버려진 보릿대, 명인의 손끝에서 피어나네

〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 두 번째 주인공은 최차열 명인입니다.
한국예술문화명인진흥회는 우리 조상으로부터 이어져 온 유·무형의 전통예술문화를 지키고 발전시키며, 명인들이 오랜 세월 쌓아온 기술과 가치를 사회적 자산으로 나누기 위해 활동하고 있다. 현재 전국에는 약 400명의 명인이 등록돼 있으며, 충청지회에서는 16명의 명인이 각자의 분야에서 활동하고 있다.
앞선 <충청명인의 발자취>가 명인의 삶의 궤적을 기록했다면, 새 연재 <충청명인의 혼과 결>은 그들의 손끝에서 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
최차열 명인의 삶과 맥간공예를 시작하게 된 이야기는 앞선 기사에서 소개했는데 그의 대표작 <보리밭 풍경>은 작업실에서 시작되지 않는다. 보리가 누렇게 익는 6월의 들판에서 시작된다. (관련기사 : 애환 담긴 보릿대의 화려한 변신
)
보리로 다시 보리밭을 그리다
맥간공예 작품을 전시할 때면 관람객들은 최 명인에게 "이게 정말 보리 줄기로 만든 것이냐"고 묻곤 한다. 작품 옆에 실제 보릿대를 가져다 놓고 설명해도 평범한 줄기가 어떻게 이런 작품으로 변하는지 쉽게 믿지 못하는 사람도 있었다.
그래서 이번에는 아예 보릿대로 보리밭을 만들기로 했다. 다른 풍경이나 문양을 보릿대로 옮기는 대신, 작품의 재료인 보리 자체를 주제로 삼은 것이다. 보리쌀은 알아도 보리 줄기를 본 적이 없거나 보리와 밀을 구분하지 못하는 젊은 세대가 많아졌다는 점도 이유 가운데 하나였다.
<보리밭 풍경>은 무엇으로 만든 작품인지 한눈에 보여주는 동시에 점차 보기 어려워지는 농촌의 한 장면을 남기는 작업이다. 보리 이삭을 수확하고 나면 하찮게 버려지던 보릿대가 그의 손을 거쳐 작품으로 변신한다. 그렇게 남겨진 보릿대는 다시 보리밭의 모습을 만드는 재료가 된다.
작품은 6월의 들판에서 시작된다
맥간공예에서 좋은 보릿대를 구하는 일은 작품 제작만큼이나 중요하다. 일반 공예재료처럼 필요할 때 구입할 수 있는 것이 아니어서, 보리가 누렇게 익는 6월이면 최 명인은 직접 재료를 찾아 나선다.
넓은 보리밭이라고 꼭 좋은 것도 아니다. 수확 철 콤바인이 지나가면 줄기가 잘려 공예에 쓰기 어려워진다. 그래서 시골을 다니다 집 주변에 엿기름 등을 만들기 위해 조금씩 심어놓은 보리밭을 발견하면 주인을 찾아가 줄기를 얻을 수 있는지 부탁하기도 한다.
채취한 보리도 전부 사용할 수 있는 것은 아니다. 가늘고 약한 부분은 펼치는 과정에서 터지기 쉬워 굵고 긴 줄기를 골라내고, 단단한 마디를 잘라낸 뒤 속이 빈 대롱 부분을 사용한다. 같은 보리 한 줄기에서도 무엇을 남길 것인지 가려내는 데 경험이 필요하다.
선별한 보릿대는 소금물에 삶고 강한 햇볕을 피해 그늘에서 충분히 말린다. 이후 색과 길이에 따라 나눠 보관하고, 속이 빈 줄기를 바늘대로 결을 따라 길게 가른다.
최 명인은 둥근 보릿대를 평평하게 만드는 과정을 '다림질'이라고 부른다. 뜨거운 다리미를 사용하는 것은 아니다. 바늘대에 보릿대를 끼우고 여러 차례 밀어 편 뒤 가장자리의 폭을 고르게 맞춘다. 폭이 일정하지 않으면 작품에 붙였을 때 틈이 벌어지거나 서로 겹칠 수 있기 때문이다.
완성작에서는 좀처럼 보이지 않는 과정이지만 작품의 정밀함은 꽃이나 문양을 만들기 훨씬 전, 이 재료 손질에서부터 결정된다.
색을 칠하지 않고 '빛과 결'로 그린다
최 명인의 작품에서 보릿대는 모두 같은 황금색이 아니다. 겉잎에 싸여 자란 부분은 밝고 맑지만 바깥에 노출돼 비바람을 맞은 줄기는 조금 더 짙은 색을 띤다. 그는 이런 차이를 흠으로 보지 않고 작품의 명암을 만드는 데 이용한다.
결의 방향도 중요하다. 같은 보릿대라도 세로와 가로, 사선으로 놓았을 때 빛을 받아들이는 모습이 달라진다. 관람객이 자리를 옮기거나 조명의 방향이 바뀌면 같은 작품도 밝기와 깊이가 다르게 보인다.
최 명인이 자신의 작업을 '빛과 결의 예술'이라고 말하는 이유다.
"맥간공예는 빛과 결의 예술입니다. 같은 보릿대도 어느 방향으로 놓고 어떻게 빛을 받느냐에 따라 전혀 다른 표정을 보여줍니다."
<보리밭 풍경>에서 특히 손이 많이 가는 부분은 보리 이삭 끝의 가느다란 까락이다. 실제 까락은 머리카락처럼 가늘어 두껍게 만들면 보리 특유의 섬세함이 사라지고, 너무 가늘게 자르면 쉽게 끊어진다. 실제 보리가 가진 크기와 비례를 유지하면서 칼끝으로 하나씩 표현해야 한다.
같은 모양이 반복된다고 해서 기계로 한꺼번에 만들어내는 것도 아니다. 필요한 조각만큼 손으로 자르고, 붙인 뒤에는 보릿대 사이의 간격을 다시 맞춘다. 밀대로 눌러 바탕판에 단단히 밀착시킨 뒤에는 얇게 마감하고 말리는 과정을 여러 차례 반복한다.
보통 마감칠은 약 다섯 차례 이어지고, 한 번 칠한 뒤에는 3~4시간 이상 충분히 건조한다. 마르기 전 먼지 하나가 내려앉아도 표면에 흔적이 남을 수 있어 마지막까지 신경을 놓을 수 없다.
버려지던 보릿대, 다음 세대에 남길 작품으로
최 명인은 맥간공예의 뿌리를 찾기 위해 국립민속박물관과 짚풀생활사박물관 등을 직접 찾아다녔다. 옛 생활공예 가운데 보릿대를 염색해 베갯모와 목침 등에 장식한 사례를 살폈고, 유물을 실측한 자료를 토대로 원형에 가깝게 재현하는 작업도 경험했다.
그 과정에서 오늘날과 같은 장비가 없던 시절 작은 조각을 치밀하게 맞추고 색과 문양을 배열한 옛사람들의 손기술에 깊은 인상을 받았다고 한다. 다만 그가 생각하는 전통은 옛 작품을 그대로 베끼는 것은 아니다.
과거의 기법을 배우되 자신은 가능하면 염색에 의존하지 않고 보릿대 본연의 색과 결을 살린다. 전통의 뿌리를 지키면서도 지금 자신의 손으로 만든 작품을 남기는 것, 그것이 최 명인이 생각하는 맥간공예의 다음 시간이다.
하지만 이 기술을 이어갈 사람을 만나는 일은 쉽지 않다. 재료를 구하는 데서부터 손질하고 자르고 붙여 마감하기까지 많은 시간이 들어가고, 기계로 대신하기 어려운 과정도 많다. 옛 맥간공예의 흔적을 찾아다니며 남아 있는 자료와 유물이 많지 않다는 사실을 확인한 뒤에는 작품을 남겨야 한다는 생각이 더욱 커졌다.
"보릿대는 하찮게 버려지던 재료였지만 제 손에서는 작품이 됩니다. 제가 눈이 밝고 손을 움직일 수 있을 때 한 점이라도 더 남겨두고 싶습니다."
<보리밭 풍경>의 제작 과정을 거꾸로 따라가 보면 결국 다시 6월의 들판에 닿는다. 누렇게 익은 보리 가운데 한 줄기를 골라 삶고 말리고, 가르고 펴고, 자연이 만든 색과 결을 살펴 칼끝으로 조각한다.
그리고 빛이 가장 잘 살아나는 방향을 찾아 하나씩 붙인다. 그렇게 보리밭에서 가져온 한 줄기는 오랜 손의 시간을 지나 다시 보리밭이 된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.