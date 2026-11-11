[주장] 여야는 적이 아니라 경쟁자다

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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 국무조정실 평가관리관과 한국조세재정연구원 공공기관연구센터소장을 역임했음

정권이 바뀔 때마다 여야의 입장이 뒤바뀌는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 과거 자신들이 옹호했던 정책을 상대 정당이 추진하면 비판하고, 야당 시절 반대했던 정책을 집권 이후에는 정당화하기도 한다. 서로를 향해 '내로남불'이라고 공격하지만, 정작 자신에게도 같은 원칙을 적용하는지는 의문이다.국회에서는 대화와 타협보다 정쟁이 앞서고, 의사당 안에서 풀어야 할 갈등이 거리의 집회와 고소·고발로 이어지기도 한다. 지역구에서는 개발사업과 공공기관 유치를 둘러싼 경쟁이 과열되고, 지역주의가 정치적 동원의 수단으로 활용되기도 한다. 갈등을 조정해야 할 정치가 오히려 갈등을 키우는 것은 아닌지 돌아볼 일이다.지금 한국 사회가 직면한 과제는 어느 때보다 복잡하다. 저출생과 고령화는 연금과 복지의 지속가능성에 부담을 주고, 정년연장은 고령자의 고용안정과 청년의 취업 기회를 함께 고려해야 하는 문제다. 소득과 자산 격차는 세대 간 불평등과 맞닿아 있고, 대기업과 중소기업의 생산성과 임금 격차는 노동시장의 이중구조를 드러낸다. 탈탄소 전환은 산업과 일자리의 재편을 요구하며, 지방소멸과 수도권 집중은 지역 간 발전 기회의 불균형을 심화시킨다.이러한 문제들은 어느 한쪽의 주장만으로 해결할 수 없다. 서로 다른 이해관계를 조정하고 부담을 공정하게 나누며 사회적 합의를 이끌어내야 한다. 바로 여기에 정치의 존재 이유가 있다. 그러나 우리 정치는 사회적 갈등을 해결하기보다 정치적 대립의 수단으로 활용하고 있는 것은 아닌지 성찰해야 한다.지난 11월 5일 국회에서는 이른바 조작기소 특검법안을 둘러싸고 여야가 대립했다. 더불어민주당은 특검법안을 비롯한 6개 안건의 본회의 상정을 요구했고, 국민의힘은 필리버스터로 맞서겠다고 밝혔다.결국 국회의장의 중재를 거쳐 상정 안건이 3건으로 조정됐으며, 당초 논의됐던 두 도시정비 관련 법률 개정안은 이날 상정되지 않았다. 특검법안이 본회의에 올라가자 국민의힘은 실제로 필리버스터에 돌입했다.필리버스터는 소수당의 의사를 보호하는 합법적인 수단이고, 권력에 대한 감시와 견제 역시 국회의 중요한 책무다. 그러나 쟁점 법안을 둘러싼 대립이 다른 입법의 처리 일정에까지 영향을 미친다면 국회의 협상과 조정 기능을 돌아볼 필요가 있다. 정치적 견제와 민생입법은 어느 하나를 포기해야 하는 양자택일의 문제가 아니다.지난달 국정감사를 마친 국회는 이제 총지출 820조 9000억 원 규모의 2027년도 정부예산안을 심의하고 있다. 특히 정부가 신설을 추진하는 약 162조 원 규모의 미래대응기금을 둘러싸고 여야의 입장차가 크다. 여당은 미래 성장동력 확보를 위한 투자의 필요성을 강조하는 반면, 야당은 재정건전성과 기금 운용의 적정성에 문제를 제기하고 있다.재정투자와 재정건전성을 둘러싼 논쟁은 필요하다. 국민의 세금을 어디에 얼마나 사용할 것인가는 국회가 치열하게 따져야 할 문제이기 때문이다. 다만 기금 전체 규모와 실제 투자액을 구분하고, 사업별 효과와 재정위험을 객관적으로 검증해야 한다. 예산심의가 정치적 승패를 가르는 대결로 흐른다면 정작 중요한 재정의 우선순위는 뒷전으로 밀릴 수 있다.국회가 따져야 할 것은 어느 정당의 예산을 지키거나 삭감하느냐가 아니라 한정된 재원을 국민의 삶과 국가의 미래를 위해 어떻게 배분할 것인가이다. 여야의 견해가 다를수록 필요한 것은 객관적인 분석과 책임 있는 협상이다.국회의원은 지역구의 대표이면서 동시에 국민 전체의 대표다. 지역의 현안을 해결하는 것은 중요한 책무이지만, 지역구의 이익이 언제나 국가 전체의 이익과 일치하는 것은 아니다.지역개발사업과 사회간접자본 투자, 공공기관 유치를 둘러싼 경쟁에서 사업의 필요성과 효과보다 정치적 이해관계가 앞선다면 국가재정의 효율성과 정책의 형평성이 훼손될 수 있다. 지역균형발전은 지역마다 시설과 기관을 나누어 갖는 방식이 아니라 지역의 특성과 발전 가능성을 살리고 국가 전체의 경쟁력을 높이는 방향으로 추진되어야 한다.이러한 문제는 정치의 단기적인 시간표와도 관련이 있다. 국회의원은 4년마다 선거를 치르지만 구조개혁의 성과는 오랜 시간이 지나야 나타난다. 반면 개혁에 따른 부담과 반발은 당장 발생한다. 정치적 성과를 서둘러 보여주려는 유인이 장기적인 국가이익과 충돌할 수 있는 이유다.따라서 국회는 개별 지역의 요구를 대변하는 데 그치지 않고, 국가적 과제의 우선순위를 정하고 한정된 재원을 합리적으로 배분하는 역할을 강화해야 한다. 특히 저출생과 지방소멸, 산업구조 전환과 재정의 지속가능성처럼 정권을 넘어 추진해야 할 과제에서는 더욱 그렇다.국회에 대한 신뢰를 회복하려면 정치적 경쟁의 원칙부터 바로 세워야 한다. 정권이 바뀌어도 유사한 사안에는 일관된 기준을 적용하고, 상대 정당에 요구하는 책임을 자신에게도 똑같이 물어야 한다. 여당은 다수 의석을 이유로 충분한 협의를 생략해서는 안 되며, 야당도 반대에 머물지 않고 실행 가능한 대안을 제시해야 한다.국회의 성과를 평가하는 기준도 달라져야 한다. 법률을 얼마나 많이 발의하고 통과시켰는지보다 그 법률이 국민의 삶에 어떤 변화를 가져왔는지가 중요하다. 예산 역시 얼마나 확보했는지가 아니라 어떤 성과를 거두었는지로 평가해야 한다. 국회예산정책처와 국회입법조사처의 전문적인 분석을 적극 활용하고, 입법과 예산의 시행 효과를 지속적으로 검증할 필요가 있다.무엇보다 세대 간 일자리와 복지 부담, 산업구조 전환에 따른 비용, 지역 간 발전 기회의 격차처럼 이해관계가 충돌하는 문제에 대해서는 초당적 협력과 사회적 대화를 제도화해야 한다. 정치의 역할은 갈등을 없애는 것이 아니라 서로 다른 이해관계를 공정하게 조정하고 지속 가능한 합의를 만들어내는 데 있다.민주주의에서 정치적 경쟁과 갈등은 불가피하다. 그러나 경쟁의 목적은 상대방을 굴복시키는 것이 아니라 더 나은 정책으로 국민의 선택을 받는 데 있어야 한다.여야는 전쟁터에서 쓰러뜨려야 할 적이 아니다. 국민의 민생을 개선하고 국가의 미래를 책임지기 위해 경쟁하는 정치적 상대일 뿐이다. 정치가 싸워야 할 대상은 상대 정당이 아니라 국민의 삶을 어렵게 만드는 구조적 문제들이다.