구시로습원에서 백로의 미래를 생각하다

대전환경운동연합은 지난 10월 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.
2년 전 구시로습원을 처음 찾았을 때의 기억이 아직도 선명하다. 끝이 보이지 않을 만큼 넓게 펼쳐진 습원과 그곳을 조용히 바라볼 수 있도록 마련된 소박한 전망대가 인상적이었다. 자연을 보여주기 위해 거대한 시설을 세우거나 주변 환경을 바꾸기보다, 있는 그대로의 습지를 바라볼 수 있도록 해놓은 모습이 기억에 남았다.
홋카이도 방문은 백로 서식지 보전을 위한 한일 교류와 국제협력의 가능성을 살펴보기 위해서였다. 구시로는 두루미뿐 아니라 왜가리를 비롯한 다양한 물새가 살아가는 습지다. 왜가리의 번식지와 서식환경을 오랫동안 살펴온 왜가리연구회 마쯔나가 회장을 만나 현장의 경험을 듣고, 자연을 지켜온 사람들의 활동을 직접 살펴보고 싶었다. 이번 방문은 구시로습원의 자연을 다시 만나는 일이면서, 대전에서 백로와 함께 살아갈 방법을 고민하는 시간이기도 했다.
구시로습원은 홋카이도 동부에 자리한 일본 최대의 습원이다. 남북으로 약 36km, 동서로 약 25km에 걸쳐 펼쳐져 있으며 전체 면적은 약 2만 2,070ha에 이른다. 습원 안에는 갈대와 사초가 넓게 분포하고, 이탄습지와 호수, 하천, 숲이 어우러져 다양한 생물이 살아가는 복합적인 생태계를 이루고 있다. 구시로강과 여러 지류가 습원을 가로지르며 습지의 물길을 형성한다.
구시로습원은 오랜 시간에 걸쳐 형성된 자연의 결과물이다. 해안 환경과 해수면 변화, 퇴적과 식생의 발달을 거치면서 오늘날과 같은 광대한 습원으로 자리 잡았다. 눈앞에 펼쳐진 평평한 초원처럼 보이지만, 실제로는 물과 땅, 식물이 복잡하게 얽혀 있는 생태공간이다. 구시로습원은 1980년 6월 일본 최초로 람사르협약 습지에 등록됐으며, 1987년에는 구시로습원 국립공원으로 지정됐다. 두루미를 비롯한 희귀 야생생물의 서식지이자 철새들의 중요한 중간 기착지로서 국제적으로도 보전 가치가 높은 곳이다.
온네나이 목도 안내센터에서 습원 안으로 들어갔다. 목도를 따라 걷다 보면 습지의 식생과 물길, 주변 숲을 가까이에서 관찰할 수 있다. 특별히 화려하거나 거대한 시설은 없었다. 나무 데크가 습지 위를 지나고, 방문객은 정해진 길을 따라 걸으며 주변의 자연을 살펴본다. 사람의 편의를 위해 습지를 크게 바꾸기보다 자연을 유지한 채 관찰할 수 있도록 한 방식이었다.
탐방시설의 운영 방식도 기억에 남는다. 미야지마누마와 온네나이 목도 안내센터에는 모두 벽난로가 있었고, 난방을 위한 장작도 준비되어 있었다. 현장에서 들은 설명에 따르면 장작은 외부에서 가져오는 것이 아니라 주변에서 쓰러진 나무를 활용한다고 했다. 현장에서 발생한 목재를 난방 에너지로 다시 사용하는 방식이다. 두 곳에서 본 소박한 시설과 운영 방식은 자연을 이용하면서도 주변 환경과 조화를 이루려는 태도로 다가왔다.
구시로습원을 이야기할 때 두루미를 빼놓을 수 없다. 한때 일본에서 멸종한 것으로 여겨졌던 두루미는 1924년 구시로 지역에서 다시 확인됐다. 이후 지역 주민과 행정기관을 중심으로 보호 활동이 이어졌고, 1935년에는 번식지가 천연기념물로 지정됐다. 1952년에는 두루미가 특별천연기념물로 지정되면서 보호의 기반이 마련됐다. 두루미가 살아갈 수 있었던 것은 습원이 남아 있었기 때문이다. 넓은 습지와 먹이터, 번식에 필요한 환경이 유지됐기에 두루미는 이곳에서 다시 살아갈 수 있었다.
구시로습원은 두루미뿐 아니라 왜가리에게도 중요한 서식지다. 왜가리연구회 마쯔나가 회장과의 만남을 통해 구시로 지역에서 왜가리 번식지가 어떻게 변화해 왔는지 들을 수 있었다. 왜가리연구회가 정리한 과거 기록에 따르면 구시로 지역의 집단 번식지가 17곳에 이른다. 그중 오타노시케(大楽毛) 번식지는 1956년 확인된 곳이고, 상당한 규모의 집단 번식지가 형성되어 있었지만, 주변 습지 개발이 진행되면서 번식 개체가 줄어들었고 1975년을 마지막으로 번식 기록이 사라졌다고 한다.
번식지가 사라지는 이유를 하나로 단정할 수는 없지만 습지 매립과 제방 공사, 도로 변경, 번식지 주변 산림 벌채 등 인간의 개발행위가 번식지의 소멸과 이동에 영향을 미쳤을 가능성이 연구 기록에 담겨있다. 왜가리의 번식지 변화는 새들이 살아가는 공간이 주변 환경의 변화에 얼마나 민감한지를 보여주고 있었다.
두루미와 왜가리는 모두 습지에 의존하지만 이용하는 공간과 생태적 특성에는 차이가 있다. 같은 습원 안에서도 서로 다른 먹이터와 번식환경을 이용하며 살아간다. 구시로습원은 이처럼 다양한 생명에게 각자의 삶터를 제공하는 공간이다. 특정한 한 종을 보호하는 것을 넘어 습원 전체의 생태적 기능을 유지하는 일이 중요한 이유다.
구시로습원이 처음부터 보전된 것은 아니다. 홋카이도 개척과 전후 농지 확보, 도시 개발 과정에서 습원 주변의 숲과 습지가 줄어들었다. 농지와 주거지를 만들기 위한 개발이 이어졌고, 하천을 직선화하는 공사도 진행됐다. 그 결과 습원으로 흘러드는 토사와 영양염류가 늘어나고 습지의 건조화도 진행됐다. 일본 환경성 자료에 따르면 구시로습원은 20세기 후반 약 50년 동안 농지 조성과 도시 개발 등의 영향으로 면적이 20% 이상 감소했다.
남아 있는 습원도 주변 유역의 개발과 산림 벌채, 하천 환경 변화로부터 영향을 받고 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위한 움직임도 이어졌다. 1993년에는 람사르협약 제5차 당사국총회(COP5)가 구시로에서 열렸다. 습지 보전의 국제적 중요성을 확인하는 계기가 됐고, 이후 구시로습원의 자연재생을 위한 논의와 활동도 본격화됐다.
2003년 11월에는 자연재생추진법에 근거한 구시로습원 자연재생협의회가 출범했다. 행정기관과 지방자치단체, 연구자, 시민단체, 지역 주민 등이 참여해 습지의 보전과 복원 방향을 논의했다.
2005년 3월에는 자연재생 전체 구상이 마련됐다. 훼손된 습지를 복원하고 하천의 자연스러운 흐름을 회복하며, 주변 숲과 유역의 환경까지 함께 살펴보는 방향이었다. 여기서 눈여겨볼 점은 습원 내부만이 아니라 물이 흘러드는 유역 전체를 보전의 대상으로 삼았다는 것이다. 습지는 주변 산림과 하천, 농경지와 분리된 공간이 아니다. 상류에서 흘러드는 물과 토사, 주변 토지 이용의 변화가 습원의 생태에 영향을 미친다. 따라서 습지를 지키려면 습지 안팎의 관계를 함께 살펴야 한다.
마쯔나가 회장과의 대화에서도 자연재생을 위해서는 지속적인 관찰과 기록이 중요하다는 점을 생각하게 됐다. 새들이 어디에서 번식하고 먹이를 찾는지, 서식환경은 어떻게 달라지는지, 보전 활동 이후 어떤 변화가 나타나는지를 꾸준히 살펴야 한다. 자연재생은 한 번의 사업으로 끝나지 않고, 조사와 기록을 바탕으로 변화에 대응하고, 그 결과를 다시 확인하는 과정이 필요하다.
구시로습원을 둘러보면서 자연스럽게 대전의 갑천습지보호지역이 떠올랐다. 갑천습지보호지역은 2023년 6월 5일 지정됐다. 도심 가까이에 남아 있는 습지의 생태적 가치를 인정하고 국가가 보호하기로 한 곳이다. 갑천에는 다양한 물새와 야생생물이 살아가며, 시민들이 자연을 관찰하고 생태적 가치를 배울 수 있는 공간이기도 하다.
그러나 2025년 공개된 갑천(국가)권역 하천기본계획안에는 갑천 국가습지보호지역 내부의 대규모 준설계획이 포함 되기도 했다. 현재는 준설은 대전환경운동연합 등의 반대 의견을 받아들였지만, 준설대신 벌목을 진행하기로 해 다시 지역사회의 문제가 되고 있다. 습지를 보전하기 위해 국가가 보호지역으로 지정한 곳에 다른 한편에서는 벌목으로 서식지 훼손을 위한 계획을 스스로 세우고 있는 것이다.
하천의 홍수 관리와 통수능력 확보가 필요하다는 행정의 입장이 있을 수 있다. 하지만 습지보호지역 안에서 개발을 서식지 훼손을 진행하려면 그에 앞서 생태계에 미칠 영향을 충분히 검토하고, 보호지역 지정 목적과 보전계획에 부합하는지 따져야 한다. 습지를 보호하기 위한 정책과 하천을 정비하기 위한 계획이 서로 충돌한다면 무엇을 우선해야 하는지 사회적 논의가 필요하다. (관련 기사: 국가 지정 습지보호지역에 준설 계획? "보호한다더니 파괴하네요")
구시로습원의 자연재생 과정은 갑천습지보호지역의 문제를 생각하게 했다. 과거 개발로 훼손된 습지를 회복하기 위해 하천의 흐름과 주변 유역을 함께 살펴보고, 다양한 주체가 참여해 장기적인 복원 방향을 마련했다. 습지의 생태적 가치를 인정한다면 그 안의 물길과 식생, 주변 서식환경을 함께 보전하는 것이 중요하다. 갑천습지보호지역 역시 지정 자체에 머물러서는 안 된다. 습지의 생태적 특성을 조사하고, 생물들의 서식환경을 지속적으로 관찰하며, 개발과 정비계획이 생태계에 미칠 영향을 면밀히 검토해야 한다. 보호지역이라는 이름에 걸맞은 보전 정책과 관리가 뒤따라야 한다.
구시로 방문에서 가장 중요하게 생각한 것은 왜가리연구회와의 만남이었다. 대전환경운동연합은 그동안 지역의 백로 서식지를 조사하고, 시민들과 함께 백로의 생태적 가치를 알리며, 사람과 백로가 공존할 수 있는 방법을 고민해 왔다. 백로가 번식하는 숲을 지키는 일은 새들만을 위한 일이 아니라 도시의 생물다양성을 지키는 일이기도 하다.
하지만 백로를 둘러싼 갈등은 대전만의 문제가 아니다. 번식지 주변의 개발과 벌목, 소음과 악취에 대한 민원, 서식환경의 변화는 지역과 국가를 넘어 여러 곳에서 나타날 수 있다. 왜가리연구회가 구시로에서 오랫동안 축적해 온 번식지 기록과 조사 경험은 대전의 백로 보전 활동에도 중요한 참고가 될 수 있다.
무엇보다 서로 다른 지역에서 활동하는 사람들이 같은 새를 관찰하고, 서식지의 변화를 기록하며, 보전 경험을 나누는 일이 필요하다. 한 지역에서 얻은 경험이 다른 지역의 보전 활동에 도움이 되고, 각자의 조사 결과가 모여 백로류의 생태와 이동, 번식환경을 더 깊이 이해하는 기반이 될 수 있기 때문이다.
이번 만남을 계기로 왜가리연구회와 대전환경운동연합이 조사 자료와 보전 경험을 꾸준히 공유하고, 백로 서식지 보전을 위한 협력을 이어갈 수 있기를 기대한다. 정기적으로는 한국과 일본을 비롯한 아시아 지역의 백로 연구자와 시민단체가 함께 모여 서식환경과 보전 과제를 논의하는 자리로 발전시킬 수도 있을 것이다.
구시로습원에서 만난 두루미의 역사는 한 종을 지키는 일이 결국 그 생명이 살아가는 공간을 지키는 일임을 보여준다. 그리고 왜가리의 번식지가 변화해 온 기록은 그 공간이 개발과 환경 변화 앞에서 얼마나 쉽게 사라질 수 있는지도 말해 주고 있었다.