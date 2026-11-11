급식부터 작업복까지, 유럽 도시들이 묻는 것

큰사진보기 ▲10월 9일 벨기에 브뤼셀에서 열린 2026 국제공정무역마을컨퍼런스의 ‘EU 공정무역 정책 대화' 세션. 유럽연합의 공공조달 개정안과 공정무역 정책이 논의됐다. ⓒ 김선화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲브뤼헤 시내 광장에 걸린 '공정무역 도시' 깃발. ⓒ 김선화 관련사진보기

큰사진보기 ▲브뤼헤의 옥스팜 월드숍. 커피·초콜릿·차 같은 공정무역 식품과 함께 그릇, 장난감, 지역 농산물로 만든 음료가 진열돼 있다. ⓒ 김선화 관련사진보기

큰사진보기 ▲브뤼헤의 한 초콜릿 가게 유리창에 그려진 공정무역주간 일러스트. 말풍선에는 "시 초콜릿 '쇼클라' 한 개가 팔릴 때마다 50센트가 카메룬 에볼로와의 식수 사업에 쓰인다"고 적혀 있다. ⓒ 김선화 관련사진보기

큰사진보기 ▲브뤼헤시가 지역 쇼콜라티에와 함께 만든 공정무역 초콜릿 '쇼클라(Sjokla)'. 포장에 '브뤼헤 시 초콜릿(De Brugse Stadschocolade)'이라고 적혀 있다. ⓒ 김선화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

국제적으로 약 4800개의 공정무역마을과 공동체가 존재한다. 그 중에 90% 이상이 유럽에 있다. 해마다 공정무역마을과 공동체를 만들어가는 활동가, 공무원, 생산자, 인증기관들이 국제공정무역마을컨퍼런스에 모인다. 최근 공정무역마을 운동과 관련한 중요 사안을 논의하기도 하고, 여러나라의 우수 사례를 발표하기도 한다.생산자들의 생생한 이야기도 듣는다. 공정무역마을 투어도 진행하고, 교육이나 캠페인 노하우를 나누기도 한다. 올해는 10월에 벨기에 브뤼셀에서 '2026 국제공정무역마을컨퍼런스'가 열렸다. 30여 개국에서 400여 명이 신청했다. 컨퍼런스에서 다루어진 주요 현안과 공정무역도시들을 방문한 내용을 중심으로 유럽의 공정무역마을 현주소를 짚어보고자 한다.EU 공공기관의 공공조달 지출은 한 해 약 2조 5천억 유로(GDP의 15%) 규모다. 2026년 9월 집행위원회가 제안한 공공조달법은 가격과 품질을 함께 평가해 최고의 가격·품질 비율을 제시한 입찰을 낙찰하는 방식을 기본으로 삼고, 품질 비중을 원칙적으로 최소 30%로 정했다. 또 전문에서 생산자에게 최저보장가격과 공동체발전기금을 지급하는 공정무역 제품을 계약 대상과 연관된 기준의 예시로 들어, 발주기관이 이를 평가에 반영할 수 있는 근거를 마련했다. 다만 이는 아직 집행위의 제안 단계로, 이사회와 유럽의회 심의 과정에서 내용이 바뀔 수 있다. 그래서 공정무역마을 관계자들은 공정무역 등 사회·환경 기준의 반영이 지금처럼 '해도 된다(may)'에 머물지 않고 '해야 한다(must)'가 되어야 한다고 강조했다.유럽에는 이미 앞서가는 도시들이 있다. 파리는 연 3천만 끼에 이르는 공공급식을 2027년까지 100% 지속가능한 식재료로 바꾸겠다는 목표 아래 유기농과 공정무역 등 인증 제품 조달을 늘리고 있다. 스웨덴 최초의 공정무역 도시인 말뫼는 시가 구매하는 커피·차·바나나 등을 적극적으로 공정무역 제품으로 조달하고 있다. 또한 말뫼시 관계자에 따르면, 지역의 소농들이 소규모 농산물도 공공에 공급할 수 있도록 유연한 공공조달 시스템을 운영하고 있었다.기존에 공정무역하면 개도국에서 수입해 오는 바나나, 커피, 차 등의 식료품과 일부 수공예품을 떠올리게 된다. 하지만 최근 유럽에서는 공정무역의 공급망에 더 다양한 품목을 포함시키기 위한 노력을 하고 있었다. 벨기에는 공정무역마을이 되기 위해 국제 기준 다섯 가지에 '지역의 지속가능한 먹거리'를 여섯 번째 기준으로 포함하고 있다. 남반구 커피 농민과 우리 동네 농민은 시장에서 같은 처지라는 이유다.최근에는 먹거리를 넘어 IT 기기, 석재 등으로 공정한 거래를 넓히려는 시도가 이어지고 있다. 벨기에 겐트시는 2015년 도심 광장에 깐 포석이 노동조건이 열악한 불법 채석장에서 왔고 아동노동이 연관됐을 수 있다는 언론 보도로 논란을 겪었다. 이후 겐트는 2019년 석재 공급망의 아동노동·강제노동 문제를 다루는 '트루스톤 이니셔티브'에 가입했고, 석재 입찰에 공급망 실사 조항을 넣어 업체가 낸 위험 분석을 확인하고 있다. 2021년부터는 IT 기기 조달에 노동자 중심 공급망 모니터링을 하는 일렉트로닉스 워치에 참여하고 있으며, 일렉트로닉스 워치는 올해부터 감시 대상을 저공해 차량까지 넓혔다.섬유, IT, 석재처럼 인증만으로 공정성을 확인하기 어려운 분야에서 유럽 도시들은 '인증'보다 '과정'을 본다. 겐트시는 공무원 작업복을 사면서 공정무역 라벨을 필수 조건으로 걸지 않았다. 대신 공급업체가 공급망 전체의 노동조건을 투명하게 밝히고 개선하는 과정에 참여하도록 한다. 석재는 겐트가 가입한 트루스톤이 수입업체의 실사 과정을 해마다 평가해 등급을 매긴다. 한국이 로컬 공정거래 기준을 만든다면 새로운 인증 마크보다 공정한 가격, 장기 계약, 투명성을 확인하는 '과정 기준'에서 출발하는 것이 현실적이다.독일 '자를란트 공정무역 이니셔티브'는 학교 단위 인증과 별개로 '학급' 단위의 공정무역 활동을 인정하는 '공정 학급' 제도를 운영하고 있다. 수업에서 공정무역을 다루고, 학급이 직접 하나 이상의 활동을 하고, 이를 외부에 알리고, 학교 공동체에 퍼뜨리면 된다. 해마다 수십 개의 학급이 이 칭호를 받는다. 한국에서도 교사와 학생들이 함께 공정무역을 실천하는 '공정무역 교실'을 만들면서 아동과 청소년의 참여를 확대해 볼 만하다.최근 공정무역마을 컨퍼런스에서는 지역에서 생산할 수 있는 것은 지역산으로, 생산하지 못하는 것은 공정하게라는 문구가 자주 언급되었다. 하지만 참여자들은 지역에서 생산되었다는 것만으로는 충분하지 않으며, 공정하고 지속가능하게 생산되었는지도 함께 따져야 한다고 강조했다. 최근 벨기에 옥스팜은 지역의 친환경 생산자들과 함께 상품을 만들고 있다. 겐트의 옥스팜 월드숍 진열대에는 지역의 소규모 생산자들이 지역 농산물과 공정무역 원료를 혼합 가공한 음료나 술 등이 함께 판매되고 있었다. 공정무역이 '먼 나라 제품'에 머물지 않고 지역 경제와 손잡는 방식이다.유럽의 공정무역도시들의 캠페인 방식은 다양했다. 벨기에 공정무역주간 동안 브뤼헤의 주요 관광지의 초콜릿 가게 유리 진열장에는 공정무역 주간을 알리는 일러스트가 그려져 있었다. 모든 가게마다 그림이 그려져 있지는 않았지만 많은 곳에서 일러스트를 발견할 수 있었다. 시 공무원에게 물으니 지역 작가를 고용해 진행했다고 했다. 관광객으로 붐비는 거리 자체가 캠페인 무대였다. 브뤼헤시는 지역 쇼콜라티에와 함께 시의 이름을 건 공정무역 초콜릿도 만들어 팔고 있었다. 많은 사람들이 방문하는 상점에서 캠페인을 하면서 공정무역을 알리려는 시도였다."왜 공정한 것에만 라벨을 붙이나요? 모든 것이 공정하고, 불공정한 것에만 로고를 붙이는 세상이면 어떨까요?" 국제공정무역마을컨퍼런스를 참관한 작가 두 명은 이런 질문을 남겼다. 공정함이 '착한 선택'으로 남아 있는 한, 공정무역은 늘 작은 진열대 한 칸에 머물 수 있다. 유럽의 도시들이 공공조달의 기준을 바꾸고, 보도블록 돌의 출처를 묻고, 가게 유리문에 그림을 그리는 이유는 공정함을 특별한 것이 아니라 기본으로 만들기 위해서다. 우리의 세상은 지속가능할 수 있을까? 그 답은 결국 우리가 오늘 무엇을 사고, 무엇을 묻고, 무엇을 바꾸느냐에 달려 있다.