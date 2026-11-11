공대생이 미장을 '봇'으로 해봤습니다, 결과는요

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큰사진보기 ▲요즘은 프로그램이 주식을 사고파는 일이 낯설지 않다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 개인 경험을 바탕으로 한 글 입니다.



[출처1] 키움증권, 공식 GitHub 저장소 README(미국주식 예제 134개), 2026.11.07 접속. https://github.com/Kiwoom-Securities/Kiwoom-REST-API/blob/main/README.md



[출처2] 키움증권, (AI 클라이언트 연결 안내), 공식 GitHub 저장소, 2026.11.07 접속. https://github.com/Kiwoom-Securities/Kiwoom-REST-API/blob/main/SETUP-MCP.md



[출처3] 메리츠증권, , 메리츠증권 Open API 공식 홈페이지, 2026.11.07 접속. https://openapi.imeritz.com/mcp



[출처4] 토스증권, <토스증권 OpenAPI 개요>, 공식 API 문서, 2026.11.07 접속. https://openapi.tossinvest.com/openapi-docs/overview.md



[출처5] 필자 실험 기록, , GitHub 공개 저장소 llm-trading-backtest, 2026.10.13. https://github.com/iam-raccoon/llm-trading-backtest/commit/d2c74004f3cec09e0fcce500ffc1422a0e0200b8



[출처6] 필자 실험 기록, (AI 판단 실험 7회 결과표), GitHub 공개 저장소, 2026. https://github.com/iam-raccoon/llm-trading-backtest/blob/main/README.md



[출처7] Chen, Y., Yao, Z. 외, "StockBench: Can LLM Agents Trade Stocks Profitably In Real-world Markets?", arXiv:2510.02209, 2025. https://arxiv.org/abs/2510.02209



[출처8] 아시아경제, 유현석, <"나 대신 AI가 주식 산다"…더 벌지는 의문>, 2026.05.28. https://view.asiae.co.kr/article/2026052808585507664



[출처9] ZDNet Korea, 박희범, , 2026.07.06. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260705190503

11월 7일, 저는 제가 만든 주식 자동매매 봇을 껐습니다. 끄는 방법은 허무할 만큼 간단했습니다. 매일 밤 미국 증시 시간에 맞춰 봇을 깨우던 예약 설정 세 줄 앞에 '#' 한 글자씩을 붙여 주석으로 처리하는 것으로 끝났습니다. 지난 8월 31일에 시작했으니 두 달 조금 넘게 돌린 셈입니다. 그동안 봇은 제가 자는 사이 미국 주식을 사고팔았고, 결과는 손실이었습니다. 몇 주 동안 여러 방법으로 봇을 살려 보려 했지만, 결국 포기했습니다.요즘은 프로그램이 주식을 사고파는 일이 낯설지 않습니다. 키움증권은 공식 저장소에 미국 주식 주문 예제 코드까지 공개했고[출처1], 설정 하나만 켜면 "AI 대화로 실제 주문이 전송될 수 있다"고 안내합니다[출처2]. 메리츠증권도 "AI와 대화로 하는 투자"를 내걸고, 자연어 요청만으로 조회와 주문까지 할 수 있다고 소개합니다[출처3].누구나 자기만의 전략을 자동으로 돌릴 수 있는 세상이 된 겁니다. 저도 이 흐름에 올라탄 사람 중 하나였습니다. 다만 증권사가 만들어 둔 AI 기능을 쓰지 않고, 공대생답게 매매 규칙과 봇을 직접 만들었습니다. 문제는 그 전략이 정말 좋은 전략인지 확인하는 일이었습니다.주식은 잘 몰랐지만, 코딩은 할 줄 알았습니다. 그래서 몇 달 동안 과거 주가 데이터로 수십 가지 매매 규칙을 시험했습니다. 그중 최근 성적이 가장 좋았던 것이 '추세 추종' 규칙이었습니다. 주가가 최근 40일 최고가를 넘으면 사고, 고점에서 일정 폭 이상 떨어지면 파는 단순한 방식입니다. 조건에 맞는 종목이 여러 개면 최근 20일 동안 많이 오른 순서로 골랐습니다.이 규칙을 손바닥만 한 소형 컴퓨터(Nvidia Jetson)에 올리고 토스증권의 주문 API와 연결했습니다[출처4]. 처음 넣은 돈은 72.5달러, 우리 돈 10만 원 남짓이었습니다. 소액으로 먼저 검증하고 잘되면 늘릴 계획이었습니다. 과거 데이터대로만 움직여 준다면, 매달 커피 몇 잔 값 정도는 꾸준히 벌어 줄 거라고 기대했습니다.처음 한 달은 좋았습니다. 계좌는 한때 81달러까지 올라 12% 가까운 수익을 냈습니다. 그런데 10월부터 내리막이 시작됐습니다. 끌 때 계좌는 67.54달러(약 9만 원), 시작보다 6.9% 정도 줄어 있었습니다. 그동안 봇은 21번 주식을 팔았는데, 그중 이익을 본 건 4번뿐이고 17번은 손해였습니다. 손실이 가장 컸던 건 미국의 한 소프트웨어 회사 주식이었습니다. 실적 발표 다음 날 주가가 폭락하면서 그 한 번의 거래에서 31%를 잃었습니다. 과거 데이터로 수없이 확인한 규칙이라 봇을 믿고 있었던 만큼 충격이 컸습니다. 다른 서버 회사 주식에서 18%, 테슬라에서 13%를 잃은 거래도 있었습니다.반대로 가장 많이 번 거래는 버그 덕분이었습니다. 시작 첫날 봇은 최신 주가가 아니라 이틀 지난 데이터로 살 종목을 골랐습니다. 데이터가 최신인지 확인하는 코드가 빠져 있었기 때문입니다. 첫날 고른 세 종목은 모두 최신 데이터였다면 고르지 않았을 종목이었고, 저는 바로 데이터 날짜를 확인하는 검사를 넣었습니다. 그런데 그 세 종목 중 하나가 19% 올라 전체 거래 중 최고 수익을 냈습니다. 규칙대로 산 종목은 줄줄이 잃고, 실수로 산 종목이 가장 많이 번 겁니다.실수로 고른 종목이 규칙보다 나았다면, 문제는 규칙 자체에 있을지도 몰랐습니다. 그래서 봇을 한 번도 시험하지 않은 2016년부터 2021년까지 5년 데이터에 같은 규칙을 돌려 봤습니다. 결과는 더 충격적이었습니다. 그 5년 동안 봇은 70%를 벌었지만, 미국 대표 지수를 그냥 사서 들고 있었다면 148%를 벌었습니다[출처5]. 제가 고른 규칙은 좋은 규칙이 아니라, 최근 장세에 우연히 잘 맞았던 규칙이었습니다. 2022년부터 2024년까지는 시장과 비슷했고, 시장을 확실히 이긴 건 2025년 이후뿐이었습니다. 9년을 모두 합쳐 보면 봇이 대표 지수보다 낫다는 근거는 없었습니다.AI 분야에서는 이런 현상을 '과최적화(overfitting)'라고 부릅니다. 기출문제 답만 외운 학생이 처음 보는 문제에서 무너지는 것과 같습니다. 과거 데이터에서 성적이 좋은 규칙을 고를수록, 그 규칙은 시장의 원리가 아니라 그 기간에만 있었던 우연까지 외우게 됩니다. 그래서 AI 연구자들은 학습에 쓰지 않은 데이터로 성능을 따로 잽니다. 다음 학기 졸업작품에 쓸 강화학습도 마찬가지입니다. 연습한 환경에서만 잘하는 로봇이 되지 않으려면, 처음 보는 지형에서 다시 시험해 봐야 합니다.그래도 쉽게 포기하고 싶지 않았습니다. 청산 방식을 바꾸고, 시장 상황에 따라 매매를 쉬는 필터를 넣고, AI에게 기업 실적 공시를 읽고 판단하게도 해 봤습니다. AI 실험만 일곱 번 했지만, 처음 시험한 기간에 좋던 성적이 새로운 기간에서는 매번 무너졌습니다[출처6]. 이번에도 과최적화였습니다.해외 연구도 비슷했습니다. 칭화대 연구진은 GPT-5와 클로드를 포함한 AI 모델 13개에게 미국 대형주를 거래하게 한 뒤, 대부분의 모델이 그냥 사서 들고 있는 전략을 넘어서는 데 어려움을 겪는다고 결론 내렸습니다[출처7]. 40가지 넘게 바꿔 봤지만 두 기간 모두에서 지수를 이기는 방법은 없었습니다. 몇 달 실험 끝에 얻은 답은 투자 교과서 첫 장에 있었습니다. 수익이 목적이라면 지수를 사서 오래 들고 있는 게 가장 낫다는 것입니다. 그걸 받아들이고 나서야 봇을 끌 수 있었습니다.증권사들이 자동매매와 AI 주문의 문을 넓히고 있지만, 그게 더 많은 수익으로 이어지는지는 아직 의문이라는 지적이 나옵니다[출처8]. KAIST의 한 석사과정생도 AI로 이틀 동안 350건을 자동매매했다가 2만 5029원을 잃었습니다[출처9]. 대학생으로서 저는 자동매매가 쉬워질수록 함께 알려야 할 게 있다고 생각합니다. 과거 데이터에서 좋아 보이는 결과일수록 의심하고, 다른 기간에 다시 시험해 봐야 한다는 것입니다. 계좌가 12% 올랐던 9월에는 저도 이 봇이 통한다고 믿었고, 돈을 더 넣을 생각까지 했습니다. 두 달 기록만 보고 판단했다면 훨씬 큰돈을 잃었을 겁니다.물론 제 코드가 어딘가 잘못됐을 수도 있습니다. 그래도 몇 달을 매달려 본 입장에서 말하자면, 자동매매는 가볍게 도전해 볼 만한 일은 아닌 것 같습니다. 저는 그걸 5달러, 우리 돈 7천 원쯤을 내고 배웠습니다. 지금까지 낸 수업료 중 가장 싼 수업료였습니다.