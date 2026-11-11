"재외국민 참정권 보장에 부정선거 왜곡 말라"

큰사진보기 ▲국민의힘은 즉각 최근 불거진 선관위 개표관리 논란과 엮어 파상공세에 나섰다. 장동혁 국민의힘 대표는 "투표소에서 한 투표도 믿지 못할 판에 전자투표라니, 국민 여론에 역행하는 것이 민주당 종특인가"라고 했고, 주진우 의원은 "총선에서 국민의 심판이 두려우니, 대리투표, 가짜투표까지 허용하려는 것 아닌가"라고 힐난했다. ⓒ 장동혁, 주진우 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김 의원은 국민의힘을 향해 "법안의 내용과 취지를 제대로 살펴보지도 않은 채 '날치기', '대리투표', '가짜투표'라는 주장을 앞세우는 것이 과연 책임 있는 정치인가"라고 반문하며 "재외국민의 참정권을 보장하자는 논의를 부정선거론으로 왜곡하지 말라"고 경고했다. ⓒ 김영호 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

재외국민의 실질적인 참정권 보장을 위해 발의된 재외국민 전자거소투표를 도입하는 공직선거법 개정안을 두고 국민의힘에서 해당 법안을 '날치기 입법'이자 '부정선거 시도'로 규정하며 맹공을 퍼붓자, 법안을 대표발의한 김영호 더불어민주당 의원이 "허위·왜곡 주장"이라며 정면 반박했다.논란은 김영호 의원 등 범여권 의원 13명이 지난 6일, 재외국민이 재외공관 투표소를 직접 방문하기 어려운 특수한 경우 전자적 방식으로 투표할 수 있도록 하는 공직선거법 일부개정법률안을 발의하면서 불거졌다. 해당 법안이 국회 의안정보시스템에 등록되는 과정에서 입법예고 기간이 통상적인 10일이 아닌 하루로 표시되자, 보수 진영에서는 이를 두고 '가짜투표'까지 운운하며 비판에 나섰다.국민의힘은 즉각 최근 불거진 선관위 개표관리 논란과 엮어 파상공세에 나섰다. 장동혁 국민의힘 대표는 10일 자신의 페이스북에 "투표소에서 한 투표도 믿지 못할 판에 전자투표라니, 국민 여론에 역행하는 것이 민주당 종특인가"라며 "'전자투표' 헛발질할 때가 아니다. 사전투표 폐지와 수개표 도입을 논의해야 한다. 국민이 믿지 못하는 선거는 선거가 아니다"라고 비난했다.주진우 국민의힘 의원 역시 같은 날 페이스북을 통해 "전자투표는 절대 불가"라며" 부정선거를 없애고 사전 선거를 폐지해도 모자랄 마당에 가장 관리가 취약한 전자투표를 도입하려는 저의가 무엇인가"라면서 "총선에서 국민의 심판이 두려우니, 대리투표, 가짜투표까지 허용하려는 것 아닌가. 날치기 입법을 당장 철회하라"고 목소리를 높였다.이에 대해 법안을 대표발의한 김영호 의원은 10일 페이스북에 입장을 내고 국민의힘의 주장을 '명백한 가짜뉴스'로 규정하며 상세히 반박했다.김 의원은 우선 입법예고 기간 논란에 대해 "입법예고기간이 10일이 아닌 1일로 표시된 것은 국회사무처의 시스템 오류"라고 명확히 밝혔다. 그는 "입법예고기간을 의도적으로 단축한 사실이 없음에도 국회사무처의 행정상 오류를 민주당의 '날치기 입법'으로 몰아가는 것은 명백히 가짜뉴스"라며 기본적인 사실관계조차 확인하지 않은 일부 매체에 강한 유감을 표하고 즉각적인 기사 정정을 요구했다. 국회사무처도 오류를 인정했고, 이 법안 입법예고기간은 오는 20일까지 연장된 상태다.이어 해당 법안이 현장투표를 전자투표로 전면 전환하는 법안이라는 주장에 대해서도 "법안의 기본적인 내용만 확인해도 알 수 있는 사실"이라며 일축했다. 김 의원은 투표소에서 수백 킬로미터 떨어진 지역에 거주하거나 질병·장애, 전쟁과 천재지변 등으로 인해 투표소에 갈 수 없는 재외국민에 한해 전자투표 수단을 마련하자는 게 법안의 골자라며 "기존 현장투표를 폐지하는 것도, 모든 재외국민에게 전자투표를 적용하는 것도 아니다"라고 명확히했다.보안 취약성 및 부정선거 우려에 대해서도 김 의원은 "전자투표의 안전성과 공정성을 확보하기 위한 엄격한 보안요건도 법안에 명시했다"며 "복수의 독립적인 본인확인, 투표비밀 보장, 투표정보의 위·변조 방지, 투표결과의 독립적 검증, 외부 전문기관의 보안검증과 정당 측 전문가의 검증 참관까지 규정했다"고 설명했다. 아울러 중대한 보안 문제가 발생하거나 투표결과의 정확성을 검증할 수 없는 경우에는 투표를 즉각 중지하도록 하는 조항까지 포함됐다고 덧붙였다.김 의원은 국민의힘을 향해 "법안의 내용과 취지를 제대로 살펴보지도 않은 채 '날치기', '대리투표', '가짜투표'라는 주장을 앞세우는 것이 과연 책임 있는 정치인가"라고 반문하며 "더구나 이 법안은 입법 절차 중 최초 단계인 발의 절차만을 끝냈을 뿐 상임위 테이블 위에도 올라가지 않았다. 선관위 개표부정 사태와 연관 지어야 할 하등의 이유가 없다"면서 "재외국민의 참정권을 보장하자는 논의를 부정선거론으로 왜곡하지 말라"고 경고했다.실제로 열악한 재외선거 환경을 개선해야 한다는 목소리는 동포사회와 학계에서 오랫동안 제기돼 온 숙원 과제다. 앞서 지난 3월, 재외동포청 주최로 국회 의원회관에서 열린 '재외선거 제도개선 토론회'에서도 전문가와 재외동포들은 투표소 부족에 따른 참정권 사각지대 문제를 집중적으로 성토했다.중앙선관위에 따르면 약 700만 재외동포 중 선거권을 가진 재외국민 유권자는 약 200만 명에 달하지만, 전 세계 118개국에 설치된 투표소는 223곳에 불과해 역대 총선·대선 투표율은 10% 안팎에 머물고 있다. 공관이 수백~수천km 떨어져 있는 데다 현지의 평일에 투표가 진행돼 생업을 포기하고 2박 3일에 걸쳐 투표소에 가야 하거나, 공관이 없는 일부 국가에서는 국경을 넘어 이웃 나라로 가야 하는 실정이다.당시 토론회에서 유성진 이화여대 교수는 미국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등 주요 OECD 국가들이 우편투표와 전자투표 등 다양한 수단을 구비해 재외 유권자의 참정권을 보장하고 있다고 소개했으며, 문은영 건국대 연구교수는 전자투표가 정착된 에스토니아 사례와 함께 한국 역시 2021년부터 블록체인 기술을 적용한 온라인투표시스템을 구축해 당내경선 등에서 기술적 가능성을 이미 입증했다고 짚었다.고상구 세계한인총연합회 회장과 서정일 미주한인화총연합회장 등 동포 대표들 또한 "10년 넘게 제도 개선을 정치권에 요청해왔지만 실질적인 변화가 없다", "이런 상황을 감안하면 10%의 투표율도 대단한 것"이라며 여야의 초당적 제도 개선을 촉구했고, 김경협 재외동포청장 역시 "국회의 입법 정책적 결단과 중앙선관위의 의지만 있으면 충분히 해결할 수 있는 문제"라고 강조한 바 있다.김영호 의원은 이번 법안 발의가 이러한 동포 사회의 요청에 귀기울인 점을 분명히 하며 "투표 용지 부족 사태로 투표권 보장을 요구했던 시민들의 목소리와 투표소에 갈 수 없어 소중한 한 표를 행사하지 못하는 재외국민의 바람은 다르지 않다"고 밝혔다.이어 "합리적인 비판에는 얼마든 귀를 기울이겠지만 허위 사실과 근거 없는 의혹으로 입법 취지를 훼손하는 행위에는 단호하게 대응하겠다"며 "해외에 거주한다는 이유로 국민의 소중한 한 표가 제약받지 않도록 끝까지 노력하겠다"고 강조했다.