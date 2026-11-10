중흥건설 '3조 공짜 보증'… 전 대표 "정원주 회장 지시 없었다"

큰사진보기 ▲중흥건설 사옥 ⓒ 중흥건설 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주지방공소청. 2026. 11. 10 ⓒ 김형호 관련사진보기

이른바 '공짜 보증'으로 계열사와 총수 2세를 부당 지원한 혐의로 기소된 중흥건설의 전직 대표이사가 법정에서 정원주 중흥건설그룹 부회장의 관여를 부인했다. 신용보강은 금융기관의 요구와 업계 관행에 따른 것이라며, 무상 신용보강에 오너 일가의 지시가 없었다는 취지로 주장한 것이다.10일 광주지방법원 형사7단독 박경환 판사 심리로 열린 중흥건설의 공정거래법 위반 사건 속행 공판에는 전직 대표이사 A씨와 그룹 자금부 임원 B씨가 증인으로 출석했다.시중은행 출신인 전직 대표 A씨는 고 정창선 회장이나 정원주 부회장으로부터 신용보강 관련 지시를 받은 적이 있느냐는 검사의 질문에 "없다"고 답했다. 이어 금융기관이 '갑'이고 회사는 '을'이어서 대출에 필요한 요구를 따를 수밖에 없었다고 주장했다. 그러면서 금융기관과 회사 자금부의 협의를 통해 신용보강이 이뤄진 것으로 안다고 말했다.그러나 금융기관 요구와 별개로 자금보충약정 등 신용보강을 왜 무상으로 제공했는지에 대해서는 계열사 간 관행이라는 취지로 설명했다. 아파트 건설 등 대형 사업이 잘못되면 중흥건설이 책임을 부담한다는 점은 인정하면서도, 대가를 받지 않는 데 대해 문제를 제기하거나 검토한 적은 없다고 밝혔다.검사가 주택보증공사 등의 보증에는 수수료를 지급하면서 계열사 지원에는 대가를 받지 않은 이유를 묻자, A씨는 중흥건설은 금융업을 하는 회사가 아니어서 수수료를 받는 것은 이치에 맞지 않는다고 주장했다. 다만 재임 중 계열사가 아닌 제3의 회사에 같은 방식으로 무상 신용보강을 제공한 사례는 없었던 것 같다고 답했다.앞서 증언한 B씨 역시 정 부회장의 지시는 없었다고 주장했다. B씨는 무상 신용보강의 위법 가능성을 지적한 법률 검토자료를 공유받았지만 당시 중요하게 생각하지 않았다고 밝혔다. 중흥건설이 지원 대가로 얻는 이익을 생각해 보지 않았다고 답하면서도, 지원이 정 부회장이 지배하는 중흥토건의 성장에 도움이 됐다는 점은 인정했다.B씨는 검찰 조사에서 '정원주 부회장의 경영권 승계와 증여세 절감을 위해 무상 신용보강을 제공한 것 아니냐'는 질문을 받은 사실도 확인했다. 다만 중흥건설 측 변호인이 그런 목적을 인정한 적이 있느냐고 묻자 "없었다"고 답했다.재판부는 이날 두 사람의 증인신문을 마치고 다음 공판을 내년 1월 19일 오후 2시 법정동 102호에서 이어가기로 했다.중흥건설은 2015년 7월부터 2025년 2월까지 중흥토건 등의 개발사업 대출 24건에 총 3조2096억원 규모의 신용보강을 무상 제공한 혐의로 지난해 9월 기소됐다. 검찰은 이 과정에서 중흥토건이 5821억원 상당의 이익을 얻고, 정 부회장에게도 배당금 650억 원과 지분가치 상승, 경영권 승계 등 부당한 이익이 제공됐다고 봤다.앞서 공정위는 이를 총수 2세의 경영권 승계 계획에 따른 부당지원으로 판단해 과징금 180억2100만원을 부과하고 중흥건설 법인을 고발했다. 검찰은 총수 일가와 회사 관계자는 기소하지 않고 법인만 재판에 넘겼다.