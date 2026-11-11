35만 달러 내고 26일 탔다... '바다 위 보금자리' 비극적 종말

큰사진보기 ▲미국 플로리다주 소재 크루즈업체 '빌라 비 레지던스(Villa Vie Residences)'가 운항하던 영구 주거용 초특급 크루즈 'MV 오디세이(Odyssey)호'가 최근 싱가포르 항구에서 전격 압류됐다. ⓒ 시하누크빌자치항망청 관련사진보기

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평생 바다 위를 항해하며 세계를 유람할 수 있다는 꿈을 내걸고 출범했던 이른바 '평생 크루즈(Forever Cruise)' 선박이 자금난을 이기지 못하고 결국 법적 압류 수순을 밟게 됐다. 크루즈에 승선했던 승객 수백 명은 캄보디아에 짐을 풀 지도 못한 채 갑작스럽게 내몰렸고, 선박은 싱가포르 포구에서 억류됐다.지난 9일(현지시간) 캄보디아 현지 일간지 <프놈펜 포스트> 및 주요 외신 보도에 따르면, 미국 플로리다주 소재 크루즈업체 '빌라 비 레지던스(Villa Vie Residences)'가 운항하던 주거용 초특급 크루즈 'MV 오디세이(Odyssey)호'가 최근 싱가포르 항구에서 전격 압류됐다.이번 압류 조치는 싱가포르 법률사무소 헬름스맨(Helmsman LLC)의 신청으로 이뤄졌다. 정확한 청구인 명의는 법원 기록에 공개되지 않았으나, 미국 CBS 뉴스 등 외신에 따르면 빌라 비 측은 현지 공급업체 한 곳에 약 50만 달러(약 7억 원)의 미지급 채무를 안고 있는 것으로 알려졌다.해당 채무는 연료 대금일 가능성이 제기됐지만, 이 업체가 실제 선박 압류를 신청한 당사자인지는 확인되지 않았다. 한편 대출금을 제때 상환하지 못한 빌라 비 측을 대신해 채권 금융기관이 선박 관리권을 확보한 상태다.오디세이호의 비극은 지난 10월 말 캄보디아 남부 해안에 위치한 시하누크빌 자치항(PAS)에 입항하면서 본격화됐다. 현재 언론에 따르면, 빌라 비 측은 입항 직후 승객 약 200명에게 어떠한 사전 조율이나 대책 마련도 없이 "3년간 예정된 운항을 전면 중단한다"고 기습 통보했다.사측은 중동 정세 불안과 이란 관련 분쟁 여파로 국제 유가가 급격히 상충하면서 기존의 주거용 운항 모델을 더 이상 유지할 수 없게 됐다고 주장했다.회사 측 집계에 따르면 객실당 월평균 1800달러(약 250만 원) 수준이던 연료비가 아시아 운항 구간에 들어서며 월 6000~8000달러(약 830만~1100만 원)로 4배 이상 폭등했다. 속도를 줄이고 항구 체류 기간을 늘리는 등 비용 절감책을 시도했으나 늘어난 적자를 막기엔 역부족이었다.결국 오디세이호는 지난 11월 4일, 승객들을 캄보디아 땅에 남겨둔 채 홀로 시하누크빌 항을 떠나 싱가포르로 향했다.선박이 떠난 후 승객들은 막대한 재산상 손실과 함께 망연자실한 상태로 알려졌다. 2024년 10월 북아일랜드 벨파스트에서 첫 닻을 올린 오디세이호는 승객들에게 평생 또는 장기간 거주할 수 있는 객실 소유권 및 임대권을 판매하며 세계 각국을 항해해 왔다.미국 CBS 방송 보도에 따르면, 미국인 승객 조엘 그라이프(57)는 "크루즈 객실 구매를 위해 35만 달러(약 4억 8000만 원)를 지불했지만, 지난 10월 승선한 후 실제 배에서 지낸 기간은 겨우 26일에 불과했다"고 분통을 터뜨렸다. 그는 현재 캄보디아 캄폿의 월 200달러짜리 저가 숙소에 머물며 "투자한 돈을 되찾을 희망을 접었다"고 전했다.일부 승객 169명은 자체 자금을 모아 선박을 직접 인수해 운항을 이어가려 시도했으나, 대출 기관의 자금 지원 거절로 무산됐다.한편 탑 소페악 캄보디아 관광부 대변인은 <프놈펜 포스트>와의 최근 인터뷰에서 "11월 4일 기준 남아있는 승객 약 98명이 시하누크빌, 캄폿, 깝, 시엠립, 프놈펜 등지에 분산되어 체류 중"이라며 "전담 지원팀을 구성해 남아있는 승객들의 현지 체류 및 관광 활동을 돕고 있다"고 밝혔다. 하지만 거주지와 전 재산을 잃은 승객들의 앞날은 아득한 상황이다.해운 분야 전문가 및 주요 외신들은 수개월 전부터 빌라 비 측의 재정 위기 징후가 포착됐으며 승객들에게 추가 비용 부담을 요구해왔다고 지적한다. 무제한 세계 여행을 표방했던 '바다 위 보금자리'의 꿈은 미지급 채무와 법적 분쟁 속에 씁쓸한 결말을 맞이하게 됐다.