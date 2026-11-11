A2O는 몰랐겠지만, NEON으로 물리학 복습했습니다

큰사진보기 ▲걸그룹 A2O 라이트가 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 아이돌 그룹 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 A2O 소울 A2O 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE) 무대를 선보이고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍콩 거리의 네온사인홍콩 거리의 밤을 밝히는 다양한 네온사인. 사진 출처: Wikimedia Commons, ArchDaily 재인용. ⓒ UCLARodent (CC BY-SA 2.5) 관련사진보기

A2O LITE(에이투오 라이트)의 데뷔곡 'NEON(네온)'을 듣다가 제목에 눈길이 갔다. A2O LITE는 이수만이 설립한 A2O 엔터테인먼트의 9인조 걸그룹으로, 지난 10월 이 곡으로 데뷔했다. 묵직한 베이스와 반복되는 후렴이 귀에 남는 노래다.처음에는 제목도 그저 화려하게 빛나겠다는 뜻이겠거니 했다. 그런데 가사를 듣다 보니 에너지, 상승, 빛처럼 공대생인 나에게 익숙한 표현들이 자꾸 들렸다. 어쩐지 대학 물리 시간에 배운 내용과 비슷했다.네온은 원소 기호 Ne, 원자 번호 10번인 비활성 기체다. 밤거리를 화려하게 밝히는 간판 때문에 이름은 익숙하지만, 평소에는 색도 냄새도 없고 다른 물질과 쉽게 화학 반응을 하지 않는다는 특징이 있다. 이름만으로는 꽤 화려한 원소인데 실제 모습은 생각보다 조용하다. 이런 네온이 빛을 내기 위해서는 외부에서 에너지를 공급받아야 한다.이런 점을 떠올리게 하는 가사가 "Feel the energy(필 디 에너지, 에너지를 느껴)"다. 네온을 넣은 방전관에 충분한 전압을 걸면 관 속의 전자가 전기장에 의해 가속된다. 이 전자가 네온 원자와 충돌하면서 에너지의 일부를 전달하면 네온 원자가 들뜬 상태가 될 수 있다.가사에서는 에너지를 느끼라고 하지만, 실제 방전관에서는 전자와 원자의 충돌을 통해 에너지가 전달되는 셈이다. 여기서 움직이는 전자와 네온 원자 내부에 있는 전자는 구분해야 한다. 외부에서 날아온 전자가 에너지를 전달하면 원자 내부 전자의 에너지 상태가 달라질 수 있다.다음으로 "We go higher higher higher(위 고 하이어 하이어 하이어, 우리는 더 높이 더 높이 더 높이 올라가)"라는 가사를 들으면, 작사가가 전자의 '들뜬 상태'까지 생각하고 쓴 건 아닌가 싶다. 물론 작사가의 의도는 알 수 없지만, 과학을 공부한 사람에게는 꽤 재미있는 연결이다. '들뜬 상태'란 원자가 에너지를 받아 전자가 더 높은 에너지 준위로 전이한 상태를 말한다.에너지 준위는 계단을 떠올리면 이해하기 쉽다. 계단에서 발을 디딜 수 있는 높이가 정해져 있듯, 원자 속 전자가 가질 수 있는 에너지도 정해져 있다. 다만 실제 에너지 준위의 간격은 계단처럼 일정하지 않다. "go higher(고 하이어)"라는 가사는 전자가 신나서 위로 올라간다는 뜻은 아니겠지만, '들뜬 상태'를 충분히 떠올리게 해 준다.여기까지 듣고 나니 작사가가 이과였을 거라는 의심이 슬슬 확신으로 바뀐다. 그런데 "Never never never coming down down down(네버 네버 네버 커밍 다운 다운 다운, 절대로 절대로 절대로 내려오지 않아)"에서 문제가 생긴다. 절대로 내려오지 않겠다는 것이다. 가수의 포부로는 멋있는 가사지만, 네온 원자 속 전자까지 이 말을 따라 버리면 곤란하다. 네온이 빛을 내는 과정에는 들뜬 상태에서 더 낮은 에너지 상태로 전이하는 과정이 필요하기 때문이다.이때 두 에너지 준위의 차이만큼의 에너지가 빛으로 방출된다. 빛을 이루는 에너지의 알갱이를 '광자'라고 부른다. 결국 네온이 빛나려면 에너지를 받아 올라가는 과정뿐 아니라 다시 낮은 에너지 상태로 내려오는 과정도 필요하다."It all explodes(잇 올 익스플로드즈, 모든 것이 폭발해)"라는 가사도 있다. 물론 실제 네온 원자가 폭발하는 것은 아니다. 다만 이 부분을 들으면 들뜬 원자가 에너지를 방출하며 빛을 내는 순간이 떠오른다. 높은 에너지 상태에서 낮은 상태로 전이하면서 빛을 내는 모습이 마치 무언가 터져 나오는 듯한 느낌을 주기 때문이다.이제 "Flashing neon(플래싱 니온, 반짝이는 네온)"라는 가사를 들으면 네온이 반짝이기까지 어떤 일이 일어나는지 떠올릴 수 있을 것이다. 에너지를 받은 원자가 들뜬 상태가 됐다가 다시 낮은 에너지 상태로 전이하면서 빛을 내는 것이다. 가사를 조금 끼워 맞춘 감도 있지만, 네온이 빛나는 원리를 기억하는 데는 도움이 될 것 같다.노래에는 "다시 불 붙여 무지개빛의 불 NEON"이라는 가사도 나온다. 흔히 네온이라고 하면 파란색이나 초록색처럼 화려한 빛을 떠올리기 마련이다. 하지만 순수한 네온 기체가 방전관에서 내는 빛은 붉은 주황색이다.파란빛을 내는 방전 간판에는 아르곤과 수은 증기를 이용하기도 하고, 유리관 안쪽에 형광물질을 입혀 초록색 등 다양한 색을 만들기도 한다. 우리가 흔히 네온사인이라고 부르는 간판에 정작 네온이 들어 있지 않을 수도 있는 셈이다.기체마다 내는 빛의 색이 다른 이유도 앞서 살펴본 에너지 준위에 있다. 원소마다 에너지 준위의 구조가 다르기 때문에 전자가 낮은 준위로 전이할 때 방출하는 빛의 파장도 달라진다. 방출되는 광자의 에너지가 클수록 파장은 짧아지고, 에너지가 작을수록 파장은 길어진다. 우리가 눈으로 볼 수 있는 가시광선에서는 이러한 파장의 차이가 색의 차이로 나타난다.예를 들어 붉은빛은 상대적으로 파장이 길고, 푸른빛은 파장이 짧다. 결국 원소마다 서로 다른 에너지 준위를 가지고 있다는 사실이 각 원소가 내는 빛의 색을 결정하는 셈이다. 네온도 여러 에너지 준위 사이에서 전이가 일어나 다양한 파장의 빛을 내는데, 이 빛들이 합쳐져 우리 눈에는 붉은 주황색으로 보인다.네온사인이 계속 빛나는 것도 한 번 올라간 전자가 높은 에너지 준위에서 계속 버티고 있기 때문은 아니다. 전기가 공급되는 동안 방전관 안에서는 수많은 네온 원자가 들뜬 상태가 됐다가 다시 낮은 에너지 상태로 전이하는 과정이 반복된다.한 원자에서 빛이 나왔다고 끝나는 것이 아니라 관 안에서는 이런 과정이 끊임없이 이어지는 것이다. 가사의 '멈추지 않겠다'는 뜻을 굳이 과학적으로 받아 준다면, 높은 곳에 계속 머무른다는 의미보다는 이처럼 반복되는 발광 과정에 연결하는 편이 어울릴 것 같다.시험에서 네온이 왜 빛나는지 묻는다면 이 노래부터 생각날지도 모르겠다. 에너지를 받고, 들뜬 상태가 되고, 낮은 에너지 상태로 전이하면서 빛을 낸다. 이 순서를 떠올렸다면 답은 거의 나온 셈이다. A2O LITE가 이런 원리를 의도하고 노래를 만들었는지는 모르겠지만, 적어도 나에게 'NEON'은 대학 물리 시간에 배운 내용을 다시 떠올리게 해 준 뜻밖의 복습 자료가 되었다.