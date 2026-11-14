30분이면 갈 우체국, 왜 7시간이나 걸렸을까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲차 열쇠 대신 운동화 끈을 매고 나선 가을날, 아양기찻길과 금호강변을 따라 이어진 뚜벅이 여정의 다양한 풍경들. 그림자가 길게 늘어선 보행로, 프레임 너머로 펼쳐진 강물, 그리고 붉게 물든 가로수길이 가을의 운치를 더해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲1916년 개통되어 오랜 세월 민초들의 애환을 실어나르다 아름다운 공원으로 재탄생한 '시와 산문이 있는 옛 기찻길'과 동촌 둘레길의 안팎 풍경. 곳곳에 남은 철길 흔적과 길가에 세워진 시판들이 뚜벅이의 걸음에 깊은 운치를 더해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"세상에 늙지 않는 사람은 없지만 / 여기 늙지 않는 동네가 있어 닷새마다 세월도 비껴가는 장이 선다"

큰사진보기 ▲1938년에 지어진 국가등록문화유산 '구 동촌역사'의 정겨운 안팎 풍경. 철거 위기를 딛고 주민들의 소중한 문화공간이자 쉼터인 '동촌역사 작은 도서관'으로 재생되었다. 붉은 단풍이 어우러진 이국적인 간이역 건물 내부에는 서가와 다락방이 아담하게 마련되어 있어 온기를 더한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"우체국 창구를 이용하는 분들의 연배가 대체로 높네요."

"평균 연령이 많이 높아졌습니다. 젊은이들은 대부분 앱을 이용하니까요."

"이제 이런 점포가 자꾸 없어지면 여기를 이용하는 어르신들은 더 많이 불편해지겠어요."

"그래서 저희 우체국은 가급적 점포 수를 줄이지 않으려고 노력하고 있습니다."

큰사진보기 ▲어르신들의 발길이 이어진 아날로그 우체국 창구의 풍경과, 우체국 1층 로비에 마련된 초기 우체국 모형 포토존 및 우정문화공간의 모습. 일상의 금융 업무 공간 속에서 지나온 세월의 기억과 따뜻한 발자취를 전해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구선 동촌공원 옆 '옹기종기 행복녹색마을'과 철길 산책로의 가을 풍경. 정겨운 벽화 골목을 지나면 치매 예방 안내판이 이어진 아치 터널과 노랗게 물든 은행나무 가로수길이 펼쳐져 뚜벅이 여정에 온기를 더해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"75세가 넘으면 운전면허를 갱신할 때 3년마다 치매 검사를 받아야 해요. 시골이라 대중교통이 불편해서 농사짓고 장 보러 가려면 운전이 꼭 필요한데, 혹시라도 이상이 나올까 봐 걱정되네요."

큰사진보기 ▲산책로와 수면의 높낮이 차가 거의 없어 밤길 추락 위험이 느껴지는 금호강변 산책로 구간(아래)과 수위 측정 기둥의 모습. 안전 울타리가 잘 조성된 일부 구간(위)처럼 위험 구역에도 최소한의 안전 바 설치 등 보완이 필요해 보인다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

가을이 무르익어 가는 지난 11일, 나는 차 열쇠 대신 운동화 끈을 매었다. 은퇴 후 맞이한 일상의 여유 속에서, 탄소 발자국을 줄여보겠다는 소박한 시민 실천 정신을 마음에 품고 뚜벅이 나들이에 나선 참이다. 오늘의 목적지는 우체국. 집에서 걸어서 30분 남짓 걸리는 거리지만, 서두를 까닭이 전혀 없었다.손에 따뜻한 돌체 라떼 한 잔을 들고 천천히 걸음을 옮겼다. 울긋불긋 노랗게 물든 가로수 길을 걷노라니 늘 살던 동네인데도 마치 멀리 여행을 온 듯 신선한 설렘이 밀려왔다. 중간에 동촌유원지 인근의 'NEW K-2 홍보관'에 들러 동구의 미래 지도를 그리고 있는 홍보 영상도 보고, 마음에 드는 가을 풍경을 카메라에 담았다. 시를 읊고 메모장에 필사하며 걷다 보니 30분 예상했던 우체국행은 어느새 두 시간이 넘는 호사스러운 여정이 되어 있었다.우체국으로 향하는 길목에서 만난 대구선 동촌공원과 '시와 산문이 있는 옛 기찻길'은 시간 여행의 문을 열어주었다. 1916년 개통되어 약 90년간 산업화의 물자를 실어나르다 2005년 폐쇄된 대구선 아양철교. 그 애환과 추억이 서린 철길 위에 허정자 수필가의 <그곳에 가면>, 황여정 시인의 <불로 시장> 등 지역 문인들의 따뜻한 시어가 결결이 이어져 있었다.황여정 시인의 시구를 나지막이 읊조리며, 어린 시절 어머니의 무거운 장보따리를 떠올렸다. 그 시절 삶의 무게를 견디며 쉽지 않은 인생길을 헤쳐왔을 어머니의 강인함이 가슴 뼈저리게 와닿았다.길 끝자락에서 만난 '구 동촌역사' 작은 도서관은 또 다른 선물이었다. 1938년에 지어져 국가등록문화유산으로 지정된 이 아담하고 이국적인 간이역 건물은, 철거 위기를 딛고 주민들의 문화공간으로 소생한 곳이다.다락방처럼 아늑한 도서관 내부에서 유아들을 위한 그림책 <바다로 가는 기차에 호랑이가 탔어요>를 들여다보며, 소중한 근대유산이 아이들의 온기 있는 쉼터가 되어주고 있음에 마음이 훈훈해졌다.길을 돌아 마침내 도달한 우체국. 대기표를 뽑고 순서를 기다리며 창구 풍경을 가만히 지켜보았다. 순간 묘한 서글픔이 밀려왔다. 창구를 찾는 이용객 대부분이 머리가 희끗희끗한 어르신들이었기 때문이다.젊은 세대들은 스마트폰 앱 몇 번의 터치로 금융 거래나 우편 업무를 단 몇 초 만에 처리한다. 그러나 화면 너머의 디지털 세상이 낯설고 무서운 어르신들에게는 여전히 이 아날로그 창구만이 유일한 통로다. 키오스크와 스마트폰 앱이 기본이 되고, 길거리에서 택시조차 잡기 힘든 고도의 디지털 사회 속에서, 앱 사용이 익숙지 않아 발품을 파는 어르신들의 삶이 얼마나 고달플지 짐작이 가고도 남았다.나 역시 어젯밤 우체국 앱을 설치하려다 막혀 멈췄던 터라, 창구 직원에게 다가가 도움을 받아 겨우 설치를 마칠 수 있었다. 만기 된 예금을 재이체하고 출금 통장을 개설하며 시민기자 정신이 발동하여 슬쩍 물어보았다.직원은 씁쓸한 미소를 지으며 답했다.디지털 대전환이라는 거센 흐름 속에서, 효율성이라는 이름으로 오프라인 점포들이 하나둘 사라져갈 때마다 우리 사회의 어르신들은 살아남기 위해 얼마나 더 깊은 소외감을 견뎌내야 할까. 우체국 직원의 따뜻한 대답 뒤로 씁쓸한 현대사회의 그늘이 짙게 드리워졌다.업무를 마치고 오래전 이 근처에서 근무할 때 들렀던 우체국 구내식당으로 향했다. 500원을 더 내면 외부인도 직원들과 함께 식사를 할 수 있었다. 김치꽁치조림과 아욱국 등 내가 좋아하는 반찬들이 식판에 담겼지만, 어쩐지 입맛이 씁쓸했다. 아침에 마신 라떼 탓도 있겠지만, 디지털 사회에서 튕겨 나가듯 아날로그에 기대어 서 있는 어르신들의 모습이 잔상처럼 남아 가슴을 누른 탓이리라.우체국을 나와 옛 대구선 철길을 따라 조성된 '옹기종기 행복녹색마을'을 걸었다. 알록달록한 벽화가 그려진 골목길 그 옆으로 아치형 터널이 길게 이어져 있다. '추억 회상길'과 '치매 예방길'이라는 이름이 붙은 그곳에는 치매 예방 수칙, 치매 예방 체조 등 치매 예방을 위한 두뇌 운동 안내판이 나란히 서 있었다.발걸음은 자연스레 인근 보건소 내 동구정신건강복지센터(치매안심센터)로 이어졌다. 4층에 위치한 검사장 입구에는 뜻밖에도 대기 중인 어르신들이 서너 분 계셨다. 한 어르신과 나누는 대화 속에서 현대 사회를 살아가는 노인들의 또 다른 현실을 목도했다.건망증이 심해져 혹시나 하는 마음에 검사 안내 문자를 받고 두 번째 찾아왔다는 어르신부터, 운전면허 갱신을 위해 함께 방문한 부부까지. 센터 직원은 한 시간에 두세 명씩 꾸준히 검사자가 찾아온다고 전했다.속도가 곧 능력이고 자격이 되는 현대사회에서, 노년의 삶은 참으로 고단하다. 운전면허 하나를 유지하기 위해서도, 자신의 기억력이 건재함을 증명하기 위해서도 어르신들은 끊임없이 자격시험 같은 검사대를 통과해야 한다. 빠르게 변하는 사회 기준에 맞추어 자신을 증명하고 적응해가는 과정이야말로 어르신들이 현대사회에서 '살아남기' 위해 치르는 쉽지 않은 삶의 과제인 셈이다.나 역시 기억이 자꾸 흐려지는 느낌에 조심스레 검사대에 앉았다. "올해가 몇 년도인지", "민수는 자전거를 타고 공원에 가서 오전 11시부터 야구를 했다"는 문장을 기억해 복기하는 항목, 그림을 뒤집어 맞추는 공간 지각 검사 등을 이어갔다. 검사 결과는 다행히 정상. "걱정하지 마시고 1년에 한 번씩 오셔서 검사받으시고, 평소에 글쓰기와 운동을 꾸준히 하세요"라는 검사관의 격려에 가슴을 쓸어내렸다.아하, 그러니까 책을 읽고 걷고, 이렇게 오늘 하루를 정리하며 기사를 작성하는 행위 자체가 내 삶을 지키는 가장 훌륭한 치매 예방 프로그램이었던 셈이다. 오마이뉴스 시민기자 활동이 내 뇌를 깨우는 청량한 자극제였음을 새삼 깨닫는다.보건소를 나와 다시 집으로 돌아오는 길, 오전에 지났던 똑같은 길이었지만 눈에 들어오는 풍경은 확연히 달랐다.오전에는 보이지 않던 어르신들이 정자에 모여 장바구니를 문 앞에 둔 채 따뜻한 안부를 주고받고 계셨고, 어르신용 유모차를 끌고 나온 할머니들은 등나무 터널 아래에서 소소한 수다로 쓸쓸함을 털어내고 계셨다. 샛노란 빛을 준비하며 가을을 단장하고 있는 가로수 은행나무길도 오갈 때 모습이 다르게 다가오는 새롭고 아름다운 풍경이었다.재미있는 것은 길가에 세워진 시판들이었다. 오전에 무심코 지날 때는 몰랐는데, 유명 시인들의 시판은 곧게 똑바로 서 있는 반면, 지역 여성 시인들의 시판은 독서대처럼 45도 기울어져 나지막이 눈을 맞추고 있었다. 자기 생각과 시선에 갇혀 세상을 보고 싶은 대로만 보아왔던 내 안의 편견을 뒤돌아보게 만든 순간이었다.금호강변 산책로를 따라 집으로 돌아오는 길, 문득 강물과 산책로 사이의 바짝 붙은 거리가 눈에 들어왔다. 산책로와 수면의 차이가 거의 없어 운치는 깊었지만, 밤길이나 어르신들이 다닐 때는 자칫 발을 삐끗해 강으로 추락할 수 있겠다는 위협감이 들었다. 실제로 건너편 산책로나 학교 인근에는 안전 울타리가 설치되어 있었지만, 이 구간은 유독 탁 트여 있었다.산책하는 주민들은 "물 가까이 걸어서 좋다"고 하셨지만, 낯선 뚜벅이의 눈에는 안전을 위한 최소한의 안전 바나 난간 설치가 시급해 보였다. 익숙함 속에 숨겨진 안전의 사각지대를 발견한 것도 오늘 뚜벅이 여정이 준 소중한 수확이었다.아파트로 다시 돌아오니 어느덧 시계는 오후 5시를 가리키고 있었다. 장장 7시간 동안 2만 걸음 넘게 걸었던 뚜벅이의 하루. 다리는 묵직하고 몸은 피곤했지만, 마음만은 가득 차오르는 행복과 묵직한 사회적 깨달음으로 충만했다.천천히 걷는 자만이 발견할 수 있는 세상의 풍경과 이야기들이 있다. 효율과 속도만을 강요하는 디지털 시대, 오늘 내가 흘린 땀방울과 느린 걸음은 잊고 지낸 아날로그적 삶의 가치와 더불어 살아가는 이웃들의 숨소리를 되새겨준 가장 고마운 여행이었다.