'탄핵 위기' 헤그세스 "탄핵 시도는 애국 아닌 사보타주"

큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 국방장관 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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피트 헤그세스 미국 국방장관이 자신을 둘러싼 탄핵 공방에 정면 돌파를 예고했다.지난 10일 국방부 청사에서 6개월 만에 기자회견을 연 헤그세스는 탄핵 시도가 개인적인 원한에 따른 정치적 행동이라 규정하며 "이것은 애국심이 아니라 사보타주"라고 주장했다.앞서 토머스 매시 공화당 하원의원은 헤그세스 장관에 대해 탄핵소추안을 발의한 바 있다. 죄목은 ▲전쟁권한결의안 위반(3건) ▲민간인 보호 의무 위반 ▲초법적 살해 ▲표현의 자유 억압▲마두로 불법 생포 ▲예멘에서의 불법 전쟁으로 총 8건이다.AP통신에 따르면 그는 헤그세스의 행위가 중대한 범죄에 해당한다며, 그가 "위법한 명령을 고의로 집행했고, 여전히 헌법의 위협으로 남아있다"고 주장했다.헤그세스는 레이건 행정부의 레바논 파병과 클린턴 행정부의 코소보 작전 등을 언급하며 현재의 상황을 역사적 선례에 빗대어 설명했다. 그는 매시 의원의 탄핵 추진을 사적인 원한에서 비롯된 정치적 공세로 규정하며, "정책적 이견을 해결하는 올바른 방법은 입법과 토론, 그리고 다음 선거"라고 지적했다.또한 이번 탄핵소추가 미국의 적들에게 '미국은 성공적으로 임무를 완수한 군인과 민간 지도부마저 처벌하는 나라'라는 잘못된 신호를 줄 수 있다고 주장했다. 그는 "이는 애국심이 아니라 사보타주"라며, 탄핵 추진은 곧 현장에서 작전을 수행하는 미군 장병들의 등에 과녁을 꽂는 행위라고 강하게 비판했다.미군이 민간인을 표적으로 삼았다는 의혹에 대해서도 정면으로 반박했다. 해당 작전은 군 법률 전문가들의 철저한 검토를 거쳐 수행된 합법적 조치였으며, 탄핵의 사유가 될 수 없다는 것이다.기자회견을 마무리하는 순간까지도 단호한 태도를 유지했다. 헤그세스는 "미국 국민을 최우선으로 보호하고 마약 유입을 차단했으며, 적대 세력의 군사력을 파괴하고 미군을 재건한 일에 대해 결코 사과하지 않겠다"고 강조했다.이어 "트럼프 대통령과 함께 우리 군인들을 지켜낼 것이며, 그 어떠한 정치적 압박에도 굴복하지 않겠다"며 강경한 의지를 내비쳤다.취임 전부터 극단주의적 행보로 도마 위에 올랐던 헤그세스는 취임 이후에도 끊임없는 논란에 휩싸였다. 특히 2025년 3월 예멘 반군 후티 공습을 앞두고 민간 메신저인 '시그널'을 통해 작전 기밀을 공유한 사실이 폭로되며 큰 파장을 낳았다.또한 미국-이란 전쟁이 유가 급등으로 이어졌음에도 이를 적극적으로 옹호해 거센 책임론에 직면하기도 했다. 결국 중간선거에서 공화당이 상·하원을 모두 내주는 참패를 당하자, 민주당은 헤그세스에 대한 탄핵안을 전면에 내세우며 공세에 나섰다.트럼프 대통령은 그가 "직무를 매우 잘 수행하고 있다"며 경질설을 일축했지만, 정작 공화당 소속 의원이 탄핵안을 발의하면서 당내 기류마저 심상치 않게 흔들리는 모양새다.사실 그의 임명 당시에도 리사 머카우스키, 수전 콜린스, 미치 매코널 등 상원 내 공화당 중진들이 대거 반대표를 던졌을 만큼, 당내 여론은 애초부터 호의적이지 않았다.다만 실제 탄핵으로 이어질 가능성은 크지 않다는 관측이 지배적이다. 탄핵안 가결을 위해서는 상원 재적 의원의 3분의 2(67석 이상) 찬성이 필수적이기 때문이다.현재 중간선거에서 미확정된 의석을 민주당이 모두 차지하더라도 56석에 불과해, 다음 회기에서 탄핵을 개시하더라도 공화당에서 최소 11표의 반란표가 나와야만 탄핵이 성사되는 현실적인 한계가 있다.