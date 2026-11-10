공무원노조 "민형배 시장 '횡령 비서' 채용 취소해야"

민형배 전남광주통합특별시장의 횡령 전과 수행비서 별정직 채용에 대한 비판의 목소리가 정치권에 이어 공무원 노조로 확산하고 있다.
전국공무원노동조합 광주시지부는 10일 성명을 내고 민형배 전남광주통합특별시장에게 "6급 별정직 수행비서 채용을 취소하고 시민 앞에 사과하라"고 촉구했다.
노조는 "해당 수행비서는 광주FC 재직 당시 유소년팀 시즌권 대금을 횡령해 벌금형을 선고받고 해임된 이력이 있다"며 "이후 민 시장의 국회의원 시절 보좌 역할을 했고, 선거캠프를 거쳐 수행비서로 임용됐다"고 밝혔다.
이어 "통합시는 지방공무원법상 임용 결격 사유에 해당하지 않아 채용에 문제가 없다는 입장"이라며 "결격 사유가 없다는 것은 법적으로 임용할 수 있다는 뜻이지, 그 인사가 정당하다는 뜻은 아니다"라고 비판했다.
또 "특히 수행비서는 시장의 가장 가까운 자리에서 시정을 보좌하는 자리"라며 "시민의 돈에 손을 댔던 이에게 시민의 시장을 보좌하게 하는 일을 법조문 한 줄로 덮을 수는 없다"고 지적했다.
특별시의 해명이 부시장 인선 당시의 대응과 닮았다는 지적도 나왔다.
노조는 부시장 인선 때 조례와 맞지 않는다는 의회의 지적에 조례 개정으로 대응한 사례를 들며 "자기 인사 구상에 맞춰 조례를 바꾸려 하면서, 측근 인사의 적절성을 묻는 말에는 법적 결격 사유가 없다는 말만 내놓고 있다"고 꼬집었다.
측근 중심 인사에 대한 우려도 제기했다. 노조는 "별정직·개방형 직위·임기제 채용을 둘러싸고 선거캠프 출신 등 측근 중심 인사라는 비판이 이어져 왔다"며 "이번 채용은 측근에게도 엄격한 인사 검증 기준이 적용되고 있는지 다시 묻게 한다"고 밝혔다.
그러면서 ▲수행비서 채용 즉각 취소 ▲시장의 직접 사과 ▲과거 이력 인지 시점과 검증 절차 공개 ▲채용 사유 공개 ▲별정직·개방형 직위·임기제를 포함한 측근 인사 검증 기준 확립 등을 요구했다.
노조는 "공직은 측근에게 나눠 주는 전리품이 아니다"며 "우리가 문제 삼는 것은 한 개인이 아니라, 시장이 자기 사람 앞에서만 낮추는 인사의 기준"이라고 강조했다.
한편 박병규 전남광주 광산구청장도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "시정의 동력을 위해 수행비서 인사에 대한 재고를 요청한다"고 밝혔다.
박 구청장은 "여러 차례 인사 논란이 있었던 상황에서 이번 사안까지 더해진다면 시정에 대한 시민들의 신뢰가 흔들리고, 정책 추진의 동력마저 약화할 수 있다"며 "시장님의 현명한 판단과 책임 있는 결단을 기대한다"고 말했다.
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