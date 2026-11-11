북향민이 한국에서 겪는 가장 큰 어려움은?

큰사진보기 ▲한국정착의 어려움 1위는한국에 정착한 북향민들이 겪는 어려움 가운데 일자리와 자녀 돌봄 문제를 상징적으로 표현했다. ⓒ ChatGPT 관련사진보기

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한국에 도착한 북향민들은 이제 자유롭고 안정된 삶을 살 수 있다는 안도감과 함께 새로운 인생을 시작한다. 어떤 이들은 장밋빛 인생을 기대하기도 하고, 어떤 이들은 그럴 겨를도 없이 안도의 한숨을 내쉬는 것으로 새로운 삶을 시작하기도 한다.지난 네 편의 '북향민의 한국살이'에서는 한국 사회에 정착하면서 겪는 문화적 충돌과 다양한 에피소드를 소개했다. 같은 언어를 사용하는 한민족이지만 남과 북의 문화와 언어, 서로에 대한 이해의 차이가 얼마나 큰지 남한 독자들도 체감할 수 있기를 바랐기 때문이다.오늘부터는 한국에 정착해 살아가는 북향민들의 현실을 좀 더 큰 틀에서, 공식 실태조사에 나타난 데이터를 중심으로 살펴보려고 한다.통일부 자료에 따르면, 2026년 6월 기준 국내 거주 북향민은 3만 1541명이다. 여성 비율이 72%를 넘고, 수도권에만 북향민 전체의 65% 이상이 살고 있다. 한국에 거주한 지 5년 이상 된 북향민도 95%를 넘는다.남북하나재단이 매년 실시하는 정착실태조사에서 '더 나은 남한생활을 위해 필요한 지원'의 1위는 2011년 조사 시작 이래 줄곧 취업·창업 지원이었다. 그런데 2024년에는 의료지원이 20.1%로 처음 1위에 올랐다.눈여겨볼 것은 순위가 바뀐 이유다. 전년보다 의료지원은 2.0%포인트 증가한 반면, 취업·창업 지원은 5.5%포인트나 감소해 조사 시작 이래 최저치를 기록했다. 의료지원 수요의 증가보다 취업·창업 지원 수요의 감소가 순위 역전에 더 크게 작용한 것이다.북향민의 고용률이 역대 최고 수준에 근접하고 임금과 근속기간도 점차 개선되면서, 취업이 당장의 생존 문제에서 안정적인 경제적 자립을 위한 과제로 옮겨가고 있는 것으로 볼 수 있다.반면, 의료지원 수요에는 북향민 사회의 고령화가 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 2024년 조사에서 의료지원이 필요하다는 응답은 20대가 12.6%였지만, 60대 이상은 36.4%에 달했다. 신규 입국자가 크게 줄어든 가운데 기존 정착민들의 연령이 높아지고 있다는 점도 함께 살펴볼 필요가 있다. 하지만 2025년 조사에서는 취업·창업 지원이 22.6%로 다시 1위에 올랐고, 의료지원은 17.6%로 2위가 되었다.북향민들의 경제활동 여건이 점차 개선되고 있지만, 경제적 자립은 여전히 중요한 정착 과제로 남아 있다는 사실이다. 그렇다고 북향민들이 일을 하지 못하고 있다는 뜻은 아니다. 북향민의 고용률은 2023년 60.5%로 당시 역대 최고를 기록했다. 그러나 문제는 일자리의 질이다.2025년 조사에 따르면, 북향민 취업자 가운데 단순노무 종사자는 22.3%로 일반 국민보다 8.3%포인트 높았다. 서비스 종사자 비율도 일반 국민보다 높았지만, 전문가 및 관련 종사자는 11.0%포인트 낮았다. 취업자 10명 중 4명은 비정규직이나 인턴이었고, 그중 60.8%는 계약기간이 1년도 되지 않았다.취업했다는 사실과 안정적인 경제생활을 하고 있다는 것은 다른 의미다. 일자리를 얻었더라도 충분한 소득을 보장받지 못하거나 자신의 능력과 적성에 맞는 일을 찾지 못할 수 있다. 십수 년 동안 취업·창업 지원이 가장 필요한 지원으로 꼽혀온 이유도 단순히 일자리가 없어서만은 아닐 것이다. 일을 하더라도 안정적인 생활 기반을 마련하기 어렵다는 현실이 그 안에 담겨 있는 것은 아닐까.여기서 함께 살펴봐야 할 것이 북향민 사회의 인구 구성과 취약한 사회적 관계망이다. 특히 자녀를 혼자 양육하는 한부모 가정에서는 취업과 육아를 병행하는 어려움이 더욱 클 수밖에 없다.물론 남한 사회에도 한부모 가정의 어려움은 존재한다. 그러나 북향민들은 그 어려움을 함께 나눌 가족이나 친척, 오랫동안 관계를 맺어온 친구와 이웃 등 인적 기반이 상대적으로 취약한 경우가 많다. 북한에 가족을 두고 왔거나 탈북 과정에서 가족과 헤어진 사람들에게는 더욱 그렇다.남북하나재단의 2024년 실태조사에 따르면, 남한에 만 18세 미만 자녀를 둔 북향민 가운데 한부모 가정은 35.3%였다. 여성의 경우 41.2%로, 10명 중 4명꼴이었다.더 주목되는 것은 한국 거주기간에 따른 차이다. 입국한 지 3년 미만인 초기 정착층에서는 한부모 가정 비율이 65.4%에 달했다. 세 명 중 두 명에 가까운 수치다. 자녀를 주로 양육하는 사람이 '본인'이라는 응답은 77.6%였고, 그중 여성은 91.4%였다. 자녀 양육에서 겪는 어려움으로는 '양육·교육비용 부담'이 72.0%, '양육과 경제활동의 병행 어려움'이 66.6%로 나타났다.이 숫자들을 보면서 생각해 보게 된다. 혼자 아이를 키우는 여성이 새로운 사회에서 일자리를 구해야 한다면 얼마나 많은 어려움이 있을까. 일자리가 있어도 아이를 맡길 곳이 없고, 갑작스러운 일이 생겨도 도움을 청할 사람이 없다면 안정적인 직장 생활을 이어가기란 쉽지 않다.지난 2019년 서울 관악구에서 발생한 한성옥 모자(母子) 사망 사건은 한부모 가정이 겪는 어려움을 보여주는 안타까운 사례다. 장애가 있는 아들을 홀로 키우던 한 씨는 아이를 맡길 곳이 마땅치 않아 취업에도 어려움을 겪었다. 도움받기 위해 주민센터 등 여러 기관의 문을 두드렸지만 끝내 필요한 도움을 받지 못했고, 결국 어린 아들과 함께 숨진 채 발견되었다.북한에서 함께 살던 가족과 친척, 이웃은 멀리 떨어져 있다. 한국에 와서 새롭게 관계를 맺어야 하지만 그 관계가 하루아침에 만들어지는 것도 아니다.특히 한국에 온 지 얼마 되지 않은 북향민이라면 낯선 사회의 제도와 문화를 익히는 일만으로도 벅찰 수 있다. 여기에 생계와 자녀 양육까지 혼자 감당해야 한다면 취업은 단순히 일자리를 구하는 문제로 끝나지 않는다. 한부모 가정에 가장 필요한 지원으로 '경제적 지원'을 꼽은 비율이 55.3%라는 사실도 이러한 현실을 보여준다. 결국 북향민의 취업 문제는 일자리의 문제인 동시에, 그 일자리를 유지할 수 있도록 뒷받침해 줄 돌봄과 사회적 관계망의 문제이기도 하다.그동안 우리는 북향민의 정착을 이야기할 때 취업과 소득, 주거와 같은 경제적 지표에 많은 관심을 기울여 왔다. 물론 이러한 조건은 중요하다. 안정적인 일자리와 생활 기반이 없다면 새로운 사회에서 살아가는 일은 더욱 어려워질 수밖에 없다. 그러나 경제적으로 자립했다고 해서 정착의 모든 문제가 해결되는 것은 아니다.2025년 실태조사는 북향민들의 경제활동이 개선되고 있음을 보여준다. 동시에 일자리 지원에 대한 수요가 여전히 높다는 사실도 확인할 수 있다. 특히 한부모 가정의 현실은 취업과 경제적 자립이 개인의 노력만으로 해결될 수 있는 문제가 아니라는 사실을 생각하게 한다.북향민들은 가족을 지키기 위해 북한을 떠나기도 했고, 새로운 삶을 찾아 한국에 왔다. 이제 이곳에서 다시 누군가와 관계를 맺고 함께 살아가고 있다.그렇다면 우리는 북향민의 정착을 무엇으로 평가해야 할까. 단순히 일자리를 얻고 경제적으로 자립하면 정착에 성공했다고 말할 수 있을까. 아닌 것 같다. 이 사회에서 마음을 나누고 의지할 사람이 있는지, 어려울 때 서로 도움을 주고받을 관계를 형성하고 있는지도 살펴봐야 하지 않을까.정착은 단순히 대한민국에 주소를 두고 살아가는 것이 아니라, 이 사회에서 누구와 관계를 맺고 누구에게 의지하며 함께 살아갈 수 있는가의 문제이기도 하다. 앞으로는 경제적 어려움뿐 아니라 정서적 외로움과 정신건강 문제 등 북향민들이 한국에서 살아가며 마주하는 현실을 하나씩 더 깊이 들여다보려 한다.