화이자 백신 논란 당사자, 대구의료원장 내정에 시민사회 반발

큰사진보기 ▲대구의료원 전경. ⓒ 대구의료원 관련사진보기

AD

차순도 전 계명대학교 동산의료원장이 차기 대구의료원장으로 내정된 것으로 알려지면서 지역 시민사회가 반발하고 있다. 차 전 원장이 공공의료 분야 경험이 부족한 데다 과거 메디시티대구협의회장 시절 이른바 '화이자 백신 도입 논란'의 중심에 있었던 인물이라는 이유 때문이다.대구시에 따르면 차 전 원장은 김시오 현 대구의료원장, 김영애 전 대구시 시민안전실장과 함께 차기 대구의료원장 공모에 참여했고 면접 심사 등을 거쳐 1순위로 지명된 것으로 알려졌다. 신원조회와 취업제한 여부 등의 절차를 거쳐 확정되면 대구시의회 인사청문회 후 원장으로 임명한다.차 전 원장은 계명대 의대를 졸업하고 계명대 동산의료원장과 대구경북병원협의회장, 메디시티대구협의회장 등을 지냈고 2022년 12월부터 한국보건산업진흥원장을 맡았다.그는 지난 2021년 코로나19 유행 당시 벌어진 '화이자 백신 도입 논란'의 당사자라는 점에서 비판의 여지가 있다. 당시 논란은 차 전 원장이 회장을 맡고 있던 메디시티대구협의회가 주도한 사업이었기 때문이다.코로나19가 유행하고 백신이 부족하자 메디시티대구협의회는 정부의 코로나19 백신 확보를 돕겠다며 별도의 화이자 백신 공급 경로를 찾기 시작했다. 당시 협의회는 외국 무역업체 등을 통해 화이자 백신 6000만 회분, 3000만 명 접종분을 국내에 들여오는 방안을 추진했다. 협의회 측은 독일 바이오엔테크 측과 연결 가능한 인사를 통해 협상을 벌이고 있다며 백신 도입이 '막바지 단계'에 접어들었다는 취지로 설명하기도 했다.하지만 중앙정부가 공급 경로를 확인하면서 상황이 급변했다. 보건복지부는 대구시 측에 백신을 공급하겠다고 제안한 주체가 화이자나 공동개발사 바이오엔테크가 아니라 외국 무역회사라는 사실을 확인했다. 당시 중앙사고수습본부는 화이자 측에 정품 여부를 확인하는 한편, 화이자가 한국 정부에만 직접 백신을 판매하고 있고 한국 내 판권도 화이자에 있다는 답변을 받았다고 밝혔다.손영래 당시 중앙사고수습본부 사회전략반장은 화이자 본사 확인 결과 한국에 대한 판권은 화이자만 갖고 있고 다른 방식으로는 공급되지 않는다며 "정상 경로는 아닌 것으로 판정되고 있고 공급이 가능하지 않다는 사실은 확인하고 있다"고 밝혔다. 화이자 측은 제안된 백신의 진위 여부를 확인하고 결과에 따라 법적 조치 가능성까지 검토한 것으로 알려졌다.결국 백신 도입 추진은 중단됐다. 다만 실제 백신 구매 계약이 체결되거나 대금이 지급된 것은 아니었다. 권영진 당시 대구시장도 대구시의회에서 "구매 의향을 타진하는 단계에서 중단됐기 때문에 금전적 피해는 전혀 없다"며 실제로 사기를 당하거나 가짜 백신을 구매한 것은 아니라고 해명했다. 정부합동감사 과정에서도 대구시 예산이 백신 도입 추진에 사용되지 않은 것으로 확인됐다.그럼에도 당시 대구시와 지역 의료계가 기본적인 화이자 백신의 공식 공급체계조차 제대로 확인하지 않은 채 3000만 명분이라는 막대한 물량의 도입 가능성을 공개적으로 언급했다는 점에서 거센 비판이 일었다.결국 권영진 당시 시장은 2021년 6월 8일 기자회견을 열고 "정부가 검토 중인 사안을 성급하고 과장되게 언급해 논란을 자초했다"며 "신중치 못한 언행으로 대구의 이미지를 실추하고 시민들에게 깊은 상처와 큰 실망감을 드렸다"고 공식 사과했다.하지만 차 전 원장은 이후에도 당시 백신 도입 경로 자체에는 문제가 없었다는 입장을 보였다. 그는 당시 백신 수입 과정이 "신뢰할 만한 경로였다"며 협의회가 정부에 전달한 정보가 이후 국내 화이자 백신 물량 확보에도 영향을 미쳤다고 주장했다.이처럼 논란의 중심에 섰던 차 전 원장이 대구의료원장에 내정되자 대구참여연대는 10일 성명을 통해 "차순도씨는 공공병원인 대구의료원의 원장이 될 자격이 없다"며 추경호 대구시장에게 내정 철회를 촉구했다.대구참여연대는 먼저 차 전 원장이 공공병원에서 근무하거나 공공병원을 경영한 경력은 확인되지 않는다고 지적했다. 단체는 "차씨는 영리를 추구하는 지역 사립대병원에서 오랫동안 일했고 메디시티대구협의회와 한국보건산업진흥원 등에서도 의료산업과 의료관광을 중심으로 활동했다"며 "의료산업 분야 경력을 공공병원 운영의 전문성으로 그대로 평가할 수는 없다"고 주장했다.다음으로 코로나 대유행 당시 국제적 망신을 당한 백신 사기 사건의 중심인물이었다는 점을 들었다.대구참여연대는 "코로나19 대유행 당시 대구에서 일어난 화이자 백신 사기극을 대구시민들은 부끄러운 기억으로 잊지 않고 있다"며 "백신 구매 제안을 한 무역회사는 실체도 없다는 점이 드러나면서 대구시는 국제적 망신을 자초했다. 국격 추락, 국가 망신을 초래한 사람을 대구의 공공의료를 책임질 대구의료원 원장에 임명해서야 되겠는가"라고 따졌다.이어 "차순도 씨가 이런 흠결과 논란을 뛰어넘을 만큼 덕망 있고 유능한 적임자라는 근거는 어디에도 없다"며 "그런데도 추 시장이 차씨를 임명한다면 공공의료에 대한 철학이 부재하고 공공의료마저 정파적 입장에서 운영한다는 비난을 피할 수 없을 것"이라고 비판했다.