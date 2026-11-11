억새 보려면 바로 지금, 여기가 절정입니다

큰사진보기 ▲만추의 수원화성 억새길늦가을 햇살 쏟아지는 성곽길의 운치, 억새길의 풍치, 아름다움의 극치를 이룬다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새노을과 동북포루노을 머금은 수원화성 억새숲은 수원화성이 내어주는 늦가을의 찬란한 선물이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲아름다움이 적을 이기나니정조대왕은 ‘가장 아름다운 성곽’을 지으라고 명하면서 본인이 직접 성곽을 설계하기도 하였다. ⓒ 이철원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서북각루 억새숲(화서공원)각루 안으로 들어갈 수 있다. 각루에 올라 성 밖으로 내다보는 억새길, 연인과 데이트하고 싶은 길이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲서북각루에서 화서문 방향 억새숲도심 나들이 코스로도 제격이다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲서북각루 포토존억새숲과 가을햇살 성곽길을 사진에 담느라 바쁘다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲성안에서 밖으로견고한 성벽과 부드러운 억새의 조화. 차가운 석벽과 따뜻한 억새의 질감이 만나 정조가 꿈꿨던 미려함의 실체를 보여준다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲화서공원 억새길시내버스를 타고 가다가 보이는 경치이다. 수원은 역시 성곽의 도시답다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲화서공원 '아름다운 성생활'친구들의 우정여행. 수원 시민들은 늘 즐거운 성(城)생활을 즐긴다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲서북각루 안쪽 포토존서북각루에서 행리단길 방향으로 내려오다 예쁜 가을 포토존을 만날 수 있다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲동북포루 억새길억새와 어우러진 단풍도 늦가을이 제격이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲방화수류정 인근 성곽 단풍길이곳 단풍나무도 11월 중순이 넘어야 붉게 물든다. 수원화성은 늦가을에 더욱 곱다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창룡문 밖 단풍나무수원화성은 11월에 더욱 곱다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲방화수류정수원화성 아름다움의 극치라고 하는 방화수류정. 화가의 캔버스도 가을색이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲동북포루 억새노을 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲나홀로은행나무최근 유명해진 '나홀로은행나무'는 성벽에 홀로 어우러져 더욱 그 자태와 매력을 뽐낸다. 카카오맵과 네이버지도에도 등재가 되었다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲나홀로은행나무'나홀로은행나무'는 이제 더 이상 나홀로가 아니다. '나홀로은행나무'는 어쩌면 외롭게 개혁을 추진해 온 정조대왕이라는 생각이 든다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲나홀로은행나무끝 가을, 은행잎이 모두 바닥으로 내려앉은 풍경도 또 다른 매력이다(2025년 촬영) ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창룡문 감나무와 성곽시간이 된다면 연무대와 창룡문 너머 감나무 어우러진 성곽길을 걸어보라. 늦가을 참으로 어여쁜 풍경이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창룡문 감나무 성곽길11월 딱 이맘때만 볼 수 있는 풍경. 수원화성 까치들은 행복하다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲창룡문 밖 감나무 언덕늦가을마저 가면 성 밖 풍경은 더욱 고혹해진다(2025년 촬영) ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲동북포루 억새숲마지막 사진이다. 동북포루 석양의 태양 속에서 서쪽의 화성장대를 감상하는 또 다른 사람들의 탄성이 느껴진다. ⓒ 이철원 관련사진보기

화성 억새길 탐방 주차안내 ◯ 수원화성 권역에 규모 있는 공영주차장은 화성행궁P, 장안동P, 화홍문P, 연무동P, 연무대P, 화성박물관P(팔달구청)의 6개 주차장이 있다.



◯ 화성행궁P는 평소 줄이 길다. 한번 들어서면 빠져나가지 못하고 대기시간 30분~1시간이 소요된다. 피하는 것이 현명하다. 억새길 나들이는 연무동P가 편리하다. 그러나 이곳도 주말·휴일에는 붐빈다. 넓은 화홍문P 이용을 권한다. 바로 인근이고 가깝다.



◯ 주차장을 떠돌다가 모바일을 검색해서 공영주차장으로 오인(화성행궁 제2주차장, 아이파킹 공영주차장 등)해서 주차하는 경우가 있는데 모두 사설 운영이고 요금이 아름답지 못하다.



덧붙이는 글 | 제목 '성생활' 문구가 외설스러우면 소제목으로 옮기시고 다른 부제를 넣으셔도 되겠습니다.

사진은 모두 최근 사진이고 두 컷은 2025년 촬영입니다.

수고하세요~

수원화성은 언제 보아도 좋다. 그러나 1년 중 딱 한 때만 선택하라면 주저 없이 바로 지금 만추(晩秋)의 11월을 택하겠다. 가을보다 더 좋은 늦가을, 성곽길의 운치와 함께하는 억새길의 풍치가 눈부시게 아름다운 극치를 이루기 때문이다.수원화성의 지나간 가을은 온통 축제장이었다. 정조대왕 능 행차를 비롯한 화성문화제와 야시장축제, 통닭거리축제 등 성 안팎이 온통 사람들로 넘쳐났다. 그래서 10월의 수원화성 관광은 엄밀히 말하면 사람 구경이었다.진짜 수원화성의 진면목은 11월에 있다. 억새 어우러진 고색창연한 수원화성의 성곽길은 230년 전 수원화성이 처음 축조되던 그때의 역사로 돌아가는 느낌이다.정조대왕은 수원화성을 축조하면서 '가장 아름다운 성'을 지으라고 명하였다. 그리고 정조대왕 본인이 직접 곡선미의 특징을 살린 공심돈의 성곽 설계도를 그려내기도 했다.화성 전문가이자 정조학 박사인 김준혁 전 한신대교수(현 수원정 국회의원)는 "수원 화성이 세계문화유산으로 등재된 사유 중에는 군사시설물인 성곽임에도 불구하고 아름답게 만들어진 것을 꼽을 수 있다"며 "특히 방화수류정과 화홍문은 아름다움의 극치"라고 설명하였다.세계적으로 아름다운 성곽길의 곡선미는 억새 숲이 춤추는 자연미와 조화를 이루어서 눈부신 늦가을의 아름다움을 발산하고 있다.지금 서북각루에 올라 가을 햇살에 부서지는 억새 숲을 보라. 화홍문과 방화수류정으로 이어지는 억새 숲 언덕에 올라 동북포루를 보라. 억새에 서걱대는 바람의 파도 소리를 들어보라. 서쪽으로 기우는 햇살의 정취가 억새에 동화되고 가을바람에 윤색되어 온몸으로 파고든다.과연 아름다움을 통해 적들의 기세가 꺾이고 성안의 병사들은 사기가 올라갈 만도 한 경치다. 바로 이것이다. 그 어느 계절보다 늦가을의 수원화성을 탐닉해보기를 권하는 이유다. 먼저 사진으로 늦가을 분위기가 넘실대는 수원화성 억새 길을 걸어보자.오전이나 한낮에는 화성행궁 관람과 무예24기 공연 본 뒤 이른 오후에는 화서문 인근 화서공원 서북각루 일대 억새 군락지를 추천한다. 성 안쪽의 각루 위에 서서 성 밖의 풍경을 감상한 뒤 화서문 방향으로 내려와서 다시 서북각루 성 밖의 언덕길을 오르면 무성한 억새 군락지 위로 부서지는 가을 햇살이 몽환적이다. 경사가 딱 좋을 정도의 언덕길이고 입구에는 '화서공원' 표지가 되어 있다. 화서문 인근에 버스를 타고 가면서도 이 풍경이 잘 보인다.늦은 오후에는 화홍문을 지나 방화수류정 동북포루 일대를 권장한다. 곡선이 아름다운 억새 숲 산책로를 지나서 서쪽을 보라. 동북포루 옆으로 기우는 억새노을이 환상적이다.최근 명소로 떠오르는 '나홀로은행나무'가 있다. 네이버 지도나 카카오맵에도 '나홀로은행나무'가 등재되어 더 정확한 위치 확인이 가능하다. '나홀로은행나무'를 보노라면 붕당정치에 혈안이 된 신하들을 포용하고자 홀로 외롭게 개혁을 추진해 나간 정조대왕을 닮았다는 생각이 든다.'나홀로은행나무' 는 이제 더 이상 '나홀로' 가 아니다. 사람들이 많을 때는 근접 촬영은 피하는 것이 예의이다. 정말 나 홀로 분위기 있게 사진 촬영을 하고 싶다면 평일 오전 이른 시간 방문을 권한다.수원화성 성곽길이 아름다운 이유는 정조의 "아름다운 성곽을 지으라"는 방어 전략도 있겠지만, 평소 아름다운 세상을 꿈꿔 온 정조의 마음씨가 녹아 있는 성곽이기에 내면적으로도 아름다운 풍경이 아닐까 생각해본다.수원화성은 2~3시간 정도 반나절 나들이로 제격인 장소다. 이 아름다운 가을에 가족과 함께, 친구와 연인과 더불어 수원화성에서 아름다운 '성(城)'을 만끽해보길 권한다.