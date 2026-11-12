일흔 넘어 시작한 그림, 어느새 네 번째 개인전

큰사진보기 ▲하이순 작품'바로미터 만'추, 노랗게 물든 숲 사이로 하얀 폭포수가 쏟아지고, 바위 사이를 흐르는 계곡물이 깊어가는 가을의 정취를 전한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲하이순광주 동구 산수동에서 작품 활동을 이어가는 하이순 작가. 사진 제공 = 하이순 ⓒ 하이순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하이순 작가의 작품 '님을 향한 마음'분홍빛 꽃 사이에 앉은 노란 새가 고개를 들어 꽃을 바라본다. 화사한 색채가 봄의 생동감을 전한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲하이순 작가의 작품 '애련'주황빛 배경 속에서 고개를 내민 고양이의 동그란 눈망울과 섬세한 털의 표현이 생동감을 더한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲하이순 작품 '中'초록빛과 붉은빛이 어우러진 화면 한가운데 흰색 '중' 자가 돋보인다. 복잡한 세상에서도 삶의 중심을 지키라는 메시지를 떠올리게 한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

[하이순 작가 약력]

활동 분야 : 서예·문인화·구상회화

2023년 첫 번째 개인전 '소슬한 가을에 꿈을 담다'(양림148)

2024년 두 번째 개인전 '그리움의 향기 그리움으로 남다'(금봉미술관)

2025년 세 번째 개인전 '자아와 문과 화를 담다' (민호갤러리)

2026년 네 번째 개인전 '서랍속에 추억을 여닫다'(금봉미술관, 11월 12~20일)

2023년 광주예술의전당 '붓끝을 찾다 : 서사모' 회원전 참여

대한민국서예대전 등 국전 입상 3회

5·18 서예, 도전 서예·문인화, 남도 서예·문인화 등 특선·입상·입선 다수

분홍빛 꽃 사이에 앉은 노란 새 한 마리가 고개를 든다. 커다란 눈망울의 고양이는 금방이라도 화폭 밖으로 뛰어나올 듯하다. 노랗게 물든 가을 숲에서는 하얀 폭포수가 쏟아진다. 꽃과 새, 동물과 자연이 저마다의 모습으로 살아 숨 쉬는 그림들이다.이 작품들을 그린 사람은 일흔을 넘긴 하이순 작가다. 광주 동구 산수동에 사는 그는 오랫동안 가정을 돌보며 살아왔다. 서예와 문인화로 붓을 잡기 시작해 구상회화로 작품세계를 넓혔다. 나이가 들어서도 새로운 도전을 멈추지 않는 그의 그림 인생이 눈길을 끈다.하이순 작가는 11월 12일부터 20일까지 광주 북구 금봉미술관에서 네 번째 개인전 '서랍속에 추억을 여닫다'를 연다. '바로미터 만추'를 비롯한 작품 14점을 선보인다. 지나온 세월의 기억과 자연을 바라보는 따뜻한 시선이 화폭에 담겨 있다.하이순 작가의 그림 인생은 한 가지 장르에 머물지 않는다. 서예와 문인화로 작품 활동의 첫걸음을 뗐다. 먹의 농담과 붓질로 꽃과 자연을 표현했다. 이후 구상회화로 영역을 넓히면서 화폭에도 변화가 찾아왔다. 먹빛 중심의 표현에서 벗어나 다양한 색을 사용하기 시작했다. 꽃과 과일을 그린 정물화부터 숲과 계곡을 담은 풍경화, 새와 고양이를 소재로 한 동물화까지 작품의 폭도 넓어졌다.그가 처음부터 화가를 꿈꿨던 것은 아니다. 평생 가족을 돌보며 살아온 주부였다. 여행이나 골프 같은 취미활동보다 집안일이 일상의 중심이었다. 그러던 그에게 붓은 새로운 즐거움을 안겨주었다. 그림을 배우고 작품을 완성하는 시간이 차츰 삶의 중요한 부분으로 자리 잡았다.꾸준한 작품 활동은 개인전으로 이어졌다. 2023년 양림148에서 첫 개인전 '소슬한 가을에 꿈을 담다'를 열었다. 2024년에는 금봉미술관에서 두 번째 개인전 '그리움의 향기 그리움으로 남다'를 개최했다. 지난해에는 민호갤러리에서 세 번째 개인전 '자아와 문과 화를 담다'를 열었다. 해마다 새로운 작품을 선보이며 자신의 그림 세계를 넓혀온 셈이다.작품 가운데 눈길을 끄는 것은 '님을 향한 마음'이다. 분홍빛 꽃들이 화면을 가득 채우고 그 사이에 노란 새 한 마리가 앉아 있다. 새는 고개를 들어 꽃을 바라보는 듯하다. 선명한 노란색과 부드러운 분홍빛이 어우러져 따뜻한 분위기를 자아낸다.누군가를 기다리거나 그리워하는 마음을 담은 것일까. 작은 새의 모습에서 애틋함이 느껴진다. 화사한 꽃과 새가 어우러진 풍경이 작품 제목과 맞닿아 오래도록 눈길을 붙든다.'바로미터 만추'는 가을 산속 풍경을 담았다. 노랗게 물든 나무들이 푸른 하늘과 어우러진다. 하얀 폭포수는 바위 사이로 쏟아지고, 계곡물은 크고 작은 바위를 돌아 흐른다. 화면 아래까지 이어지는 물줄기가 시선을 이끈다. 깊어가는 가을 산의 정취가 고스란히 전해진다.고양이를 그린 작품 '애련'도 흥미롭다. 주황빛 배경 속에서 고양이 한 마리가 얼굴을 내민다. 커다란 눈망울이 먼저 시선을 붙든다. 회색 줄무늬와 섬세하게 표현한 털, 또렷한 눈빛이 살아 있는 듯하다. 금방이라도 말을 걸어올 것 같은 표정에서 친근함이 느껴진다.작품 '중(中)'은 앞선 그림들과 사뭇 다르다. 화면 위쪽에는 연두색과 짙은 초록색이 펼쳐지고, 아래쪽에는 붉은색과 분홍색이 꽃잎처럼 어우러진다. 그 한가운데 흰색으로 쓴 '중' 자가 자리 잡고 있다.서로 다른 색들이 어우러진 가운데 글자가 더욱 또렷하게 드러난다. '중심'을 뜻하는 글자처럼 복잡한 세상에서도 자신의 중심을 지키며 살아가라는 뜻일까. 그림을 바라보며 삶의 균형과 마음가짐을 생각하게 된다. 서예를 익혀온 작가의 손길도 느껴진다.꽃과 과일, 새와 고양이, 숲과 계곡까지. 작가의 시선은 일상과 자연을 넘나든다. 특히 '중'에서는 글자와 그림을 결합한 새로운 시도가 눈에 띈다. 서예와 문인화에서 출발한 붓끝이 다양한 표현으로 이어지고 있음을 보여준다.하이순 작가의 약력에는 국전 입상 3회를 비롯해 서예와 문인화 분야의 특선·입선 경력이 기록돼 있다. 오랫동안 붓과 함께 쌓아온 경험이 오늘의 작품 활동을 뒷받침한다.그림을 시작한 뒤 그의 일상에도 변화가 찾아왔다. 주변에서 마주하는 꽃과 새, 작은 동물과 자연 풍경이 그림의 소재가 된다. 익숙한 풍경도 화폭에 옮기면 새로운 모습으로 다가온다.한 작품을 완성하면 또 다른 그림을 구상한다. 무엇을 그릴지 생각하고 색을 고르는 과정이 하루의 즐거움이다. 그림은 단순한 취미를 넘어 삶의 활력이 됐다.일흔을 넘긴 나이에 자신의 이름을 내건 네 번째 개인전. 그 의미는 전시 횟수에만 있지 않다. 나이가 들어서도 배움을 멈추지 않고 새로운 표현에 도전한다는 데 있다.이번 전시 제목은 '서랍속에 추억을 여닫다'이다. 서랍 속에 간직한 기억을 하나씩 꺼내듯, 작가는 그림으로 지나온 시간을 되돌아본다. 작품마다 그가 바라본 세상과 살아온 시간이 스며 있는 듯하다.나이가 든다는 것은 무엇인가를 내려놓는 일만은 아니다. 새로운 것을 배우고 자신만의 즐거움을 찾아가는 시간이기도 하다. 하이순 작가의 그림 인생이 이를 보여준다. 일흔을 넘겨서도 붓을 놓지 않는 그의 도전은 같은 시대를 살아가는 이들에게 용기와 희망을 전한다. 앞으로 그의 화폭에 어떤 이야기가 더해질지 기대된다.