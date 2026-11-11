김민석 사무실 점거, 무기한 농성 돌입한 이들이 한 말

큰사진보기 ▲충남 천안의 자동차 부품 제조업체 우창코넥타의 집단해고 사태가 300일 가까이 이어지는 가운데, 해고 노동자들이 집권여당인 더불어민주당의 책임 회피를 규탄하며 김민석 대표의 지역 사무실에서 무기한 점거 농성에 돌입했다. ⓒ 민주일반연맹 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲농성에 참여한 이귀진 민주일반연맹 세종충남지역노조 교육국장은 자신의 페이스북에 이 안내문 사진을 공개하며 "김민석 지역구 의원실 농성 1일차, 당직자들은 모두 퇴근하고 우리만 있다"라며 "난방도 끄고, 종이컵도 모두 숨겨놓고, 소등까지 하려 했는데 소등은 못하게 막았다. 참 손님을 대하는 태도가 기가 막힌다. 이 추위에 얼어 죽으라고 난방까지 끄고"라며 분통을 터뜨렸다. ⓒ 이귀진 교육국장 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총 또한 같은 날 "300일의 절규, 무기한 농성 돌입, 김민석 당대표와 민주당은 우창코넥타 해고 사태 직접 해결하라"라는 제목의 성명에서 "집권여당 민주당은 환노위와 을지로위원회 사이에서 책임을 떠넘기다가 7월 중앙당사 점거 당시 했던 해결 약속마저 뒤집었다"며 민주당에 사태 해결 책임을 물으며 우창코넥타 해고 노동자들을 지지하고 나섰다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

충남 천안의 자동차 부품 제조업체 우창코넥타의 집단해고 사태가 300일 가까이 이어지는 가운데, 해고 노동자들이 집권여당인 더불어민주당의 책임 회피를 규탄하며 김민석 대표의 지역 사무실에서 무기한 점거 농성에 돌입했다.우창코넥타 집단해고 사태 해결 촉구 공동대책위원회(아래 공대위)와 민주일반연맹 세종충남지역노조 우창코넥타지회는 10일 오전 11시, 김민석 대표의 서울 영등포구 지역 의원실에서 농성을 시작하며, 모기업 모베이스의 기획파산 의혹 진상규명과 당 차원의 실질적인 해결책 마련을 강력히 촉구했다.우창코넥타 사태의 발단은 올해 1월로 거슬러 올라간다. 자동차 에어백과 열선 전류장치(SRC)용 커넥터를 생산해 매출의 90%를 원청이자 모회사인 모베이스전자에 납품하던 우창코넥타는 2025년 12월 말 돌연 법원에 파산을 신청했다.지난 1월 22일, 법원의 파산 선고가 내려진 직후, 회사는 2~30년 동안 일터를 지켜온 노동자들에게 단 일 분 만에 해고를 통보하고 한 시간 안에 퇴근하라며 공장에서 내몰았다. 파산 직전까지 잔업을 이어가던 노동자 65명을 포함해 80여 명에 달하는 인원이 하루아침에 삶의 터전을 잃었다.노조와 공대위는 이번 사태를 원청이 하청 노조를 와해하고 채무를 면탈하기 위해 치밀하게 준비한 '기획파산'이자 '위장폐업'으로 규정했다. 노조에 따르면, 30년간 흑자를 내던 알짜 기업이었던 우창코넥타는 2019년 모베이스가 모회사인 모베이스전자를 인수한 이후 급격히 부실화됐다.노조는 모베이스의 인수 이후 일방적인 납품단가 인하가 이어졌을 뿐만 아니라 원청이 자회사를 비롯한 회사의 현금과 자산을 유출해 회사가 빈껍데기로 전락했고, 결과적으로 위장폐업으로 노동자들을 집단해고하는 동시에 은행 차입금과 임금채권, 협력업체 미지급금 등 수백억 원 규모의 채무를 탕감받았다고 주장하고 있다.반면 원청 측은 우창코넥타에 대한 실질적 지배력을 상실한 상태라며 책임을 부인하고 있다. 모베이스 측은 노조와의 대화를 거부하며 침묵으로 일관한다고 알려졌다.억울함을 호소하는 해고 노동자들의 투쟁은 처절하게 이어졌다. 이들은 수원 모베이스전자 본사 앞 집회를 시작으로 100km 도보 행진, 청와대 인근 오체투지, 지회장 등이 쓰러져가며 이어간 120여 일간의 청와대 앞 단식 농성, 그리고 광화문 광장 10만 배 투쟁까지 온몸으로 사태 해결을 요구해 왔다.이러한 줄기찬 문제 제기와 부당노동행위 고소에 따라 고용노동부는 지난 9월 말 하청노조 와해 및 기획파산 의혹과 관련해 모베이스전자와 전 경영진을 상대로 압수수색을 벌이기도 했다. 그러나 국회 국정감사에서 손병준 회장 등 핵심 책임자들의 증인 채택이 불발되는 등 정치권의 대응은 지지부진했다.노동자들이 이날 김민석 당대표 의원실 점거라는 강수를 둔 것은 민주당의 무책임한 태도와 약속 파기 때문이다. 공대위에 따르면 해고 노동자들은 지난 4월 국회 환경노동위원회 의원실을 찾아가 도움을 요청했으나 당 을지로위원회로 사안이 넘어갔고, 을지로위원회는 다시 환노위로 책임을 떠넘겼다.이에 노조는 지난 7월 28일 여의도 민주당 중앙당사를 기습 점거하며 항의했고, 당시 문금주 원내대표 비서실장과 최철호 노동위원장 등이 참석한 면담에서 "원내대표실이 직접 컨트롤타워 역할을 맡아 을지로위원회, 기후에너지환경노동위원회, 노동국과 협의해 책임 주체를 정하고 신속히 해결하겠다"는 공식 약속을 받아냈다.그러나 농성을 해제한 이후에도 문제를 책임지고 해결하겠다던 을지로위원회는 다시 환노위와 당 노동국으로 업무를 이관했고, 최근에는 노조의 연락조차 제대로 받지 않는 상태에 이르렀다는 게 노조 측의 주장이다.한편 농성 첫날인 이날 저녁에는 민주당 측의 매정한 대응이 도마 위에 올랐다. 민주당 영등포구(을) 지역위원회는 근무시간이 종료되었다며 농성단에 퇴거를 요청하는 안내문을 전달했다. 해당 안내문에는 "사무실 상주 인원을 둘 수 없어 퇴근하오니 현시각부로 사무실의 집기 및 소모품 등을 무단으로 사용하시면 안 된다. 비품 사용이나 무단 점거로 인한 피해가 발생한다면 그에 따른 책임이 있다"라는 경고성 문구가 적혀 있었다.농성에 참여한 이귀진 민주일반연맹 세종충남지역노조 교육국장은 자신의 페이스북에 이 안내문 사진을 공개하며 "김민석 지역구 의원실 농성 1일차, 당직자들은 모두 퇴근하고 우리만 있다"라며 "난방도 끄고, 종이컵도 모두 숨겨놓고, 소등까지 하려 했는데 소등은 못하게 막았다. 참 손님을 대하는 태도가 기가 막힌다. 이 추위에 얼어 죽으라고 난방까지 끄고"라며 분통을 터뜨렸다.민주노총 또한 같은 날 "300일의 절규, 무기한 농성 돌입, 김민석 당대표와 민주당은 우창코넥타 해고 사태 직접 해결하라"라는 제목의 성명에서 "집권여당 민주당은 환노위와 을지로위원회 사이에서 책임을 떠넘기다가 7월 중앙당사 점거 당시 했던 해결 약속마저 뒤집었다"며 민주당에 사태 해결 책임을 물으며 우창코넥타 해고 노동자들을 지지하고 나섰다.성명은 "노동자들이 오늘 김민석 당대표 의원실에서 무기한 농성에 들어간 것은 더 이상 기다릴 수 없기 때문"이라며 ▲김민석 당대표가 직접 문제 해결에 나설 것 ▲정부와 수사기관은 모베이스의 자산 유출 및 파산 과정 의혹을 철저히 조사할 것 ▲모베이스 자본은 대화에 나서 해고 노동자의 생존권을 회복할 것 등을 촉구했다.