지리산 두 사찰의 서로 다른 가을 풍경

큰사진보기 ▲피아골 연곡사의 단풍 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화엄사의 단풍 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

지리산 두 천년고찰에서 만난 서로 다른 가을의 아름다움 같은 지리산 자락인데 어쩌면 이렇게 가을의 빛깔이 다를까.11월의 구례, 연곡사와 화엄사의 단풍을 바라보다 문득 드라마 <미스터 션샤인>의 두 여인이 떠올랐습니다. 화려함 속에 슬픔을 감춘 쿠도 히나(김민정 분)와 꾸미지 않아도 고귀함이 느껴지는 고애신(김태리 분)입니다.지리산 피아골 자락의 연곡사는 온통 붉은빛입니다. 연곡사 주변을 감싸고 있는 단풍은 마치 누군가 정성껏 붉은 물감을 덧칠한 듯 강렬합니다.쿠도 히나는 친일파 아버지의 그늘에서 벗어나려 했던 여인입니다. 화려한 옷과 짙은 화장, 당당한 표정 뒤에는 아픈 과거와 외로움이 숨어 있었습니다.연곡사의 단풍도 그렇습니다. 눈이 시리도록 화려하지만 그 붉은빛 속에는 어딘가 애잔함이 느껴집니다. 마치 슬픈 과거를 감추기 위해 더욱 진하게 화장한 여인처럼.양반가의 규수로 태어났지만 나라를 위해 총을 들었던 여인. 고애신의 아름다움은 화려한 치장보다 절제된 기품과 흔들리지 않는 신념에서 비롯됩니다.화엄사의 가을도 그렇습니다. 천년의 세월을 품은 각황전과 대웅전 주변으로 단풍이 물들지만, 연곡사처럼 화려함을 앞세우지 않습니다.오래된 전각과 은은한 가을빛이 어우러져 자연스러운 품격을 드러냅니다. 굳이 자신을 꾸미거나 드러내지 않아도 고귀함이 느껴지는 고애신의 모습과 닮았습니다.두 여인은 서로 다른 삶을 살았지만 시대의 아픔 앞에서 저마다의 방식으로 용기를 보여주었습니다. 연곡사와 화엄사의 단풍도 마찬가지입니다. 하나는 화려함으로, 다른 하나는 절제된 아름다움으로 지리산의 가을을 완성합니다. 물론 이는 두 사찰의 단풍을 바라보며 떠올린 개인적인 감상입니다.가을은 모든 나무를 같은 빛깔로 물들이지 않습니다. 사람마다 삶의 모습이 다르듯 단풍도 저마다의 아름다움을 지닙니다.어떤 가을은 화려해서 아름답고, 어떤 가을은 고귀해서 아름답습니다. 지리산의 가을은 그렇게 두 여인의 얼굴로 오래도록 기억될 것 같습니다.