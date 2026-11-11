"기본소득 생기면 작은 화실 열고 싶어요"... 금산 주민들이 그린 미래

큰사진보기 ▲지난 10월 26일 충남 금산군 우리동네이음터에서 열린 기본소득 공론장에서 조혁민·박선화·오미씨가 패널로 나서 자신의 경험을 이야기하고 있다. 객석을 채운 주민들이 발표에 귀를 기울이고 있다. (사진제공 충남지역공동체활성화센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

"기본소득은 일을 하지 않아도 되는 공짜돈이 아닙니다. 생계 때문에 하고 싶은 일을 포기하지 않도록 해주는 최소한의 돈입니다."

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큰사진보기 ▲충남 금산군 우리동네이음터에서 열린 기본소득 공론장에서 고갑준 옥천군 청성면 주민자치회장·하승우 이후연구소 소장이 지역 사례와 연구 결과를 발표하고 있다. 이들은 농촌의 현실을 짚으며 기본소득이 주민 생활과 마을경제에 미칠 영향을 살펴봤다. (사진제공 충남지역공동체활성화센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이화영 금산군의회 부의장이 우리동네이음터에서 열린 기본소득 공론장에서 참석자들과 의견을 나누고 있다. 이 부의장은 주민들의 다양한 목소리를 들으며 농어촌 기본소득 도입에 필요한 지역사회의 준비 과제를 살폈다. (사진제공 충남지역공동체활성화센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 금산군 우리동네이음터에서 열린 기본소득 공론장에서 참석자들이 소그룹으로 나뉘어 의견을 나누고 있다. 주민들은 서로의 이야기에 귀를 기울이며 자신이 바라는 금산의 모습을 함께 그려봤다. (사진제공 충남지역공동체활성화센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 금산군 우리동네이음터에서 열린 기본소득 공론장에서 주민들이 적어 붙인 메모들이 게시판을 채우고 있다. 작은 포스트잇 한 장 한 장에는 금산에서 살아가는 주민들의 바람과 고민이 담겼다. (사진제공 충남지역공동체활성화센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 금산에서 미술교육과 창작활동을 하는 박선화씨의 말이다. 박씨에게는 작은 꿈이 있다. 마을에 화실을 열어 주민들과 그림을 그리고 예술을 나누는 일이다. 하지만 당장 생활비를 벌면서 작품 활동까지 이어가기는 쉽지 않다. 박씨는 기본소득이 생긴다면 생계 걱정을 조금 덜고 오랫동안 품어온 꿈에 도전할 수 있을 것이라고 기대했다.지난달 26일 충남 금산군 우리동네이음터에서 열린 '기본소득, 금산에서 어떻게 시작할까?' 공론장에서는 박씨처럼 저마다 다른 사연을 가진 주민들의 이야기가 이어졌다. 충남지역공동체활성화센터가 지역 기관·단체들과 함께 마련한 자리다. 주민과 지역 활동가 등 60여 명이 모여 기본소득이 자신의 삶과 동네를 어떻게 바꿀 수 있을지 의견을 나눴다.기본소득은 일정한 조건에 따라 주민에게 정기적으로 일정 금액을 지급하는 제도다. 이날 참석자들의 관심은 돈을 얼마나 받을 수 있느냐에만 머물지 않았다. 그 돈으로 무엇을 할 수 있는지, 지역에서 계속 살아가는 데 어떤 도움이 될 수 있는지가 주요 화제였다.장애인 당사자 오미씨는 지역에서 생활하고 사회활동에 참여하면서 겪는 어려움을 이야기했다. 기본소득이 경제적 부담을 덜어줄 뿐 아니라 이웃과 어울리고 지역사회 활동에 참여하는 데도 도움이 될 수 있다는 것이다.두루미책방을 운영하는 청년활동가 조혁민씨는 청년수당 실험과 지역 공동체 활동 경험을 소개했다. 조씨는 청년들이 기본소득을 통해 새로운 일을 시도하고 지역에서 자신의 길을 찾을 수 있다고 봤다. 다만 돈을 지급하는 것만으로는 부족하다고 했다. 청년들이 머물 집과 일자리, 창업 기회, 지역정책에 참여할 통로도 함께 마련돼야 한다는 설명이다.세 사람의 이야기는 기본소득을 바라보는 주민들의 처지가 얼마나 다른지 보여줬다. 누군가에게는 생활을 유지하는 데 필요한 돈이고, 다른 누군가에게는 꿈을 포기하지 않을 기회였다.그렇다면 기본소득을 지급하면 지역도 달라질까.이날 공론장에서는 충북 옥천군의 사례가 소개됐다. 고갑준 옥천군 청성면 주민자치회장은 기본소득을 받아도 정작 동네에서 돈을 쓸 가게가 부족한 농촌의 현실을 설명했다.청성면 주민들은 이런 문제를 해결하기 위해 협동조합을 만들고 농산물 장터와 물품 구매대행 등을 추진하고 있다. 주민들이 받은 돈을 지역에서 사용하고, 그 돈이 다시 지역 상인과 농민에게 돌아가도록 하려는 시도다.고 회장은 기본소득이 지역을 변화시키는 계기가 되려면 주민들이 함께 경제활동을 만들고 기존 공동체 조직도 적극적으로 참여해야 한다고 강조했다.실제 옥천의 사례는 기본소득의 가능성과 한계를 함께 보여줬다.하승우 이후연구소 소장이 소개한 자료에 따르면 옥천군의 농어촌 기본소득 사업 선정 이후 가맹점은 164곳 늘었다. 이 가운데 72곳(43.9%)이 면 지역에 등록됐다. 하지만 소비액의 66.3%는 옥천읍에 집중됐다.면 지역 주민들이 기본소득을 받더라도 물건을 사거나 서비스를 이용하기 위해 읍내로 나가야 하는 현실이 드러난 것이다.하 소장은 기본소득의 성과를 인구 증가나 가게 매출만으로 판단해서는 안 된다고 지적했다. 주민들이 생활에 얼마나 여유를 갖게 됐는지, 자신을 돌보거나 이웃과 어울릴 시간이 늘었는지도 살펴야 한다는 것이다.기본소득 도입에 필요한 예산과 행정적 준비도 논의됐다. 진성범 충남도의원은 안정적인 재원 확보와 지역경제 활성화 대책을 강조했다. 송영천 금산군의원은 재원을 마련하려면 기존 예산을 조정해야 할 가능성을 설명했다. 이화영 금산군의회 부의장은 금산군이 앞선 신청 과정에서 드러난 미비점을 보완해 다음 농어촌 기본소득 시범사업 신청을 준비하고 있다고 전했다. 변문환·김병수 군의원도 참석해 주민 의견을 들었다.이어 주민들이 직접 금산의 미래를 그리는 시간이 마련됐다. 참석자들은 소그룹으로 나뉘어 '나의 삶', '우리 동네', '금산의 준비'를 주제로 이야기를 나눴다.생활비 걱정을 덜고 취미나 배움에 시간을 쓰고 싶다는 바람이 나왔다. 동네에 가게가 부족하고 문화·교육·돌봄 서비스를 이용하기 어렵다는 지적도 이어졌다.특히 기본소득을 지역화폐로 지급하더라도 가까운 곳에 사용할 가게가 없다면 주민들이 체감하는 효과는 크지 않을 수 있다는 의견이 제기됐다. 농민과 청년, 장애인 등 주민마다 생활 여건이 다른 만큼 이를 고려한 준비가 필요하다는 목소리도 나왔다.참석자들은 주민 설명회와 읍·면별 소규모 토론을 열고, 지역마다 가맹점과 생활서비스가 얼마나 갖춰져 있는지 조사하자고 제안했다. 주민자치회와 협동조합, 상인조직, 청년단체 등이 함께 참여하는 협의체 구성도 후속 과제로 꼽혔다.이번 공론장에서 눈여겨볼 대목은 주민들이 단순히 설명을 듣는 데 그치지 않았다는 점이다.지역주민과 단체 관계자들로 구성된 도민운영단은 토론 주제를 정하는 일부터 프로그램 구성, 발표자 섭외, 홍보까지 직접 맡았다. 주민들이 지역의 문제를 찾아내고 해결 방법을 논의할 자리를 스스로 만든 것이다.충청남도가 주최한 이번 행사는 충남지역공동체활성화센터를 비롯해 사단법인 희망의언덕, 기본소득운동본부 금산지부, 금산군지역사회보장협의체, 금산군농촌활성화지원센터, 지역 협동조합과 복지시설, 농촌기록활동가 등이 공동으로 주관했다.참석자들의 반응도 긍정적이었다. 만족도 조사에 응답한 26명의 평균 점수는 5점 만점에 4.81점이었다. 25명(96.2%)은 같은 주제로 논의할 기회가 다시 마련되면 참여하겠다고 답했다.충남지역공동체활성화센터는 이번에 나온 주민들의 의견이 일회성 토론으로 끝나지 않도록 지역 기관·단체들과 후속 논의 방안을 모색할 계획이다. 주민들이 직접 찾은 문제를 지역의 정책과 실천으로 이어가겠다는 취지다.금산의 기본소득 도입 여부와 시기는 아직 확정되지 않았다. 예산 확보와 제도 마련 등 넘어야 할 과제도 적지 않다. 그러나 이날 주민들은 기본소득이 생기면 무엇을 할지 이야기하는 데서 한 걸음 더 나아갔다. 그 돈을 동네에서 쓰려면 무엇이 필요하고, 누구와 함께 준비해야 하는지까지 따져 물었다.기본소득을 둘러싼 금산의 논의는 그렇게 주민들의 생활에서 출발해 마을의 미래를 고민하는 자리로 이어졌다.