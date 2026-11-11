1111은 과자가 아니라 책 모양이에요

큰사진보기 ▲서점의 날(교보문고 앱) ⓒ 교보문고 앱 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

11월 11일은 서점의 날이다. 하지만 11월 11일 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 빼빼로데이다. 길쭉한 모양이 숫자 1을 닮았다는 이유로 가래떡데이도 있다. 그런데 이날을 기념하는 또 다른 날이 있다는 것을 새롭게 알았다. 바로 '서점의 날'이다.서점의 날은 전국 서점과 서점인들의 권익과 자긍심을 높이고 지역 서점을 활성화하기 위해 2016년 제정된 기념일이다. 숫자 1111이 서가에 꽂힌 책(冊)과 책을 읽기 위해 서점을 찾는 사람들의 모습을 닮았다는 데서 날짜가 정해졌다고 한다.올해로 10주년을 맞은 서점의 날에는 기념식도 열린다. 서점 문화 발전에 기여한 이들을 위한 장관 포상과 올해의 서점인상, 공로상 등이 수여되고, 서점인들이 뽑은 올해의 책과 작가도 선정된다. 교보문고에서도 고객 참여 이벤트와 함께 연필 세트, 책갈피 등의 굿즈를 선보인다. 전국 동네 서점 직원들이 직접 고른 책을 소개하는 행사도 마련된다고 한다.서점의 날을 맞아 여러 행사가 열리는 교보문고는 내게 익숙하고 정겨운 공간이다. 어릴 적 오빠 손을 잡고 자주 다니던 곳이기도 하다. 버스를 타고 교보문고뿐만 아니라 영풍문고, 종로서적 등 여러 서점을 돌아다녔다. 솔직히 말하면 책보다 다양한 문구류에 마음을 빼앗길 때가 더 많았다. 그래도 서점에 가는 일은 언제나 즐거웠다. 오랜 시간이 지난 지금도 교보문고가 여전히 그 자리를 지키고 있다는 사실이 반갑다.교보문고 창업주 신용호 회장의 경영 철학 중에는 어린 고객에게도 반드시 존댓말을 사용하고, 책을 구경만 하고 사지 않더라도 눈총을 주지 말라는 원칙이 있었다고 한다. 이런 철학은 지금까지도 이어지는 듯하다. 내가 대형 서점을 자주 찾는 이유도 여러 책을 직접 살펴볼 수 있기 때문이다. 책을 사지 않아도 눈치 볼 필요가 없고, 몇 시간이고 머물며 책을 들춰봐도 불편하지 않다.예전에는 매장이 워낙 넓어 직원들이 일일이 신경 쓰지 못하기 때문이라고 생각했다. 그런데 창업주의 철학을 알고 나니 그 편안함이 조금 다르게 느껴졌다. 책을 사는 사람뿐 아니라 책을 구경하는 사람도 환영받는 공간이었던 셈이다.미디어가 발달하면서 책을 읽는 사람이 줄어 교보문고도 2022년부터 2024년 영업이익 적자를 기록하다가, 2025년 흑자로 돌아섰다고 알려졌다. 굳건히 자리를 지켜준 덕분에 젊은 세대가 책을 다시 찾기 시작하고 서점이 단순한 상점이 아니라 문화 공간으로 자리매김할 수 있었다고 생각한다.대형 서점과는 사뭇 다른 매력을 가진 동네 서점도 좋아한다. 여행을 갈 때면 목적지 근처의 동네 서점을 찾아보고, 주말에는 일부러 지하철을 타고 서점에 가기도 한다. 대형 서점에 베스트셀러와 다양한 분야의 책이 있다면, 동네 서점에는 책방지기의 취향이 담긴 책들이 있다. 대형 서점에서는 쉽게 만나지 못했던 책을 발견하기도 하고, 책방지기가 건네는 사소한 호의에 마음이 따뜻해지기도 한다.동네 서점은 책만 파는 곳도 아니다. 작가 강연과 독서 토론, 글쓰기 모임을 열며 동네 주민들이 소통하는 공간이 되기도 한다. 같은 책을 좋아하는 사람들이 모이고, 책을 매개로 새로운 이야기가 시작된다. 여행지에서 그 지역의 서점을 찾는 것도 이런 분위기가 좋아서다.대형 서점이 누구나 편하게 드나들 수 있는 넓은 공간이라면, 동네 서점은 누군가의 취향을 들여다볼 수 있는 작은 공간이다. 크기와 분위기는 다르지만 책과 사람을 이어준다는 점에서는 닮았다.서점의 날이라고 해서 거창한 일을 할 필요는 없다. 가까운 서점에 들러 책 한 권을 고르거나, 평소 가보지 않았던 동네 서점을 찾아보는 것도 좋겠다. 책을 선물하는 방법도 있다. 11월 11일, 과자, 떡과 함께 책 한 권을 건네보는 건 어떨까. 책을 좋아하는 사람이라면 오래 기억에 남는 선물이 될지도 모른다.