"광주 양림동 근대문화자산, 문화영빈관 활용"

전남광주통합특별시 남구 양림동의 근대문화자산을 국내외 귀빈 초청 행사와 문화 행사 공간으로 활용하자는 제언이 나왔다.
전남광주시의회 기획재정위원회 박상길(민주당·남구2) 의원은 10일 광주관광공사 행정사무감사에서 양림동 근대문화자산을 '문화영빈관'으로 활용하자는 구상을 제안했다.
박 의원은 "양림동은 근대역사문화유산과 예술공간이 집적된 광주의 대표적인 문화관광 지역"이라며 "이장우 가옥과 최승효 가옥 등 역사적 공간을 관광자원으로 활용하는 새로운 접근이 필요하다"고 밝혔다.
특히 광주비엔날레 파빌리온 등 양림동 일대 문화예술행사와 연계해 국내외 주요 인사를 초청하는 공식 행사나 문화 행사를 개최하는 방안을 제시했다.
박 의원은 "양림동의 고유한 역사와 건축, 예술을 경험할 수 있는 공간을 문화영빈관으로 활용한다면 광주만의 차별화된 관광콘텐츠가 될 수 있다"며 "글로벌 문화관광타운 조성 구상과 연계해 검토해 달라"고 주문했다.
이에 광주관광공사 측은 "국립아시아문화전당재단과 관련 사업을 논의하고 있으며, 향후 예산과 사업계획이 확정되면 협력방안을 적극적으로 검토하겠다"고 답했다.