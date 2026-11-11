이모와 삼촌이 사라진 자리, '님'이 들어섰다

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"고객님, 번호표 뽑으셨나요?"

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"이모, 오늘은 뭔 일로 오셨어요?"

"일은 무슨 일. 밖이 하도 더워서 들어왔지."

"그라믄 물이라도 한잔 드시고 가세요."

큰사진보기 ▲한때는 서로를 이모와 삼촌이라 부르며 정을 나눴지만, 이제는 '고객님'과 '선생님'이라는 호칭으로 거리를 두고 살아간다. ⓒ AI생성 이미지(오마이뉴스) 관련사진보기

"여기다가 쓰면 되는 거요?"

"네, 여기요. 천천히 쓰세요."

"아유, 뭘요."

은행에 들어서자 안내 직원이 물었다. 번호표를 뽑고 창구에 앉으니 이번에도 고객님이었다. 신분증을 건넬 때도, 서류에 서명할 때도 그랬다. 직원은 업무를 마치고 일어서는 순간까지 공손했다.은행을 나서는데 문득 이상한 생각이 들었다. 우리는 언제부터 이렇게 서로를 높여 부르게 되었을까. 그리고 그토록 깍듯한 사이가 되었으면서도 어째서 서로에게는 낯선 사람이 되었을까.주민센터에 가면 선생님이 되고, 병원에 가면 환자분이 된다. 이름도 모르고 서로의 사정도 모르는 사람들 사이에서 '님'은 가장 간편하고 안전한 예의가 되었다. 그런데 그 말이 자꾸 마음에 걸린다.어릴 적 동사무소에서는 좀처럼 듣지 못했던 말이기 때문이다. 그때 동사무소에는 낡은 소파가 있었다. 여름이면 선풍기가 돌아갔고, 출입문 옆에는 누구나 마실 수 있는 물이 놓여 있었다. 동네 어른들은 볼일이 없어도 들렀다. 장을 보고 돌아가던 아주머니가 땀을 식혔고, 겨울이면 추위를 피해 들어온 노인이 신문을 뒤적이다 갔다.직원이 물을 내오면 아주머니는 동네 소식을 늘어놓았다. 직원은 어른들에게 이모, 삼촌이라 불렀고, 어른들은 직원에게 총각이나 아저씨라고 했다. 친척도 아니면서 친척처럼 불렀다. 은행에서도 그랬다. 통장을 내미는 노인에게 직원이 아들 안부를 묻고, 노인은 손주 자랑을 했다. 뒤에서 기다리던 사람도 웃음을 보탰다. 은행은 돈을 맡기고 찾는 곳이었지만, 그곳에서 오가는 것이 꼭 돈뿐인 것은 아니었다.물론 그 시절에도 고압적인 공무원이나 무례한 은행원은 있었을 것이다. 아는 사람에게만 편의를 봐주는 관행 역시 미화할 일이 아니다. 그럼에도 내가 기억하는 그곳에는 지금과 다른 무엇이 있었다.누구도 특별히 친절하려 애쓰지 않았는데 친절이 오갔다. 업무와 관계없는 말 한마디가 간섭으로 여겨지지 않았고, 낯선 사람이 잠시 쉬어간다고 해서 그 의도를 의심하지도 않았다. 그것은 시골 마을 어귀에 있던 약수터와 닮았다. 지나는 사람은 누구나 바가지로 물을 떠 마셨다. 목을 축인 사람은 바가지를 씻어 제자리에 걸어두었다. 누가 얼마나 마셨는지 따지지 않았고, 서로에게 빚을 졌다고 생각하지도 않았다.스스럼없는 웃음과 친절도 그런 것이 아니었을까. 누구의 소유도, 돈을 내고 구입하는 서비스도 아니었다. 서로에게 조금씩 내주고 또 얻어 마시던, 흔해서 귀한 줄조차 몰랐던 것이었다. 그런데 언제부터인가 우리는 바가지를 내놓기 전에 상대를 살피게 되었다.변화는 거창한 사건에서만 시작된 것이 아니다. 누군가 관공서 화장실을 사용하고 물도 내리지 않은 채 돌아간다. 세면대에는 휴지가 쌓이고, 쓰레기통에는 밖에서 가져온 생활 쓰레기가 버려진다. 잠시 쉬어가도록 마련한 의자에 음식물을 흘리거나 담배꽁초를 버리고 가는 사람도 있다. 그곳을 치우는 사람은 따로 있다. 누군가의 무심함을 다른 누군가가 노동으로 감당하는 것이다.처음에는 한 사람의 무례함이었을 것이다. 그러나 같은 일이 되풀이되면 다른 이용자들도 불편을 겪는다. 결국 화장실에 외부인 사용 제한 안내문이 붙고, 휴게 공간의 이용 규칙이 늘어난다. 문은 여전히 열려 있어도 그 문을 바라보는 마음은 예전과 같지 않다. 방문객은 도움을 필요로 하는 사람이면서 동시에 무엇인가를 어지럽히고 갈 수도 있는 사람이 된다.창구에서 벌어지는 일은 더욱 심각하다. 요구가 받아들여지지 않으면 고성을 지르고, 담당자의 작은 실수를 붙잡아 끝없이 책임을 추궁하는 사람들이 있다. 정당한 증거 확보 수단인 녹음과 촬영을 상대를 위협하는 데 사용하는 경우도 있다.2024년 행정안전부가 민원 업무를 담당하는 지방자치단체 공무원 7만 4280명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 56%가 민원인의 지속적이고 반복적인 전화나 면담 요구를 받은 경험이 있다고 답했다.물론 반복 민원이 모두 악성 민원은 아니다. 그러나 민원 현장의 부담을 일부 직원의 예민함이나 불친절만으로 설명할 수 없다는 사실은 이 수치에서도 드러난다. 공무원에게 폭언을 견디면서도 웃으라고 요구할 수는 없다. 은행원에게 모든 고객을 가족처럼 대하라고 할 수도 없다. 그들 역시 보호받아야 하는 사람들이다. 그런데 바로 그 지점에서 설명하기 어려운 아쉬움이 밀려온다.누군가를 보호하기 위해 세운 장벽은 그를 해치려는 사람만 가려내지 못한다. 한 사람이 화장실을 더럽혔다고 해서 다음 사람까지 그런 것은 아니다. 창구에서 난동을 부린 사람 뒤에 번호표를 뽑은 사람이 위험한 것도 아니다.하지만 그들을 미리 구별하기는 어렵다. 결국 규칙은 모두에게 적용되고, 경계는 모든 방문객을 향한다. 누구나 앉을 수 있던 의자가 치워지고, 자유롭게 드나들던 문에 안내문이 붙는다. 직원과 방문객 사이에는 가림막이 놓이고, 친근한 인사 대신 정해진 응대 문구가 오간다. 그 조치들이 왜 필요해졌는지 알기에 더욱 아쉽다.우리는 누군가를 보호하는 방법을 하나씩 배워가는 동안, 서로를 믿고 살아가는 방법은 조금씩 잃어버린 것이 아닐까. 그렇게 생각하니 어디서나 듣는 '님'이라는 호칭이 새삼 다르게 들린다. 고객님, 선생님, 보호자님. 상대를 높이기 위해 붙이는 말인데, 때로는 가까이 다가가지 않기 위해 마련한 거리처럼 느껴진다.누구에게나 공평하게 예의를 갖추되, 그 이상의 관계는 만들지 않는 것이다. 예의가 사라진 것은 아니다. 오히려 호칭은 더 공손해졌고, 응대 절차도 세밀해졌다. 다만 그 모든 것이 갖춰지는 동안 예전에는 굳이 설명할 필요조차 없었던 무언가가 자리를 비운 듯하다.그것은 친절을 베풀어도 괜찮으리라는 믿음이었다. 낯선 사람이 잠시 쉬어가도, 물 한 잔을 내주어도, 업무가 끝난 뒤 사는 이야기를 나누어도 괜찮으리라는 믿음. 상대가 나의 호의를 악용하지 않을 것이라는 믿음이었다.그 믿음은 법률로 강제할 수도, 친절 교육으로 되살릴 수도 없다. 어느 한쪽이 일방적으로 제공하는 서비스가 아니기 때문이다. 은행원의 인사에 고객이 웃음으로 답하고, 주민센터 직원이 건넨 물을 마신 방문객이 컵을 제자리에 놓는 일. 그런 사소한 행동들이 쌓여서 만들어지는 것이었다.이제는 시골의 작은 관공서에서도 예전 같은 풍경을 찾기 어려워졌다. 은행과 주민센터는 깨끗해졌고, 업무는 편리해졌다. 공정한 절차에 따라 서비스를 받을 수 있게 된 것은 분명 우리가 얻은 것이다.그런데 얻은 것에 대해서는 이야기하면서 사라진 것에 대해서는 좀처럼 묻지 않는다. 마치 오래 함께 살던 사람이 어느 날 집을 떠났는데도 남은 가족들이 달라진 생활에 적응하느라 그 빈자리를 뒤늦게 알아차리는 것처럼.낡은 소파가 있던 자리에 번호표 발급기가 놓였다. 물을 마시며 동네 이야기를 나누던 자리에는 민원 안내문이 붙었다. 이모와 삼촌은 선생님과 고객님이 되었다. 그곳에서 사라진 것이 낡은 가구와 촌스러운 호칭뿐이었을까. 언젠가 은행에서 한 노인이 서류를 들고 창구 앞에 앉아 있는 모습을 보았다.직원이 빈칸을 가리켰다.노인은 안경을 고쳐 쓰고 한참 동안 글씨를 적었다. 직원은 재촉하지 않았다. 서류를 건네며 노인이 고맙다고 하자 직원은 가볍게 웃었다.그 순간에는 고객님도 선생님도 없었다. 나는 그 짧은 대화에서 오래전 동사무소의 낡은 소파를 떠올렸다. 누군가 물 한 잔을 건네고, 누군가는 별일 아니라는 듯 받아 마시던 풍경이었다. 그때는 몰랐다. 그런 것들이 얼마나 쉽게 사라질 수 있는지.시골 약수터에 가면 이제 바가지가 없는 곳도 있다. 위생을 위해 각자의 물병을 사용하는 것이 더 나은 방법일 수 있다. 그러나 누군가 바가지를 걸어두었던 마음까지 쓸모없어진 것은 아닐 것이다. 우리가 그리워하는 것은 낡은 바가지가 아니라 다음에 올 사람을 위해 그것을 씻어 걸어두던 손길인지도 모른다. 그 손길은 다음 사람도 자신처럼 행동하리라고 믿었을 뿐이다.나는 가끔 그 많던 이모와 삼촌들이 어디로 갔는지 생각한다. 그들이 정말 사라진 것은 아닐 것이다. 여전히 같은 동네에 살고, 같은 은행과 주민센터를 드나들고 있을 테니까. 다만 이제는 서로를 알아보지 못하는 것이다.어쩌면 우리가 잃어버린 것은 친절 그 자체가 아니라 친절을 주고받아도 아무 일 없으리라 믿었던 시절의 마음인지도 모른다. 그 마음이 떠난 자리에 우리는 서로를 높여 부르는 말 한 글자를 남겨두었다. 님. 그렇게 부르고 나면, 어쩐지 더는 가까이 다가가서는 안 될 사람처럼 느껴질 때가 있다.