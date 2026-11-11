억새 보려면 바로 지금, 여기가 절정입니다

수원화성은 언제 보아도 좋다. 그러나 1년 중 딱 한 때만 선택하라면 주저 없이 바로 지금 만추(晩秋)의 11월을 택하겠다. 가을보다 더 좋은 늦가을, 성곽길의 운치와 함께하는 억새길의 풍치가 눈부시게 아름다운 극치를 이루기 때문이다.
수원화성의 지나간 가을은 온통 축제장이었다. 정조대왕 능 행차를 비롯한 화성문화제와 야시장축제, 통닭거리축제 등 성 안팎이 온통 사람들로 넘쳐났다. 그래서 10월의 수원화성 관광은 엄밀히 말하면 사람 구경이었다.
진짜 수원화성의 진면목은 11월에 있다. 억새 어우러진 고색창연한 수원화성의 성곽길은 230년 전 수원화성이 처음 축조되던 그때의 역사로 돌아가는 느낌이다.
정조대왕은 수원화성을 축조하면서 '가장 아름다운 성'을 지으라고 명하였다. 그리고 정조대왕 본인이 직접 곡선미의 특징을 살린 공심돈의 성곽 설계도를 그려내기도 했다.
화성 전문가이자 정조학 박사인 김준혁 전 한신대교수(현 수원정 국회의원)는 "수원 화성이 세계문화유산으로 등재된 사유 중에는 군사시설물인 성곽임에도 불구하고 아름답게 만들어진 것을 꼽을 수 있다"며 "특히 방화수류정과 화홍문은 아름다움의 극치"라고 설명하였다.
세계적으로 아름다운 성곽길의 곡선미는 억새 숲이 춤추는 자연미와 조화를 이루어서 눈부신 늦가을의 아름다움을 발산하고 있다.
지금 서북각루에 올라 가을 햇살에 부서지는 억새 숲을 보라. 화홍문과 방화수류정으로 이어지는 억새 숲 언덕에 올라 동북포루를 보라. 억새에 서걱대는 바람의 파도 소리를 들어보라. 서쪽으로 기우는 햇살의 정취가 억새에 동화되고 가을바람에 윤색되어 온몸으로 파고든다.
과연 아름다움을 통해 적들의 기세가 꺾이고 성안의 병사들은 사기가 올라갈 만도 한 경치다. 바로 이것이다. 그 어느 계절보다 늦가을의 수원화성을 탐닉해보기를 권하는 이유다. 먼저 사진으로 늦가을 분위기가 넘실대는 수원화성 억새 길을 걸어보자.
사진으로 보는 늦가을 수원화성 억새길
나들이 순서
오전이나 한낮에는 화성행궁 관람과 무예24기 공연 본 뒤 이른 오후에는 화서문 인근 화서공원 서북각루 일대 억새 군락지를 추천한다. 성 안쪽의 각루 위에 서서 성 밖의 풍경을 감상한 뒤 화서문 방향으로 내려와서 다시 서북각루 성 밖의 언덕길을 오르면 무성한 억새 군락지 위로 부서지는 가을 햇살이 몽환적이다. 경사가 딱 좋을 정도의 언덕길이고 입구에는 '화서공원' 표지가 되어 있다. 화서문 인근에 버스를 타고 가면서도 이 풍경이 잘 보인다.
늦은 오후에는 화홍문을 지나 방화수류정 동북포루 일대를 권장한다. 곡선이 아름다운 억새 숲 산책로를 지나서 서쪽을 보라. 동북포루 옆으로 기우는 억새노을이 환상적이다.
외로운 개혁가 정조를 닮은 '나 홀로 은행나무'
최근 명소로 떠오르는 '나홀로은행나무'가 있다. 네이버 지도나 카카오맵에도 '나홀로은행나무'가 등재되어 더 정확한 위치 확인이 가능하다. '나홀로은행나무'를 보노라면 붕당정치에 혈안이 된 신하들을 포용하고자 홀로 외롭게 개혁을 추진해 나간 정조대왕을 닮았다는 생각이 든다.
'나홀로은행나무' 는 이제 더 이상 '나홀로' 가 아니다. 사람들이 많을 때는 근접 촬영은 피하는 것이 예의이다. 정말 나 홀로 분위기 있게 사진 촬영을 하고 싶다면 평일 오전 이른 시간 방문을 권한다.
가족과 친구와 연인과 함께
수원화성 성곽길이 아름다운 이유는 정조의 "아름다운 성곽을 지으라"는 방어 전략도 있겠지만, 평소 아름다운 세상을 꿈꿔 온 정조의 마음씨가 녹아 있는 성곽이기에 내면적으로도 아름다운 풍경이 아닐까 생각해본다.
수원화성은 2~3시간 정도 반나절 나들이로 제격인 장소다. 이 아름다운 가을에 가족과 함께, 친구와 연인과 더불어 수원화성에서 아름다운 '성(城)'을 만끽해보길 권한다.
|화성 억새길 탐방 주차안내
|◯ 수원화성 권역에 규모 있는 공영주차장은 화성행궁P, 장안동P, 화홍문P, 연무동P, 연무대P, 화성박물관P(팔달구청)의 6개 주차장이 있다.
◯ 화성행궁P는 평소 줄이 길다. 한번 들어서면 빠져나가지 못하고 대기시간 30분~1시간이 소요된다. 피하는 것이 현명하다. 억새길 나들이는 연무동P가 편리하다. 그러나 이곳도 주말·휴일에는 붐빈다. 넓은 화홍문P 이용을 권한다. 바로 인근이고 가깝다.
◯ 주차장을 떠돌다가 모바일을 검색해서 공영주차장으로 오인(화성행궁 제2주차장, 아이파킹 공영주차장 등)해서 주차하는 경우가 있는데 모두 사설 운영이고 요금이 아름답지 못하다.
덧붙이는 글 | 제목 '성생활' 문구가 외설스러우면 소제목으로 옮기시고 다른 부제를 넣으셔도 되겠습니다.
사진은 모두 최근 사진이고 두 컷은 2025년 촬영입니다.
수고하세요~