함께 걸으며 평화를 잇는다... 통일걷기대회 대구에서 열려

함께 걸으며 평화와 통일을 염원하는 평화통일염원 걷기대회 '유니로드 81(Uniroad 81) : 평화를 잇다'가 오는 14일 오후 2시 대구 동구 단산유적공원에서 열린다.
올해 11회를 맞는 걷기대회는 시민들이 일상 속에서 평화와 통일의 의미를 되새기고 세대와 지역을 넘어 평화의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.
걷기대회 주제인 '유니로드(Uniroad)'는 통일(Unification)을 향해 시민들이 함께 걷는 길이라는 의미를 담고 있으며 '81'은 광복 81주년을 맞아 분단을 넘어 평화와 통일의 길을 시민의 발걸음으로 이어가자는 뜻을 담았다.
걷기 코스는 참가자들의 체력과 걷기 경험에 따라 선택할 수 있도록 평화코스(6.15km)와 통일코스(10.4km)로 나누어 진행한다.
평화코스는 2000년 남북정상회담을 통해 발표된 6.15 남북공동선언을 기억하고 한반도 평화를 염원하는 상징적 의미를 담았다. 통일코스 역시 2007년 남북정상회담에서 합의한 상호 존중과 신뢰 구축을 통한 군사적 적대 관계를 종식하고 통일을 염원하는 의미를 담았다.
평화통일염원 걷기대회는 시민들이 함께 길을 걸으며 한반도 평화와 통일의 의미를 되새기자는 취지로 시작돼 올해 11회째를 맞는다.
거창한 구호나 담론에 머무리지 않고 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 '걷기'를 통해 평화와 통일을 일상의 가치로 만들어가는 시민 참여형 행사라는 데 의미가 있다.
참가자들은 늦가을의 정취를 느끼며 불로고분군과 단산유적지 코스를 함께 걷는 동시에 다양한 현장 프로그램에도 참여할 수 있다.
사전 행사에서는 '황금 열쇠를 잡아라!' 통일 OX퀴즈, 통일염원 소원지 붙이기, 포토존 등 시민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 진행된다.
걷기대회를 마친 뒤에는 대구 포크페스티벌 대상 수상팀인 Jsan band의 무대 공연이 진행되며 참가자들과 평화와 통일의 의미를 음악으로 나눈다.
참가자들을 위한 다양한 경품과 기념품도 준비됐다. 참가자들에게는 기념품과 완보증, 생수, 간식 등이 제공되고 추첨을 통해 24k 황금열쇠와 수성호텔 수영장 입장권, 테팔 냄비세트, 의성 쌀, 의성농산 '활기찬 흑마늘' 등이 제공된다.
참가신청은 행사 누리집(www.통일걷기.kr)을
통해 13일까지 신청할 수 있고 행사 당일인 14일에는 낮 12시부터 현장 접수도 진행한다.
주최측 관계자는 "평화와 통일은 특별한 사람들만 이야기하는 거창한 주제가 아니라 우리 모두의 일상과 미래에 연결된 문제"라며 "시민들이 가족, 친구, 동료들과 함께 늦가을 길을 걸으면서 평화의 의미를 생각하고 서로의 마음을 이어보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
이어 "광복 81주년을 맞는 올해 '유니로드 81'이라는 이름처럼 시민 한 사람 한 사람의 발걸음이 이어져 평화로 가는 하나의 길이 만들어지길 기대한다"며 "걷기와 공연, 퀴즈 등 다양한 프로그램을 준비한 만큼 많은 시민들이 부담 없이 참여해 즐기길 바란다"고 덧붙였다.
이번 행사는 대구경북오마이뉴스와 팔공문화원이 공동 주최하고 평화통일시민연대가 주관한다. 또 대구시와 대구 동구, 민주평통대구동구협의회가 후원한다.