특별안전점검 직후 또 고장... "대구 3호선 안전관리 원점서 재검토해야"

큰사진보기 ▲대구 도시철도 3호선. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구 도시철도 3호선이 두 달 사이 세 차례나 운행에 차질을 빚으면서 안전관리 체계를 둘러싼 불신이 커지고 있다. 추경호 대구시장은 3호선 전 분야에 대한 전수점검과 예방정비 체계 전환 등을 지시했지만 시민단체는 안전관리 체계를 원점에서 재검토할 것을 촉구하고 나섰다.지난 7일 오후 2시 20분께 도시철도 3호선 지산역~범물역 구간에서 차량 고장이 발생하면서 전 구간 열차 운행이 지연됐다. 이후 약 36분 만에 정상화됐지만 대구교통공사는 차량 전기제어장치 계통의 고장으로 파악하고 정확한 원인을 조사하고 있다.3호선 운행장애는 최근 두 달 동안 세 차례 반복됐다. 지난 9월 7일 전력공급 장애로 전 구간 운행이 약 3시간 동안 중단됐고, 지난 2일에는 출근 시간대 용지역 선로전환기 이상으로 열차 운행이 16분가량 지연됐다.대구교통공사는 사고가 발생할 때마다 관련 설비 점검과 재발 방지 대책을 내놨지만 장애는 서로 다른 설비에서 반복됐다.지난 9월에는 전력공급 계통, 이달 2일에는 선로전환기, 7일에는 차량에서 문제가 발생했다. 대구교통공사가 사고가 발생할 때마다 해당 부품이나 설비를 점검했지만 다른 분야에서 다시 장애가 발생하는 양상이 이어지고 있는 것이다.특히 지난 7일 사고는 대구시와 대구교통공사가 특별안전점검을 실시한 직후 발생했다. 대구시 교통국과 대구교통공사 경영진 등은 5일과 6일 양일간 3호선을 대상으로 심야 특별합동점검을 실시했다.도시철도 3호선에서 잇따라 사고가 발생하자 추경호 대구시장은 지난 9일 대책회의를 열고 대구교통공사와 시 관계 부서를 상대로 최근 잇따른 운행장애와 기존 점검체계를 강하게 질타했다.이어 그는 ▲ 전사적 원인 규명 ▲ 3호선 전 분야 고강도 전수점검 ▲ 시민이 체감하는 재발 방지 대책 ▲ 초기 대응·시민 안내체계 개선 ▲ 책임 관리체계 확립 등 5개 사항을 지시했다.추 시장은 특별안전점검 직후 다시 사고가 발생한 점을 문제 삼았다. 그는 "형식적 점검, 서류로 하는 점검, 보여주기식 점검으로는 결코 사고를 막을 수 없다"며 기존 점검체계 전반을 재검토하고 외부 전문가와 함께 부품과 설비를 다시 점검하도록 주문했다.사고 이후 고장 난 부품을 교체하는 방식에서 벗어나 예방정비 중심으로 관리체계를 바꾸겠다는 방침도 밝혔다.추 시장은 "대책은 현장 중심으로 마련돼 시민이 변화를 체감할 수 있어야 한다"며 고장이 발생하기 전에 이상 징후를 찾아내 조치하는 체계로 전환할 것을 주문했다. 사고 발생 시 시민들에게 신속하고 정확하게 상황을 전달할 수 있도록 초기 대응과 안내체계도 개선하라고 지시했다.대구교통공사도 현재 사고·장애 대응 전담 태스크포스(TF)에 외부 전문가를 참여시켜 특별안전점검을 진행하고 있으며 점검 결과를 시민들에게 공개하겠다는 입장을 밝혔다.대구도시철도 3호선은 2015년 개통해 운행 11년째로, 법정 내구연한까지 상당한 기간이 남아 있다. 그럼에도 전력·신호·차량 등 서로 다른 분야에서 장애가 이어지면서 개별 사고에 대한 사후 점검을 넘어 유지·보수와 예방정비 시스템 전반을 검증해야 한다는 요구가 커지고 있다.우리복지시민연합은 10일 성명을 내고 "특별안전점검을 벌인 직후 사고가 발생했다"며 "두 달 새 무려 세 차례나 운행 차질이 반복됐다. 대구시 당국의 안전관리 능력이 한계에 달했음을 명백히 보여준다"고 비판했다.단체는 지상 모노레일이라는 3호선의 특성상 사고가 발생할 경우 승객들이 지상에서 고립되는 데 대한 공포와 불편이 크다는 점도 지적했다. 시민들의 불안과 불만에 대한 인내가 한계를 넘어서고 있다고도 했다.복지연합은 추 시장에게 "시민들에게 사과하고 불안을 해소할 종합 대책을 발표하라"며 "일회성 점검이나 면피용 대책에서 벗어나 도시철도 시스템 전반에 대한 원점 재검토와 근본적인 안전 혁신 대책을 마련하라"고 촉구했다.