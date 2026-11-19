한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

무등산 나무 의사

- 김완

나는 무등산에 사는 쪼그만 건축가이자 나무 의사예요

나는 체구는 작아도 나무를 쪼아 해로운 벌레를 잡아요

'통통통' 나무를 망치질해 구멍을 뚫고 집을 지어요

떨어진 나뭇조각은 흙의 양분이 되고 숲을 우거지게 해요

아시죠 그러면 광합성량이 늘고 온실가스가 줄어들어요

내 집이 있는 나무는 태풍이 오면 쉽게 쓰러져요

그렇게 자연스레 숲의 순환을 도와요 사람만이 아니에요

아주 오래전부터 나는 바람, 비, 눈과 더불어 숲을 가꿔요

내 집은 돈 한 푼 받지 않고 다른 동물들에게도 대여해 줘요

하늘다람쥐, 소쩍새, 솔부엉이, 호반새가 차례로 깃들어요

난개발로 숲에서 힘들게 사는 생명들의 삶에 힘을 북돋아요

나는 건축가이자 나무 의사 숲의 사회복지사라고 불려요

무등산에 오시거든 가만히 눈 감고 숲의 소리에 귀 기울여봐요

'통통통' 어디선가 나무를 망치질하는 내 소리가 들릴 거예요

모자의 깃털 장식*에 나와 내 친구들을 사용하지 말아주세요

* 19세기 마지막 30년 동안 수억 마리의 새가 살해됐다. 새들의 멸종은 유럽과 미국 사교계에서 중산층까지 번진 '깃털 열풍'이 초래했다.

큰사진보기 ▲작은 부리의 진동이 나무의 빈 곳마다 생명을 깨운다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_한국의사시인회 제13시집, <무등산 나무의사>, 시산맥사, 2025년시인_김완: 2009년 <시와시학>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <그리운 풍경에는 원근법이 없다> <너덜겅 편지> <바닷속에는 별들이 산다> <지상의 말들>이 있다.무등산에는 건축가이자 나무 의사, 숲의 사회복지사로 살아가는 존재가 있다. 바로 딱따구리이다. 작은 몸집의 딱따구리는 "나무를 쪼아 해로운 벌레"를 잡고, "나무를 망치질해 구멍을 뚫고 집을" 짓는다. 그렇게 마련한 보금자리는 "돈 한 푼 받지 않고 다른 동물들에게도 대여"해 준다. 딱따구리의 작은 노동은 다른 생명들의 삶을 지탱하고, 숲의 자연스러운 순환을 돕는다. 이 시는 이러한 딱따구리의 모습을 통해 숲의 생명들이 서로 의지하며 살아가는 모습을 보여준다. 그런데 인간은 자신의 아름다움을 치장하기 위해 수많은 새를 희생시켜 왔다. "나와 내 친구들을 사용하지 말아주세요"라는 호소는 인간 중심적인 사고를 돌아보게 하며, 인간과 비인간 생명이 더불어 살아가야 한다는 생명 존중의 메시지를 전한다. (백애송 시인)