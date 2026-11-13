휠체어 탄 어머니와 팔공산 단풍 나들이, 이건 좀 아쉽네요

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큰사진보기 ▲붉게 물든 팔공산 드라이브 길. 평일임에도 단풍 절정을 맞이해 온통 붉고 노란 빛으로 갈아입은 팔공산 산행길이 오가는 이들의 마음을 설레게 한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"대구 인근에 오늘 단풍이 아름다운 곳 추천해줘."

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"아이구, 이렇게 좋은 데가 있었노? 아이구 이쁘구나. 딸들 덕분에 내가 방안에만 앉아 있지 않고 이런 데를 다 와보는구나."

큰사진보기 ▲황금빛 터널을 지나며. 샛노랗게 물든 은행나무 아래서 휠체어를 밀며 나아가는 길. 화창한 가을 하늘 아래 두 사람의 발걸음이 정겨운 한때를 그려낸다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"엄마가 지금은 기억 못 해도 괜찮아. 그 순간 가슴 깊이 스며든 따뜻한 온기와 행복은 고스란히 남아 있을 테니까."

큰사진보기 ▲자식들을 향한 한결같은 기도. 불상 앞에서 휠체어에 앉아 두 손을 모은 어머니. 그 뒷모습을 묵묵히 바라보며 곁을 지키는 언니의 모습이 가을볕처럼 따스한 온기를 전한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

전날 밤 영화 <시한부 1년, 남자를 사다>를 본 후라 그런가. 지난 10일, 언니와 함께 엄마를 찾아가는 길은 유독 의미가 깊다. 어제까지 내린 비 덕분에 날씨가 많이 추워질까 걱정스러웠지만, 다행히 하늘은 포근한 가을볕을 내어주었다. 아침에 눈을 뜨자마자 요즘 나의 든든한 일상 비서가 된 AI에게 물었다.인공지능은 1순위로 팔공산을 꼽았다. 지금 가장 붉게 물든 숲을 만날 수 있는 곳. 부모님과 걷기 좋은 평탄한 산책로를 찾다 보니, 몸이 불편한 엄마와 함께 나들이하기에 팔공산은 더할 나위 없는 원픽이었다. 엄마의 요양원에서도 그리 멀지 않았다.우리 엄마는 치매를 앓고 계시지만, 사진 찍는 것을 무척이나 좋아하신다. 치매가 오기 전, 미용실에 들러 곱게 단장하고 김광석 거리 세트장에서 언니와 함께 실컷 웃으며 사진을 찍던 그날의 얼굴이 아직도 생생하다. 나의 오랜 버킷리스트는 언니와 엄마를 모시고 맛있는 것을 먹으러 다니고, 아름다운 풍경을 보여드리는 것이었다. 하지만 두 사람은 언제나 일을 더 중요하게 여기셨고, 그런 곳에 돈 쓰는 것을 낭비라며 손사래를 쳤다.그러다 엄마가 요양원에 들어가시게 되고, 언니마저 때마침 몸이 안 좋아 휴식기를 가지게 되면서 기적 같은 시간이 찾아왔다. 두 사람이 어찌나 나의 제안에 기꺼이 응해주는지, 요즘 나는 틈만 나면 언니와 엄마를 모시고 어디로 갈지 고민하는 재미에 푹 빠져 있다.요양원에서 목욕을 마친 엄마는 내 얼굴을 보자마자 환하게 웃음을 지으셨다. 따뜻한 옷으로 갈아입힌 뒤 휠체어 사용법을 직원분께 배우고, 엄마의 최애 간식과 직접 끓인 전복죽, 칼칼한 멸치고추다대기를 챙겨 길을 나섰다.팔공산으로 향하는 길목은 평일임에도 단풍을 즐기려는 차들로 북적였다. 차에서 엄마를 안아 휠체어에 태우려다 경사진 바닥 탓에 아찔할 뻔한 해프닝도 있었지만, 이내 평평한 곳을 찾아 안전하게 모셨다.팔공산의 유명한 부추전 식당에 도착하자, 엄마는 부추전을 잘게 잘라드리기 무섭게 입으로 가져가셨다. 아침에 끓인 전복죽과 고추다대기 역시 입에 맞으셨는지 맛있게 드시는 모습에 가슴이 뭉클해졌다. 배를 든든히 채우고 본격적인 드라이브에 나섰다. 부인사를 지나 동화사로 향하는 길은 온통 붉고 노란 낙원 같았다. 차창 밖으로 펼쳐진 찬란한 단풍 터널을 보며 엄마는 연신 감탄을 내뱉으셨다.언니 역시 오는 주말, 팔공산 단풍 구경 가자는 친구들의 제안도 거절했는데, 엄마가 저리 아이처럼 기뻐하는 모습을 보니 온 세상이 우리 편인 것 같다고 맞장구를 쳤다.하지만 온통 아름다울 것만 같았던 나들이 길목에서, 문득 마음 한구석이 불편해지는 순간들을 마주했다. 동화사 경내는 계단과 가파른 경사로가 많아 휠체어를 밀고 나아가는 데 상당한 체력적 한계가 따랐다. 대웅전으로 가는 흙길이나 약사대불로 향하는 계단 앞에서 결국 발걸음을 돌려야 했다. 휠체어 사용자를 위한 완만한 경사로와 편의시설은 여전히 턱없이 부족했다.이런 아쉬움은 비단 오늘만의 일이 아니다. 엄마가 뇌졸중으로 쓰러지기 직전, 생애 처음으로 "바다가 보고 싶다"고 하셔서 함께 1층 식당을 찾아 헤매던 감포의 횟집 거리, 문턱이 높고 가파른 경사 탓에 번번이 발길을 돌려야 했던 수많은 카페들이 떠올랐다. 장애인이나 몸이 불편한 어르신들이 멋진 오션뷰를 즐기거나 향긋한 차 한 잔을 마시는 일마저 왜 이토록 유독 힘들어야 하는 걸까.건물마다 휠체어 진입을 돕는 무장애 경사로(Barrier-Free Ramp)나 전용 승강기가 당연하게 설치되어 있어야 하지만, 현실의 문턱은 여전히 높기만 하다. 카페 주인에게 문턱을 낮춰 달라고 정중히 부탁할 때면, 과거 인종차별의 역사 속에서 출입을 거부 당하던 이들이 느꼈을 무참함이 겹쳐지곤 했다.현직에 있을 때 아이들과 함께 공공기관의 장애인 편의시설 체크리스트를 만들고 휠체어 체험 학습을 지도했던 기억이 스쳐 지나갔다. 교육과 봉사의 차원을 넘어, 우리 사회는 여전히 거동이 불편한 이들의 이동권과 문화 향유권에 대한 배려가 부족하다.종아리에 쥐가 날 정도로 휠체어를 밀고 집에 돌아온 내 몸은 훈장처럼 쑤셔왔지만, 마음 만큼은 그 어느 때보다 충만했다.장장 4시간의 외출을 마치고 엄마를 다시 요양원에 모셔다 드리는 길. 요양보호사 선생님이 "어디 다녀오셨어요? 뭐 맛있는 것 드셨어요?" 하고 묻자, 엄마는 "몰라, 기억 안 난다"고 시치미를 떼신다. 하지만 나와 언니는 웃으며 서로에게 말했다.집으로 돌아오는 길, 차가운 어둠이 내리고 있었지만 가슴속은 온통 형형색색의 단풍빛으로 물들어 있었다. 우리는 모두 삶이라는 시간 앞에서 시한부를 살아가고 있다. "오늘 하지 않으면 후회만 남을 뿐, 오늘 할 수 있는 일은 오늘 하자"는 다짐이 진한 여운으로 남는다.누군가는 이렇게 말할지도 모른다. "걷지도 못하는 양반을 이 추운데 뭘 그리 고생스럽게 모시고 나돌아 다니냐"고. 하지만 몸이 불편할수록 더욱 맑은 공기를 마시고, 아름다운 풍경 속에서 위안을 얻어야 하는 법이다. 엄마는 돌아오는 내내 "집(요양원)에 가면 한동안 이 풍경이 눈에 삼삼할 것 같다"며 아이처럼 행복해 하셨다.장애를 가진 분들도, 거동이 불편한 어르신들도 세상의 어떤 좋은 풍경, 멋진 뷰, 맛있는 음식을 차별 없이 누릴 수 있는 세상. 누군가의 특별한 배려가 아니라 누구나 누려야 할 당연한 권리로 품어지는 세상. 오늘 팔공산의 붉은 단풍길에서 그 따뜻하고 평등한 세상의 풍경을 조용히 그려본다.