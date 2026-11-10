80대 후반 아버지가 침낭만 깔고 '밤샘 농성' 나선 이유는?

큰사진보기 ▲전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들은 10일 저녁 서울 여의도 국회 본청 앞에서 민주유공자법 통과를 촉구하는 밤샘 농성을 시작했다. 왼쪽부터 권희정 열사 어머니 강선순씨, 장현구 열사 아버지 장남수씨, 박종만 열사 부인 조인식씨, 김윤기 열사 어머니 정정원씨, 박래전 열사 형 박래군씨. ⓒ 복건우 관련사진보기

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"우리가 2021년 6월부터 민주유공자법 제정을 요구해 왔는데, 민주당은 그때부터 지금까지 5년 반 동안 다수당이었다. 얼마든지 제정할 수 있었는데 연기, 연기, 연기해 왔다. 국민의힘 반대로 못 했다고 핑계 대기엔 그 기간이 너무 길었다. 민주당의 의지 부족이고 철학 부족이다."

80대가 넘은 고령의 유가족들이 초겨울 추위를 뚫고 국회의사당에서 밤샘 농성을 시작했다. 텐트도 천막도 없이 침낭과 비닐·깔개 정도가 방한 물품의 전부다. 지난 2021년부터 요구해 온 '민주유공자 예우에 관한 법률(민주유공자법)' 제정이 이번 22대 국회에서도 지지부진한 상황 때문이다.전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들은 10일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 민주유공자법 통과를 촉구하는 밤샘 농성을 감수하기로 했다. 민주유공자법은 1964년 3월 24일 이후 반민주적 권위주의 통치에 항거하다 사망·행방불명하거나 부상당한 민주화운동 관련자와 유가족을 유공자로 예우하는 법안이다. 지난 3월 30일 국회 법제사법위원회를 통과했고, 현재 본회의 통과만 남겨뒀다.유가협 회장을 맡고 있는 장남수(86)씨는 이날 국회 본청 앞에서 <오마이뉴스>와 만나 "오는 12일 본회의가 열려 민주유공자법이 통과될 때까지 여기서 나가지 않고 농성할 것"이라며 "민주당이 의지만 있으면 할 수 있지 왜 못 하나? 언제는 국민의힘이 찬성해서 본회의를 열었나?"라고 말했다.장현일 민주유공자법제정추진단장은 "우리를 만났던 한병도 민주당 원내대표가 11월 첫 본회의(11월 5일)에서 민주유공자법을 반드시 처리하겠다고 선언했는데 아예 안건 상정이 안 됐다"라며 "민주유공자법이 빠지고 '조작기소 특검법'만 올라갔다. 철석같이 한 약속을 어긴 것"이라고 지적했다. 그러면서 "민주당이 약속을 뒤집은 게 한두 번이 아니다"라며 이렇게 말했다.장 단장은 "조정식 국회의장을 만나 확실하게 얘기를 듣기 위해 오늘 국회에 왔는데, 조 의장은 '본인이 노력할 테니 걱정하지 말라'는 추상적인 얘기만 하고 갔다"라며 "밤샘 농성하는 유가족 중 80대 이상만 네 분이다. 우리의 절박한 마음이 잘 전달됐으면 한다"라고 덧붙였다.