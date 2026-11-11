수능 앞두고 시흥 시내에 걸린 현수막

큰사진보기 ▲새로운 도전 앞에 선 모든 열아홉 청춘을 응원합니다.시흥 시민들이 지역에 있는 고등학교 주변과 거리에 단 현수막 모습. ⓒ 우리동네연구소 관련사진보기

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오는 19일 2027 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 입시 위주의 응원이 주를 이루는 가운데, 시흥 지역 시민사회단체들이 수능이라는 단일 기준을 넘어 저마다의 속도와 방향으로 사회에 첫발을 딛는 모든 열아홉 청년의 새로운 출발을 응원한다.시흥 우리동네연구소는 시흥시노동자지원센터, 시흥희망의료복지사회적협동조합, 경기도청소년노동인권네트워크, 민주노동자시흥연대와 함께 '모든 열아홉 청춘 응원 캠페인'을 공동으로 시작한다고 11일 밝혔다.이번 캠페인은 특성화고 학생들의 현장실습과 노동 현장의 현실을 다룬 이란희 감독의 독립영화 <3학년 2학기>와 영화서포터즈 모임인 '창우의 친구들'이 건넨 응원의 뜻에 지역사회가 화답하면서 출발했다.참여 단체들은 수능 전까지 시흥시 관내 고등학교 주변과 주요 거리에 "삶의 길은 하나가 아니야!"와 "사회 첫걸음 씩씩하게!" 등 현수막을 24개 게시한다. 현수막에는 진학과 취업, 학교밖 청소년, 혹은 잠시 멈춰 서서 길을 찾는 청년 모두에게 전하는 따뜻한 지지의 메시지를 담았다.거리 현수막 뿐만 아니라 SNS 지목형 릴레이 챌린지도 함께 진행한다.SNS 챌린지는 타인으로부터 지목을 받아 나만의 응원 한 마디를 남기고 다음 주자 3명을 지목하는 방식으로 운영된다. '#모두의출발을응원합니다', '#수능너머', '#첫걸음응원캠페인' 등의 필수 해시태그를 통해 청년 응원 문화를 확산한다는 계획이다.우리동네연구소 관계자는 "우리 사회는 수능을 치르는 청년들에게 아낌없는 격려를 보내지만, 수능을 치르지 않는 청년들의 출발선에는 상대적으로 관심이 부족했던 것이 사실"이라며 "대학 진학을 준비하는 청년뿐 아니라 취업 현장으로 나가는 청년, 학교 밖에서 길을 찾는 청년까지 각자의 속도와 궤적을 지닌 모든 열아홉의 출발이 온전히 지지받는 사회가 되길 기대한다"고 전했다.