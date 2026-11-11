트럼프 최측근 헤그세스, 탄핵 위기… 공화당에서도 이탈 조짐

큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 국방장관 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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토머스 매시 하원의원(공화·켄터키)이 9일(현지시각) 오후 2시 직후 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추 결의안을 본회의장에서 낭독하며 11일 저녁(한국시각 12일 오전)까지 하원 표결을 압박했다. 공화당 내 대표적 반전주의자인 매시 의원이 트럼프 2기 행정부의 핵심 인사를 정조준하면서 워싱턴 정가가 요동치고 있다.매시 의원은 이날 중간선거 후 하원이 처음 개회하자마자 8개 항으로 구성된 탄핵소추 결의안을 제출했다. AP통신과 로이터통신에 따르면 의원 대부분이 자리를 비운 본회의장에서 방청석의 수십 명이 이를 지켜보는 가운데 안건이 제출됐다. 결의안 제출로 하원 표결을 위한 '2일 시계(48시간 카운트다운)'가 작동하기 시작했다. <워싱턴포스트>는 공화당이 안건을 법사위원회로 회부하거나 표결 보류(table) 처리를 하지 않는 한 11일 저녁까지 하원이 표결하게 된다고 전했다.이번 결의안은 의회 승인 없는 이란전 수행과 의회의 적대행위 중단 요구 무시 등 헌법 위반 행위를 중심으로 예멘의 친이란 후티 반군 및 베네수엘라 군사작전, 국제 해역 내 마약 밀매 혐의자 무재판 살해, 민주당 의원들의 표현의 자유 침해 등 8가지 중대한 권한 남용 의혹을 담았다.매시 의원은 헤그세스 장관의 행위가 헌법상 탄핵 사유인 '중대한 범죄 및 비위'에 해당한다며, 그가 "불법 명령임을 알면서도 집행했고 직에 남아있는 한 헌법에 대한 지속적인 위협이 될 것"이라고 지적했다.매시 의원은 결의안 낭독 직후 기자회견에서도 "우리는 그가 일을 못해서가 아니라 법과 헌법을 어겼기 때문에 탄핵하려는 것"이라며 "이란에서 학교 아이들을 숨지게 하고 재판 없는 살해를 벌이는 데 있어 그는 매우 효과적이었다"고 반어적으로 꼬집었다. 헤그세스 장관은 지난해 마크 켈리 상원의원 등 군·정보기관 출신 민주당 의원 6명이 미군에 불법적 명령 거부를 촉구하자 이들을 선동 혐의로 처벌하려 한 바 있다.여기에는 두 사람 사이의 깊은 악연도 작용했다. 켄터키에서 14년째 하원의원을 지낸 매시 의원은 이란전과 이스라엘 지원을 공개 비판해 온 인물로, 지난 9월에도 헤그세스 장관 탄핵소추안을 냈으나 공화당이 다수인 하원에서 표결에 부쳐지지 않았다. 매시 의원은 올해 5월 공화당 예비경선에서 트럼프 대통령이 지지하고 친이스라엘 단체들이 막대한 자금을 쏟아부은 전직 네이비실 출신 도전자에게 패해 내년 1월 퇴임한다. 당시 현직 국방장관으로서는 이례적으로 헤그세스 장관까지 직접 상대 후보의 지원 유세에 나선 바 있다. 매시 의원은 제프리 엡스타인 관련 법무부 문서 공개를 하원에서 주도해 트럼프 대통령의 분노를 사기도 했다.탄핵 추진의 결정적 계기는 최근 치러진 미 중간선거 참패다. 미국이 이란을 공격한 이후 이란이 중동 내 미군 기지를 타격해 수십억 달러의 피해를 입히고, 전 세계 석유 물동량의 5분의 1이 지나는 호르무즈 해협의 상선 운항에 차질이 빚어지면서 치솟은 휘발유·에너지 가격이 유권자들의 장바구니 물가를 직격했다. <로이터통신>에 따르면 트럼프 대통령이 수입품 수백 종에 부과한 새 관세로 인한 물가 압력까지 겹쳤다.AP통신이 유권자 10만 명 이상을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 유권자 10명 중 약 6명이 미국의 이란 군사작전을 "잘못된 결정"이라고 평가했다. <로이터통신>과 입소스가 10일 공개한 별도 조사(4일간 실시, 9일 종료)에서는 미국인의 71%가 새 민주당 다수 의회가 이란과의 전쟁을 끝내는 입법을 해야 한다고 답했다. 민주당 지지층의 93%, 공화당 지지층의 51%가 같은 의견이었다. 이란전은 지난 2월 트럼프 대통령이 이스라엘과 함께 시작했다.이 같은 민심의 심판으로 민주당이 내년 1월 출범할 차기 상·하원 다수당 지위를 모두 탈환하게 되자, 전쟁의 '얼굴'이었던 헤그세스 장관에게 책임을 묻는 공화당 내 불만이 폭발했다. 특히 내년 1월 퇴임을 앞두거나 낙선한 공화당 현역 의원 수십 명이 정치적 보복 우려 없이 소신 표결을 할 수 있게 됐다. J.D. 밴스 부통령도 이란전에 공개적으로 의문을 제기해 온 것으로 <로이터통신>은 전했다.공화당 소속 돈 베이컨 의원은 결의안 지지 의사를 내비쳤고, 프렌치 힐 의원도 행정부의 전쟁 대응에 불만을 드러내며 탄핵 찬성 가능성을 배제하지 않았다. 트럼프 대통령의 열렬한 측근으로 꼽히는 제임스 코머 하원의원(공화·켄터키)조차 지난 6일(현지시간) '뉴스네이션' 인터뷰에서 헤그세스 장관 지지를 거부하며 "공화당 의원들은 이란에서 앞으로 어떤 전략으로 나아갈지 전혀 알지 못한다"고 직격탄을 날렸다. 톰 틸리스 상원의원 등 중진들도 장관의 자진 사퇴를 촉구했다.<워싱턴포스트>에 따르면 민주당의 하킴 제프리스 하원 원내대표는 9일 기자들에게 "대통령이 스스로 그를 해임하지 않는다면 피트 헤그세스라는 '국가적 악몽'은 이번 주에 끝날 수 있다"며 탄핵 찬성표 결집에 나섰고, AP통신에 따르면 척 슈머 상원 원내대표 역시 "상원 탄핵 심판대에 세워야 한다"고 가세했다. AP통신은 민주당 의원 대부분이 찬성표를 던질 경우 공화당에서 소수의 이탈표만 나와도 하원 가결이 가능한 구도라고 분석했다. <로이터통신>도 의회 소식통을 인용해, 민주당이 1월 3일 다수당이 되기 전까지 공화당이 하원을 장악하고 있어도 결의안이 통과될 표가 있을 수 있다고 전했다.반면 공화당 지도부는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 마이크 존슨 하원의장은 "해외에서 적대행위가 벌어지는 중에 각료를 탄핵하는 것은 동맹국과 적국 모두에게 끔찍한 모습"이라며 표결 저지를 시도하고 있다. 매시 의원은 공화당 지도부가 절차적 동의안으로 안건을 폐기해 실질 표결을 피하려 할 수 있다며 "8개 항 소추안에 대한 표결과 치열한 토론이 있어야 한다"고 밝혔다. 존 튠 공화당 상원 원내대표 역시 "왜 지금 표결이 진행되는지 모르겠다"며 "하원의 최종 결정을 지켜본 뒤 그에 따라 대처하겠다"고 밝혔다.한편 하원과 상원 공화당은 10일 지도부 선거를 치를 예정이다. 민주당의 중간선거 압승 일주일 만에 열리는 이 선거를 두고 양원 모두에서 연기 요구가 나오고 있다.트럼프 행정부도 이번 주 공화당 의원들에게 배포한 대응 설명 자료를 통해 "이란전 지휘는 탄핵 사유가 아니며, 탄핵 시 향후 국방장관들이 대통령의 명령을 수행하는 것을 위축시킬 수 있다"며 표결 반대를 압박했다.당사자인 헤그세스 장관 역시 전면전에 나섰다. 그는 9일 로드아일랜드주 해군전쟁대학 연설 후 기자들과 만나 "정치적 동기를 가진 이들이 정책에 이견을 보일 수 있지만, 그들의 불만은 우리의 성공에 대한 것"이라며 "트럼프 행정부의 군사작전을 따지자고 한다면 하루 종일이라도 기꺼이 응하겠다"고 맞섰다. 이어 "누군가는 이란 정권의 핵무기 추구에 맞서야 했다"며 "이란은 황폐화됐다"고 주장했다. 탄핵 가결 가능성에 대한 질문에는 "우리는 그런 걱정을 하지 않는다"고 답했다.헤그세스 장관은 10일 오전 지난 5월 이후 180여 일 만에 처음으로 국방부 기자회견을 열고 탄핵 추진에 정면 반박했다. 현지 매체에 따르면 그는 이번 시도를 "소극(farce)이자 정치적 쇼(stunt)이며, 모두가 알고 있다"고 말했고, 매시 의원을 "불만을 품은 의원"이라고 불렀다.<로이터통신>은 그가 결의안이 "합법적 군사작전을 성공적으로 수행한 자국 군인과 민간 지도부를 미국이 실제로 처벌하겠다고 이란과 카르텔 등 모든 적대 세력에 알리는 것"이라며 "이것은 애국이 아니라 사보타주(sabotage)"라고 주장했다고 전했다. "정책 이견에 대한 올바른 해법은 입법과 토론, 그리고 다음 대선"이라는 말도 했다.그는 작전명을 거론하며 "나는 이 모든 작전 곁에 서 있다. 수행한 것이 자랑스러웠고 내일이라도 다시 하겠다"고 밝혔다. 또 탄핵 결의안이 군에 "복무가 범죄였다"고 말하는 것과 같다며 "그들의 복무는 범죄가 아니다. 워싱턴의 어떤 정치인도 그렇게 말할 수 없다", "전사들을 노리겠다면 나를 거쳐야 할 것"이라고 말했다.도널드 트럼프 대통령과 내각 인사들도 공개 엄호에 나섰다. 트럼프 대통령은 9일 기자들에게 이란전으로 인한 휘발유 가격 급등의 정치적 부담을 인정하면서도 "헤그세스가 무엇을 했나? 그는 전쟁에서 승리했다"고 치켜세웠다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 헤그세스 장관이 탄핵되더라도 곁을 지키겠다고 밝혔다. 같은 자리에서 이란전이 "군사적으로 사실상 끝났다"고 선언하고, 미국이 도발받지 않는 한 폭격을 재개하지 않을 것이라는 취지로 말했다. 이에 앞서 카타르 총리와도 만났다. <로이터통신>과의 인터뷰에서는 "그는 두 번의 전쟁에서 이겼다. 어떻게 탄핵할 수 있는지 모르겠다"며, 베트남·아프가니스탄·이라크처럼 "영원히 싸우고도 아무 일도 없었던" 전쟁의 책임자들은 탄핵하지 않았다고 반문했다.트럼프 대통령은 백악관 기자회견에서 매시 의원을 "완전한 패배자"라고 불렀고, 같은 날 밤 자신의 소셜미디어 '트루스 소셜'에도 글을 올려 "낙선한 공화당 의원인 완전한 패배자 토머스 매시가 아마도 이 나라에서 가장 인기 있고 성공적인 군 수장인 피트 헤그세스 전쟁장관(국방장관)을 탄핵하려 하고 있다"고 맹비난했다.트럼프 대통령은 "'졸린 조 바이든' 시절 사상 최저치였던 신병 모집률이 역대 최고치를 기록했고 베네수엘라와 이란에서 두 번의 승리를 거둔 만큼, 피트 헤그세스는 탄핵이 아니라 칭찬을 받아야 한다"며 "의회는 피트를 위해 일어서라!"고 촉구했다.트럼프 대통령은 앞서 지난 주말(7일)에도 트루스 소셜에 글을 올려 민주당 일각의 공화당 인사 탄핵 추진을 "최고 수준의 강탈"이라고 규정하고 법무부에 조사를 요청한 바 있다. 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 회의에 참석 중인 마코 루비오 국무장관 역시 기자들에게 "피트는 정말 열심히 일하고 믿을 수 없을 정도로 똑똑한 사람"이라며 "공화당 의원이 그를 탄핵하려 하는 것은 부당하다"고 힘을 보탰다.그러나 백악관 내부 기류는 사뭇 다르다고 <워싱턴포스트>는 전했다. 중간선거 직후 물러난 수지 와일스 전 비서실장의 후임으로 임명된 스티븐 밀러 신임 비서실장은 헤그세스 장관과 같은 군 기지 내 이웃에 살며 가족끼리도 교류하는 사이지만, 백악관 내부에서는 탄핵 소추와 청문회가 이미 정해진 수순으로 받아들여지고 있다.복수의 백악관 소식통과 전직 행정부 인사들은 "밀러 실장이 남은 임기 2년 동안 대통령의 국정 과제를 추진하는 데 집중해야 하므로 헤그세스 방어에 막대한 정치적 자본을 쏟아부을 여력이 없다"며 "백악관이 끝까지 그를 결사옹위하기보다 조만간 '손절'할 가능성도 배제할 수 없다"고 전했다.하원에서 탄핵안이 가결된다면 헤그세스 장관은 미국 역사상 첫 현직 국방장관 탄핵 사례이자, 1876년 윌리엄 벨냅 전쟁장관 이후 150년 만의 군 민간 수장 탄핵이라는 기록을 남기게 된다. 벨냅은 율리시스 그랜트 대통령 아래 8년 가까이 전쟁장관을 지냈고, 2만 달러가 넘는 뒷돈을 받은 혐의로 표결 직전 사직서를 냈지만 하원은 탄핵안을 가결했다. 상원은 3분의 2 찬성에 못 미쳐 무죄를 선고했다.이번에도 최종 유죄 평결 및 해임을 위해서는 상원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. 상원은 100석 중 공화당이 53석을 차지하고 있어 내년 1월 새 의회 출범 전까지 해임까지 이어질지는 불투명한 상황이다.