진보기 ▲<이송천에서>, 65.1mm×50mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

큰사진보기 ▲<송야천 연가>, 65.1mm×50mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

큰사진보기 ▲<꽃동네 따사로운 날>, 53mm×45.5mm, oil on canvas, 2026 ⓒ 박상환 관련사진보기

전시장에서 그림을 보고 난 다음 날 기사를 써야겠다고 생각하고 도판 요청을 위해 작가에게 전화하니 그림을 그리려 소백산 언저리에 와 있다고 했다. 그는 늘 사생을 다닌다. 작업실 근처의 실개천 등 주변 풍광을 담기도 하지만, 근처 괜찮은 풍광이 있다는 것을 알게 되면 어디든 화구를 챙겨 떠난다. 교사직을 그만둔 해부터 치열하게 작업에 매진하고 있다. 작업량도 매년 증가하고 있다. 지난해 10월에 개인전을 하고, 올해 6월, 그리고 이번 전시회까지 1년 사이에 3번의 개인전을 할 정도다.박상환 회화의 물질성을 지탱하는 가장 독특한 힘은 화면을 다루는 도구의 확장성에 있다. 그는 전통적인 붓질에만 머물지 않고 나이프와 심지어 포크까지 동원하여 물감을 긁어내고 파고드는 거친 제스처를 감행한다.이 과정에서 유화 물감은 캔버스 위에 두껍게 쌓이며 강렬한 마티에르를 구축한다. 도구들이 지나간 자리마다 남은 깊은 흔적과 물감의 덩어리들은 정제되거나 얇은 고정적 풍경화의 문법을 완전히 깨부순다. 그리하여 공명이 긴 울림을 주는 촉각적 깊이감과 높이감을 준다.화면 위에서 벌어지는 이러한 물리적 행위는 곧바로 색, 선들의 치열한 격전으로 이어진다. 굵고 거친 색, 선들은 속도감과 강력한 에너지를 품은 채 화면 속에서 저마다의 영토를 활발하게 다툰다.수차례 두껍게 덧바르는 중첩 효과 속에서 색들은 서로를 덮치고 빠져나오며 역동적인 층위를 형성한다. 캔버스라는 제한된 공간은 이 색, 선들이 벌이는 팽팽한 긴장감과 속도감 넘치는 생명력으로 가득 차 사각 틀을 터뜨리며 확산하는 듯하다.이러한 조형적 격전 속에서 박상환의 색채 팔레트는 자연의 원색을 단순 복제하는 차원을 넘어선다. 강렬한 울트라마린 블루, 생동하는 그린, 그리고 화면을 가르며 타오르는 핑크와 노랑이 대담하게 충돌한다.그리고 물이나 길이 된 흰색은 화면을 질주한다. 수차례 덧얹어진 색채의 중첩은 빛을 흡수하고 다시 튀겨내며 캔버스 위에 독특한 시각적 리듬을 만들어낸다. 빛이 부서지는 윤슬이나 절정의 단풍을 다룬 연작에서 이 과감한 색채의 포화는 형태를 뒤흔들면서도 동시에 은근히 형태를 화면에 펼쳐내며 에너지를 뿜어낸다.이토록 거칠고 치열한 마찰과 충돌이 최고조에 이를 때, 화면은 단단한 '하나의 풍경'으로 결합한다. 가까이 다가가면 수많은 색채의 파편과 긁힌 자국들이 충돌하는 추상적 장이지만, 한 걸음 물러나서 보면 그 격전의 궤적 속에서 물빛이 일렁이고 숲과 계절의 결이 살아난다.이는 "보이는 것과 느끼는 것 사이, 현실의 풍경과 기억 속의 풍경 사이, 구상과 추상 사이, 그 사이에 내가 그리고 싶은 그림이 있다"라는 작가의 글이 화면에 투영되고, 현현된 것이다. 실경산수와 관념산수의 사이, 사실화와 추상화의 사이에서 자신의 그림이 존재한다는 것이다.이것은 현장 사생을 하지만 그 풍경을 보이는 그대로 그리는 것이 아니라는 것이다. 작가의 관점에 의하면 사생의 그 순간에도 풍광은 흐르고 있으므로 작가가 보는 그 찰나를 계속 마음속에 저장해두었다가 최고의 한 찰나를 화면에 구축하는 것이다.그래서 그의 풍경은 눈으로 본 피상적 풍경이 아니라 수십 년의 삶의 두께(느낌, 기억)가 합해진 박상환만의 풍경을 구축하게 된 것이다. 그러므로 박상환의 풍경은 추상처럼 보이는 단순한 사실화가 아니라, 박상환의 삶의 모든 경험(느낌)이 응축해 들어가 있는 '느낌의 미학'으로 구현된 풍경인 것이다.박상환의 풍경은 옛 시절 눈 쌓인 흙 담벼락이 떠올려진다. 거칠어 보이고 강렬하지만, 한걸음 떨어져 보면 칫솔을 튀겨 흰 눈송이를 만들던 크리스마스카드 그림 같은 정겨움이 묻어 난다.박상환의 풍경은 하나의 풍경을 사실적으로 예쁘게 전사 해놓은 것이 아니라, 그의 삶(기억)들이 투영된 풍경이므로, 유사한 시기를 보는 관람자는 금세 그 풍경 속으로 이입된다. 박상환의 풍경에서 내뿜는 응축된 세월(느낌과 경험)을 느끼기 때문일 것이다."풍경을 바라본다는 것은 결국 지나온 자신의 시간을 바라보는 일이라는 것"이라는 어떤 이의 명언처럼 저마다의 내면의 기억을 작품 위에 겹쳐놓게 되기 때문이다. 그렇게 박상환의 풍경은 관람자의 깊은 감정적 공명을 불러일으키나 보다.박상환의 풍경, 아니 우리 모두의 기억 속, 지나온 자신의 시간을 바라보는 시간을 갖기를 원한다면, 오는 20일까지 안동시 관광단지로 갤러리 이웃으로 가보시길 권한다.