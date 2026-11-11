종부세라는 균열... "이것이야말로 반명"

더불어민주당의 아킬레스건, 종합부동산세(아래 종부세) 문제가 다시 욱신거리고 있다. 어쩌면 더 큰 진통으로 이어질 수도 있다.
시작은 지난 8일 고위당정협의회였다. 이날 박성준 민주당 수석대변인(서울 중·성동을)은 '종부세 기본공제액에 관한 논의가 있었냐'는 취재진의 질문에 "그 얘기도 좀 강력하게 나왔다. 한정애 사무총장(강서병)께서도 그 부분에 대한 얘기를 했고, 제가 좀 건의했다"고 말했다.
당이 정부에 비거주 1주택자의 기본공제액을 12억 원, 실거주 1주택자는 14억 원으로 정한 세제개편안을 거주 여부 구분 없이 14억 원으로 통일하자고 제안했다는 얘기였다.
"당이 강력하게..." 다시 또 종부세 논란
종부세는 늘 민감한 사안이다. 특히 이번 세제개편안은 정부가 실거주 1주택자의 기본 공제액은 현행 12억 원에서 14억 원으로, 비거주 1주택자는 9억 원으로 조정하려다가 안팎의 반발에 한 발 물러선 결과라 또 한 차례 조정이 이뤄진다면 논란이 불가피하다. 청와대는 당일 곧바로 "오늘 열린 고위당정협의회에서 종부세 및 실거주 관련 사안은 주제가 아니었다. 다만 당은 다양한 의견을 전해왔다"며 진화에 나섰다.
그런데 민주당이 한번 더 움직였다. 서울시당 의원들은 9일 국회에서 주택 공급 활성화를 위한 도시 및 주거환경정비법 개정안 처리를 촉구하는 기자회견 후 기자들에게 재차 종부세 완화 주장을 피력했다. 서울시당위원장 김영배 의원(성북갑)은 "1주택자를 두텁게 보호하는 방향으로 가면서 동시에 부동산 시장 가격의 안정화를 추진할 수 있는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 방안을 추진하는 게 좋지 않냐는 취지"라고 설명했다.
서울 의원들 사이에도 온도차는 존재한다. 박주민 의원(은평갑)은 10일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "종부세 부담 완화 문제는 좀 신중하게 접근하는 것이 맞다"며 "종부세는 부동산 투기를 완화하고 조세 형평성을 높이기 위한 제도란 측면이 있고, 정부도 여러 가지 논의를 거쳐서 현재의 입장을 정한 것"이라고 말했다. 진성준 의원(강서을)은 당내 감세 주장을 비판하는 <오마이뉴스> 기사를 페이스북에 공유했다. (관련 기사 : 민주당은 누굴 위한 '부동산 개혁' 하고 있나
https://omn.kr/2kgpn)
문제는 종부세를 둘러싼 논쟁이 단순한 당내 이견으로 끝날 수 없다는 점이다. 노무현 정부가 도입한 종부세는 부동산과 조세 제도에 관한 노선을 두고 진보와 보수가 늘 첨예하게 대립해온 사안이다. 그런데 서울 부동산 가격 폭등을 맞닥뜨릴 때마다 민주당은 머뭇거리다가 후퇴하길 반복했다. 정부 안이 이미 한 차례 수정됐지만, 이번 요구 역시 결국 수용될 것이라는 전망이 나오는 이유다. 진보 진영 내부도 비슷한 의심을 품고 있다.
차규근 조국혁신당 의원과 윤종오 진보당 의원, 한창민 사회민주당 의원과 시민단체들은 10일 국회 소통관 기자회견을 열고 민주당을 강하게 성토했다. 차 의원은 여당의 요구가 "기가 막힌다"며 "공시가격 12억 원 이상 비거주 1주택의 71%가 강남 3구(강남·서초·송파)에 집중돼있다. 시가 20억 원 주택의 종부세도 약 70만 원에 불과하다. 강남 3구에 혜택이 집중되는 감세를 해준다고 그 표가 민주당으로 돌아오겠는가"라고 했다.
차 의원은 또 "이재명 대통령은 부동산 정상화를 위해 불철주야 애쓰고 있는데 정부 세제개편이 나올 때마다 후퇴를 요구하는 사람들이 누군가"라고 물었다. 이어 "수도권 고가 주택 감세는 지방으로의 자산과 인구 집중을 유도하는 이재명 정부 핵심 정책 '5극3특, 지방주도 성장'에도 정면으로 반한다"며 "이재명 대통령의 부동산 개혁에 찬물을 끼얹고 발목을 잡는 것이야말로 반명(이재명)"이라고 했다.
"대통령 부동산 개혁에 찬물"... 진보 내 비판 거세지나
시민사회계도 민주당의 무책임함을 꼬집었다. 김현동 배재대학교 교수는 "입법권은 국회에 있다"며 "여당이 정부가 확정한 세제개편안에 동의하지 않는다면, 정부에 입장 번복을 요구할 것이 아니라 국회에서 직접 수정안을 제시하고 정치적 책임을 지면 될 일"이라고 했다. "지금과 같은 행태가 계속된다면 국회의 조세입법권 행사에 대한 절차적 통제를 강화하고 일정한 제도적 제약을 가해야 한다는 요구가 커질 수밖에 없다"고도 경고했다.
홍정훈 한국도시연구소 책임연구위원은 "윤석열 정부가 시행령으로 종부세를 무력화할 때 민주당은 무엇을 했는가? 재산세 과표상한제를 도입해서 보유세를 더 이상 올리지 못할 지경까지 만들었을 때도 그냥 야합하고 말았다"며 "그런 과오를 반복하려는 것"이라고 말했다. 김은정 참여연대 협동사무처장은 "민주당은 스스로 내세운 조세 정의와 복지국가의 약속을 이행할 책임이 자신에게 있다는 것을 명심하기 바란다"고 했다.
여권은 일단 당정 이견 또는 진보 진영 내분으로 번지는 일을 경계하는 분위기다. 이용우 대변인은 이날 국회에서 기자들에게 "신중하게 잘 관리하고 있고, 관리하겠다"고 말했다. 청와대도 말을 아끼고 있다. 다만 청와대 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "세법은 어차피 예산 부수법안이라 12월쯤에야 본격 논의가 되지 않을까 싶다"고 말했다. 종부세 논란에서 비롯된 균열은 어디까지 이어질 것인가. 12월은 그리 멀지 않다.