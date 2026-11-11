남대문 스카프만 인기? 사우나 용품 코너도 바글바글 합니다

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큰사진보기 ▲나의 소중한 사우나 가방남들이 다꾸(다이어리 꾸미기)할 때 나는 사꾸(사우나가방 꾸미기)한다 ⓒ 조영지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사우나에 신문물사우나에서 잘 사용하고 있는 나의 아이템들. AI를 이용해 이미지를 제작했다. ⓒ 조영지 관련사진보기

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요즘 사우나 가는 재미에 들렸다. 남대문에 가서 유명한 사우나 아이템도 사고, 일주일에 두 번 정도 따로 시간을 내 사우나 루틴도 만들었다.원래 사우나를 좋아했냐고 묻는다면, '절대 아니오'다. 예전엔 사우나가 답답하고 너무 뜨거워서 싫어했던 나였다. 그런데 마흔 중반에 이르고 나니 사우나의 그 답답함이 홀가분함으로, 뜨거움이 시원함으로 느껴지는 이상 현상이 일어났다.중년의 몸은 늘 찌뿌둥하다. 특별히 아픈 것도 아니고 대단한 피로가 쌓인 것도 아니지만, 늘 곰 한 마리를 업고 다니는 느낌이다. 그런 몸을 이끌고 사우나에 가면 놀랍도록 신기한 일이 벌어진다.일단 샤워를 하고 뜨끈한 탕에 몸을 담그면 몸이 마시멜로처럼 말랑말랑해진다. 그다음 사우나에 들어가 뜨거운 공기와 열띤 경쟁을 벌인다. 온몸에 땀이 송골송골 맺히기 시작하면 '조금만 더', '조금만 더'를 마음속으로 되뇐다. 10분 정도가 지나면 얼른 문밖으로 나와 찬물 한 바가지를 끼얹는다.크아~! 그 순간의 시원함을 뭐라 표현할 수 있을까. 차갑다? 개운하다? 찌릿하다? 아니, 아니. 나의 미흡한 어휘 실력으로는 설명할 수가 없다.그런데 사실 몸의 정화도 정화지만, 내가 사우나를 좋아하게 된 가장 큰 이유는 바로 정신의 정화이다. 정신을 세신하는 느낌. 그건 뭐랄까. 마치 나의 사회적 존재로서의 제로 세팅이라고 표현하면 되려나.처음 사우나에 발을 디딘 건 특별한 동기가 있었던 것은 아니다. 단순히 샤워 후 욕실 청소를 하기 귀찮다는 마음으로 사우나를 찾게 되었다. 사우나의 뜨거운 공기보다 놀라웠던 건 마음의 고요함이었다. 대체 무엇이 나를 이렇게 고요하게 만드는 걸까? 생각해 보니 내 손에 늘 쥐어져 있던 핸드폰이 없었다.처음엔 벌거벗은 채 멀뚱멀뚱 시선을 어디에 둬야 할지, 뭘 해야 할지도 떠오르지 않았다. 휴대폰으로부터의 자유가 굉장히 낯설게 느껴졌다. '혹시 급한 연락이 오진 않을까? 게릴라 세일 상품이 뜨진 않을까? 오늘 몇 보를 걸었는지 확인해 봐야 하는데…. SNS에 새로운 소식은 없을까?'온갖 생각이 머릿속을 오가다가 어느 순간 내 몸과 이 공간에 집중하기 시작했다. 그런데 웬 걸? 그렇게 찾아온 고요한 외로움이 너무나 좋은 것이다.나처럼 타인으로부터, 기계로부터, AI로부터 잠시 떨어져 혼자만의 시간을 즐기는 것을 '홀로움'이라고 한다. 혼자 있는 외로움을 즐기는 새로운 말이다. 나에겐 이 홀로움이 꼭 필요했던 시점이었다.돌이켜보면 우리는 단 한순간도 연결되지 않은 채 살아가는 법이 없다. 눈을 뜨자마자 휴대폰을 확인하고, 누군가의 안부를 살피고, 세상의 새로운 소식을 들여다본다. 일하는 동안에는 물론이고 쉬는 시간에도 끊임없이 무언가를 확인한다. 심지어 아무것도 하지 않는 시간조차 영상이나 음악으로 채운다.나 역시 다르지 않다. 하루에도 수십 번씩 휴대폰을 들여다보고, 별다른 용건도 없이 화면을 넘긴다. 무언가를 놓치고 있는 것 같고, 세상의 속도에서 나만 뒤처지는 것 같은 기분이 들어서다. 그렇게 많은 것과 연결되어 있으면서도 정작 나 자신과 연결되는 시간은 얼마나 되는 걸까?그런 의미에서 사우나는 꽤 괜찮은 도피처다. 누군가에게 답장을 하지 않아도 되고, 새로운 소식을 놓쳐도 괜찮다. 세상에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 잠시 몰라도 아무런 문제가 생기지 않는다. 뜨거운 공기 속에서 땀을 흘리다 보면 생각이 줄어든다. 해야 할 일도, 걱정거리도 사우나실 안에서는 그저 '조금 더 견딜까? 그만 나갈까?' 하는 단순한 생각만으로 채워진다.예전엔 사우나라고 하면 으레 부장님이나 엄마, 할머니들의 전유물처럼 여겨졌다. 그런데 요즘은 2030 젊은 세대 사이에서도 사우나 열풍이 뜨겁다. SNS에는 소문난 사우나 핫플과 필수 아이템 정보가 쉼 없이 쏟아진다.얼마 전 남대문 시장을 찾았을 때도 세대를 불문하고 사우나 용품을 고르는 사람들로 가게마다 발 디딜 틈이 없었다. 이처럼 사우나가 다시 주목받는 이유가 나처럼 생각이 많고, 지나친 연결에 피로를 느끼는 현대인들이 간신히 찾아낸 오아시스여서가 아닐까?어제 다녀왔는데도 사우나에 가고 싶은 마음이 또 스멀스멀 피어오른다. 내가 이렇게 사우나에 진심이 될 줄 누가 알았을까? 세상과의 연결을 끊고 진짜 나와 연결되는 시간. 세상에서 가장 뜨거운 외로움의 시간. 나의 사우나 타임! 오늘 하루도 수많은 알림과 소음 속에서 숨가쁘게 달려왔다면 지금 당장 가까운 사우나로 가자.