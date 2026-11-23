오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲프로그램 오류 ⓒ 유민혁 관련사진보기

C언어 기초를 배우던 공과대학 1학년인 제가 코드를 거의 이해하지 못한 채 300만 원짜리 외주 프로젝트를 끝내고 150만 원을 받을 수 있었던 건 바이브코딩 덕분이었습니다. 코드를 직접 작성하는 대신 AI에게 말로 설명하고 지시해 프로그램을 만드는 방식을 '바이브코딩(Vibe Coding)'이라고 부릅니다.이 방식은 외주 시장에도 변화를 가져오고 있습니다. 한 외주 개발사 대표는 AI 도입으로 약 1억 원이던 개발 견적이 6000만~7000만 원대로 내려간 사례를 소개했습니다. 개발에 드는 시간과 비용이 줄어든 만큼, 예전에는 전문 개발사에 맡겨야 했던 일도 이제는 작은 팀이나 개인이 도전할 수 있게 된 것 같습니다.이런 일은 뉴스에만 나오는 줄 알았습니다. 그런데 올해 가을, 이 변화가 전공 수업도 몇 개 듣지 않은 제 앞까지 찾아왔습니다. 저는 평소 여러 AI를 활용해 게임을 만들며 놀았습니다. 바이브코딩은 저에게 그저 재미있는 취미였습니다.올해 9월, 친구를 통해 그 취미로 돈을 벌 기회가 생겼습니다. 지인의 소개로 한 회사의 외주 프로젝트를 맡게 된 것입니다. 공개된 자료를 모아 표로 정리해 주는 업무용 프로그램을 만드는 일이었고, 프로젝트 금액은 300만 원이었습니다.제 실력은 수업에서 배우는 C언어 기초가 전부였지만 평소에 게임을 만들며 바이브코딩의 성능을 봤기에 할 수 있을 것 같았습니다. 바이브코딩에 더 익숙한 친구도 함께했습니다. 저희는 AI 모델 클로드에게 기획서를 주고 기초부터 같이 기획해 만들어 나갔습니다. 저는 AI가 짠 코드를 전혀 이해하지 못했기 때문에 결과를 보고 "이런 결과가 나오게 바꿔줘"라고 구체적으로 지시하며 프로젝트를 끌고 갔습니다.만드는 과정이 순탄하지만은 않았습니다. 결과물의 형식이 이상하게 나오기도 했고, AI 사용 요금이 생각보다 많이 들기도 했습니다. 회사가 원한 항목 중에는 공개된 자료에 아예 없는 것도 있었습니다.수정 작업은 대부분 AI가 해 줬지만, 무엇이 잘못됐는지 알아채고 어떻게 고칠지 정하는 것은 제 몫이었습니다. 공개된 자료에 없는 항목을 무작정 만들어 낼 수도 없었습니다. 직접 대표님께 수정 사항이나 구현이 어려운 항목을 말씀드리고 설명하는 일도 해야 했습니다.마지막 미팅에서는 회사 관계자들 앞에서 프로그램을 직접 실행해 결과물을 확인받았습니다. 그렇게 프로젝트를 마무리하고 잔금까지 받았습니다. 코딩을 잘 모르는 대학생도 실제 회사에서 필요한 프로그램을 만들어 돈을 받을 수 있다는 사실이 놀랍고 신기했습니다.물론 바이브코딩에도 한계는 있었습니다. 가장 큰 문제는 제가 프로그램의 구조나 작동 방식을 충분히 이해하지 못했다는 점입니다. AI가 만든 코드에 오류가 생겼을 때 이를 발견하지 못하거나 제대로 수정하지 못했다면 프로젝트에 치명적이었을 것입니다.또한 프로젝트를 진행할수록 AI에 의존하는 제 자신도 발견했습니다. 처음에는 프로그램이 어떻게 작동하는지 궁금해하고 결과를 살펴봤지만, 후반으로 갈수록 이런 이해에 소홀해지는 것을 느꼈습니다. AI가 빠르게 코드를 만들어 주니 직접 공부하고 이해하는 일은 점점 뒤로 밀렸습니다.그리고 이번 기회도 결국 지인을 통해서만 얻을 수 있었습니다. 바이브코딩으로 할 수 있는 일은 많아졌지만, 그런 일을 맡을 기회는 아직 아는 사람, 책임질 수 있는 사람이 있어야 닿는 것 같습니다.그럼에도 바이브코딩의 압도적인 장점은 속도에 있었습니다. 사람은 방식을 생각해 내고 결과를 검수하기만 하면 되고, 나머지 코딩이나 디자인 검색 등은 AI가 빠르게 처리해 줘서 프로젝트를 하는 동안 저희 시간을 많이 쓰지 않아도 됐던 게 정말 편했습니다.추상적으로 생각했던 아이디어를 구체화하는 과정에서도 AI의 기술적인 제안이 큰 도움이 됐습니다. 제가 생각한 방법을 설명하면 AI가 구현할 수 있는 방향을 추천해 줬고, 덕분에 프로그램을 만드는 속도도 빨라졌습니다.이번 경험으로 앞으로는 개발에 필요한 자질도 달라질 것 같다고 느꼈습니다. 기존의 코딩 실력뿐 아니라 아이디어와 창의적인 구현 방식, 프로그램의 전체 틀을 짜는 능력, AI를 다루는 능력이 더욱 중요해질 것 같습니다. 특히 문제가 생겼을 때 정확히 어디가 문제인지 찾고 어떻게 바꿔야 하는지 생각하는 과정이 중요했습니다. 제 생각을 AI가 잘 이해할 수 있도록 구체적으로 설명하는 것도 필요했습니다.처음에는 AI에게 모든 것을 자세하게 설명해야 좋은 결과가 나오는 줄 알았습니다. 하지만 프로젝트를 진행하면서 어느 부분은 자세하게 지시하고, 어느 부분은 AI가 판단하도록 맡겨도 되는지 구분하는 것이 중요하다는 사실을 알게 됐습니다.강약 조절을 할수록 일의 능률이 올라갔습니다.이런 변화는 저만 느끼는 것은 아닌 것 같습니다. 잡코리아의 올해 1~9월 채용공고 분석에 따르면 AI 활용이나 생성형 AI 등의 키워드가 포함된 공고는 지난해 같은 기간보다 198% 늘었습니다. 미국 기술직 채용 플랫폼 다이스(Dice)의 자료에서도 2026년 5월 기준 AI 기술을 하나 이상 요구하는 기술직 채용 공고가 전체의 73% 였습니다.코딩뿐 아니라 AI를 활용하고 이를 기획하는 능력도 중요해지고 있습니다. 헤드헌팅 플랫폼 히든스카우트의 자료에 따르면 올해 상반기 AI 기획·설계직은 평균 28일 만에 채용된 반면 AI 개발직은 평균 50일이 걸렸습니다.개발자들의 AI 활용도 일상화되고 있습니다. 올해 스택오버플로가 개발자 3만 여명에게 물은 설문에서 응답자의 65.9%가 AI 코딩 보조 도구나 코딩 에이전트를 사용한다고 답했습니다. 하지만 AI를 사용하는 것과 결과물을 무조건 믿는 것은 다른 문제였습니다.AI 결과를 언제 신뢰할 수 있느냐는 질문에 가장 많은 48%가 '결과를 쉽게 검증할 수 있을 때'라고 했습니다. AI를 잘 다루는 것만큼 AI가 낸 결과를 의심하고 확인하는 능력도 중요해지고 있는 것 같습니다.저 또한 이번 프로젝트를 통해 이를 실감했습니다. AI가 코드를 빠르게 만들어 주더라도 결과물이 제대로 작동하는지, 회사가 원하는 기능을 구현했는지 확인하는 것은 결국 사람의 몫이었습니다. AI를 잘 다루는 능력만큼 AI가 만든 결과를 의심하고 검증하는 능력도 중요해지고 있는 것 같습니다.요즘 대학생들은 과제부터 일상생활까지 대부분 AI를 활용하는 것 같습니다. 저는 여기서 한발 더 나아가 취미로 사용하던 AI를 실제 업무에까지 활용해 봤고, 그 과정에서 앞으로 어떤 능력을 길러야 할지도 알게 됐습니다. 이번 경험을 통해 코드를 직접 읽고 이해하는 능력과 프로그램의 전체 틀을 짜는 능력을 더 키우고 싶다고 느꼈습니다.코드는 아는 만큼 보이고, AI가 해결하지 못하는 일은 결국 누군가 할 줄 알아야 한다고 생각하기 때문입니다. 그 일을 해낼 수 있는 사람이 제가 된다면 더 좋은 경쟁력을 갖출 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 저처럼 바이브코딩을 할 줄 아는 학생들이 실제 업무를 경험하고 자신의 가능성을 펼칠 수 있는 기회도 더 많아졌으면 좋겠습니다.