젠슨 황의 불륜, 남자는 다 그렇다?

큰사진보기 ▲지난 10월 13일 파리에서 열린 기자회견에서 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지켜보고 있는 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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지난 11월 8일, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 직원들에게 보낸 이메일에서 아내에게 충실하지 못했다고 인정했다. 가족에게 상처를 줬고 자신의 행동에 책임이 있다고도 밝혔다.그 소식을 읽다가 오래전부터 익숙하게 들어온 말 하나가 떠올랐다."남자는 원래 그렇다."남성의 외도를 두고 종종 나오는 말이다. 예전에는 나도 이 말이 그다지 이상하게 들리지 않았다. 남성에게 성적인 욕망이 있고, 매력적인 이성을 보면 자연스럽게 눈길이 갈 수 있으니 어느 정도는 일리가 있는 말처럼 들렸다.나 역시 결혼한 남자다. 그렇다고 매력적인 사람을 보고도 아무런 감정을 느끼지 않는다고 말할 수는 없다. 아내를 사랑하면서도 다른 사람에게서 매력을 느끼는 순간은 있을 수 있다고 생각한다. 그런 마음까지 없다고 말하는 편이 오히려 솔직하지 않을 것 같다.내가 궁금했던 것은 그다음이었다.마음이 움직이는 것과 그 마음을 따라 움직이는 것은 같은 일일까?처음에는 남성의 성욕이 상대적으로 강하기 때문에 "남자는 원래 그렇다"는 말이 생긴 것은 아닐까 생각했다. 실제 연구에서는 어떻게 보는지 궁금해졌다.심리학자 율리우스 프랑켄바흐(Julius Frankenbach) 등의 연구진이 2022년 발표한 메타분석을 찾아봤다. 211개 연구, 62만 명이 넘는 사람의 자료를 종합한 결과 평균적으로 남성의 성욕이 여성보다 높게 나타났다. 응답 편향 가능성을 보정한 뒤에도 차이는 남았다.그렇다면 "남자는 원래 그렇다"는 말이 맞는 것일까?그렇게 결론 내리기에는 빠진 것이 있었다. 이 연구가 살펴본 것은 성욕의 차이다. 실제 불륜이 얼마나 일어나는지, 무엇 때문에 불륜을 저지르는지를 조사한 연구는 아니다.생각해 보니 서로 다른 문제를 하나로 묶어서 생각하고 있었던 것은 아닐까 싶었다. 성욕이 강하다는 것과 배우자 이외의 사람에게 매력을 느끼는 것, 실제로 관계의 경계를 넘어서는 것은 같은 일이 아니다.화가 나는 것과 화나는 대로 행동하는 것이 다른 것과 비슷하다. 어떤 감정이 생기는 순간까지 모두 내 의지로 정할 수는 없겠지만, 그렇다고 그 감정이 곧 행동을 뜻하지는 않는다.성적인 끌림도 마찬가지라고 생각했다.호감이 생긴 사람이 있다고 생각해 봤다.그 사람에게 매력을 느꼈다는 것을 알아차리는 데서 끝날 수도 있다. 다시 보고 싶은 마음에 개인적으로 연락할 수도 있다. 연락이 반복되면서 가까워질 수도 있고, 어느 순간 배우자에게 그 관계를 말하기 어려워질 수도 있다.처음 마음이 움직인 것은 의도하지 않았을 수 있다. 하지만 그 뒤에는 한 번이 아니라 여러 번의 선택이 있다.이렇게 생각하고 나니 내게 중요한 것은 처음의 호감보다 그다음이었다. 다른 사람에게 매력을 느끼는 것 자체를 잘못이라고 한다면 사람의 감정을 지나치게 단순하게 보는 것일 수 있다. 그렇다고 그 감정을 따라 한 행동까지 모두 자연스럽다고 할 수도 없다.관계에 관한 심리학 연구에서도 생각해 볼 만한 부분을 발견했다.1989년 사회심리학자 데니스 존슨(Dennis J. Johnson)과 캐럴 러스벌트(Caryl E. Rusbult)는 기존 관계에 대한 헌신이 다른 매력적인 상대를 바라보는 방식과 어떤 관련이 있는지 살펴봤다. 세 연구에서 현재 관계에 더 헌신적인 사람들은 다른 매력적인 사람을 덜 호의적으로 평가하는 경향을 보였다. 특히 매력적이고 현재 관계에 위협이 될 수 있는 상대를 평가할 때 그런 경향이 나타났다.물론 관계에 헌신하면 다른 사람에게 전혀 끌리지 않는다는 뜻은 아니다. 헌신이 불륜을 막는다고 단정할 수도 없다.그래도 나는 이 연구를 보면서 관계를 지킨다는 말의 의미를 다시 생각하게 됐다.나는 그동안 관계를 지킨다는 것을 유혹이 찾아왔을 때 마지막 순간에 참아내는 일처럼 생각했던 것 같다. 그런데 현재의 관계를 어떻게 바라보느냐가 다른 사람의 매력을 받아들이는 방식과도 관련될 수 있다는 연구를 보면서 생각이 조금 달라졌다.관계를 지킨다는 것은 마지막 순간에 욕망을 억누르는 일만은 아닐지 모른다.어쩌면 그보다 훨씬 앞에서 시작되는 일이다.여기까지 생각하고 나니 처음 떠올렸던 말도 다르게 들렸다."남자는 원래 그렇다."남성에게 성적인 욕망이 있고 평균적으로 더 강하게 나타날 수 있다는 뜻이라면 연구를 통해 따져볼 수 있다. 하지만 그 말을 불륜이라는 행동까지 설명하는 데 사용하면 이야기가 달라진다.욕망이 생기는 이유를 설명하는 것과 그 욕망에 따라 한 행동을 정당화하는 것은 같은 일이 아니기 때문이다.물론 이것은 남성에게만 해당하는 문제는 아니다. 누구에게든 뜻하지 않은 호감이나 욕망이 생길 수 있다. 내가 남자이기에 남자의 문제에서 질문을 시작했을 뿐이다.사람이 어떤 행동을 하는 데에는 여러 이유가 있을 것이다. 관계에 대한 불만이나 외로움이 있을 수도 있고, 순간적인 충동이나 상황의 영향도 있을 것이다. 그것을 모두 의지 하나의 문제로 설명하고 싶지는 않다.그렇다고 이유가 있다는 것이 책임까지 사라진다는 뜻은 아닐 것이다.특히 서로에게 충실하기로 한 관계라면 중요한 것은 다른 사람에게 마음이 움직였느냐만은 아니다. 그 마음이 생긴 뒤 어떻게 대했는지, 두 사람이 쌓아온 신뢰를 어떻게 지켰는지도 중요하다.처음에는 젠슨 황의 소식에서 시작한 생각이었다. 하지만 글을 쓰다 보니 어느 순간 그의 이야기는 뒤로 물러나고 내 문제가 남았다.나는 다른 사람에게 전혀 매력을 느끼지 않는 남편이 되어야 할까?거기까지 내 마음대로 정할 수 있다고 자신하기는 어렵다. 내가 생각하게 된 것은 그다음이다.다른 사람에게 마음이 가는 순간이 생기더라도 그 마음을 계속 키울 것인지, 아니면 내가 소중하게 여기는 관계를 생각하며 거리를 둘 것인지에는 내 선택이 들어간다. 어쩌면 관계를 지킨다는 것도 그런 작은 선택들이 쌓이는 일일 것이다.그래서 이제 "남자는 원래 그렇다"는 말을 예전처럼 받아들이기 어렵다. 처음 생겨난 끌림은 내 의지와 무관할 수 있다. 그러나 그 감정을 어떻게 다루고 어디까지 키울 것인지는 다른 문제다. 그다음의 선택까지 모두 본능의 탓으로 돌릴 수는 없다.