속눈썹 아래 피는 꽃

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

비꽃

- 피재현

비꽃은 바닥에 피는 꽃

아스팔트에 수챗구멍에

비 그친 황토물 속

그 돌부리 위에

떠내려온 꽃잎들이

다시 모여 피우는 꽃

비 내리는 오후 쭈그려 앉아

지난달에 들어왔다는 프엉을 기다리는

터미널 화장실 앞에서

비닐하우스 숙소에서 컨테이너에서

선잠 깨어나 깻잎을 따러 가는

논둑의 물길에서

엉겨 붙어 울며불며 피는 꽃

떠내려온 것들끼리 손 맞잡고

견디는 꽃

AD

멀리 두고 온 어머니에게 신혼의 아내에게

어린 딸에게 누이에게 타전하는

떨리는 이국의 말들이여

향기여

우리는 지금 비꽃

서로 다른 색깔끼리

서로 다른 크기끼리

엎치고 덮쳐 피워 내는

우리는 지금 비꽃

큰사진보기 ▲고향을 그리는 이국의 말들이 서로 스며 비꽃으로 피어난다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <불투명 인간>, 걷는사람, 2026시인_피재현: 1999년 계간 <사람의 문학> 신인 추천으로 등단했다. 시집으로 <우는 시간> <원더우먼 윤채선> <불투명 인간>이 있다.이곳은 이국, 과수원에서의 일과를 마치고 1톤 트럭 뒷자리에 모여 앉아 숙소로 돌아가는 길입니다. 트럭이 가는 방향을 등지고 앉아 차츰 멀어지는, 지나온 길을 보고 있자니 멀리 두고 온 그리운 얼굴들이 떠올라 오늘도 속눈썹 아래 비구름 드리웁니다. 비구름 속 꽃의 씨앗들은 이국의 향기를 품고 "아스팔트" 바닥에서, "수챗구멍"에서 색색이 흔들리며 생장합니다. "서로 다른 색깔끼리", "서로 다른 크기끼리" 빗물에 함께 "떠내려온 것들"은 서로에게 손을 내어주며 단단해지고요. "울며불며", 때로는 엎치고 덮치며 이국의 향기를 타전합니다. 바닥을 힘껏 껴안은 빗방울만이 꽃 피울 수 있다지요. 그러니 속눈썹 아래 피는 꽃을 비꽃이라 부르겠습니다. 그리운 사람, 곧 돌아가겠습니다. (신준영 시인)