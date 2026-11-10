우리의 결혼을 승인하는 방법, 서로를 믿고 서로를 밟다

영상 속의 남녀가 바닥을 기어가고 있다. 그런데 그냥 기어가는 것이 아니라 서로의 몸에 번갈아 올라타면서 등을 꾹꾹 눌러대는 방식을 취하고 있다. 한 발짝을 내딛는 것조차도 아주 정직하게 서로의 몸 위에서 이루어진다(<신행>). 또 다른 영상 속 남녀는 책상 위에서 서로의 손가락을 빨며 혼인신고서를 작성하고 있다(<너네 그러다 손가락만 빤다?>). 이 두 개의 영상은 신수와, 김도영 작가 부부의 기획전시 <성혼선언>의 전시작품이다.
사진과 영상과 같은 시간 기반 매체와 텍스트를 중심으로 작업하는 신수와 작가는 일상에서 만나는 사람들에게 말을 건다. 마을 산책로에서 깻잎무침을 먹다가 지나가는 이웃에게 깻잎을 떼어달라고 요청하는 <논쟁적 깻잎>(2024), 이웃집의 초인종을 누른 뒤에 샤워를 하고 가는 <Be 累>(이하 <Be 누>)(2024) 등의 작업을 통해 공동체 구성원과의 무작위한 만남이 만들어내는 우연에 주목한다.
올해 신수와, 김도영 작가는 결혼하면서 '팀아이민(Team IMIN)'을 결성했다. <성혼선언>은 성남시 분당구 청솔동아아파트 10단지 경로당에서 10월 3일부터 16일까지 진행됐다. 지난 10월 5일 10단지 경로당에서 두 사람을 만나 <성혼선언> 전시에 대한 이야기를 나눴다.
아래는 두 사람과의 일문일답.
일상의 공간에서 서로를 마주치기
- 결혼이 승인되는 소위 '성혼선언'이라는 이름으로 전시를 기획하셨는데요, 최근 결혼하시면서 그 연장선으로 이 전시를 기획하게 된 계기가 궁금합니다.
도영
: "팀을 만든 이유와도 연결이 되는데, 결혼하면서 작업을 그만두는 작가들을 정말 많이 봤어요. 경제적인 이유도 있겠지만 결혼이 주는 편안함도 한몫 한다고 생각하는데, 저희는 결혼하고 나서도 작업을 꾸준히 이어가기를 서로한테 바라기도 했어요. 그렇게 팀을 만들고 난 뒤에 결혼이라는 큰 사건이 있다 보니 너무 자연스럽게 주제는 결혼과 사랑이 됐고요."
수와 :
"부부가 살아가는 데에 있어 가장 중요한 요소는 아무래도 거주 공간이고, 그 공간에서 어떤 관계성이 촉발될 수 있는지를 고민했어요. 이 마을 공동체 안에서 예술가들의 결혼을 다룰 수 있는 무언가를 하고 싶다는 생각이 들었죠. <Be 누>나 <논쟁적 깻잎>도 이 마을에서 진행한 작업이었던 만큼, 이웃 주민들에게 고마운 감정이 항상 있었어요. 이분들이 저에게 타인과 상호작용을 하는 걸 좋아하게 된 원동력이 되어줬거든요."
- 특히 별도의 전시장이 아니라 실제 신혼집이 위치한 아파트의 경로당에서 전시를 진행하신 것도 흥미로워요. 장소를 실제 집으로 한 이유가 있나요?
도영
: "동네에서 길 가다가 우연하게 마주치는 작업을 하고 싶었어요. 적어도 작품을 처음 발표할 때는 우리가 지금 살고 있는 공간에서 해야겠다고 생각했죠. 그렇게 수와가 경로당을 택했는데요, 수와는 길을 가다가도 공사 현장에서 일하시는 분들을 보면 '오빠, 나 저 분들이랑 작업하고 싶어'라고 하고, 할머니들이 모여 계신 공간에 가면 '나 할머니들이랑 작업하고 싶어' 이럴 정도로 어떤 집단 안에 들어가고 싶어 하는 편이에요(웃음)."
- <신행>에서는 아무 일도 일어나지 않고 계속 기어가기만 합니다. 현장에서 흘러가는 대로 그냥 뒀다면서요.
수와 :
"사실 그래서 처음에는 사람들이 뭐하냐고 물어보면 대답할 대사도 준비해놨어요(웃음). 신혼집 가는 중이라고 대답을 하려고 했죠. 근데 아무도 안 물어보더라고요? <논쟁적 꺳잎>을 할 때 만 해도 오히려 누가 물어볼 거라는 생각을 안 하고 있었어요. 그러다가 깻잎 하나 떼어 달라고 했는데 뭐 하는거냐고 물어보면 '예술을 하는 사람이고요, 이 마을에 저도 살고 있어요'라고 설명했죠."
도영 :
"저희가 땀을 뻘뻘 흘리면서 구르고 있는 게 너무 신기한 광경이기 때문에 보지 않을 수는 없는데(웃음) 보이지만 보지 않는 척을 한 거라고 생각을 하기로 마음을 먹었어요."
수와 :
"신행이라는 단어 자체가 전통적으로는 여자 집에서 남자 집으로 가는 길을 상징하는 행사잖아요. 차를 타면 더 돌아가야 하는 바람에 직접 손으로 들고 하루에 몇 개씩 옮겼는데, 이 과정이 저한테는 부모님에게 귀속됐던 것들을 나에게로 이동시키는 길처럼 느껴졌어요. 도영과 함께 옮겼다보니 이 과정 자체가 부부의 삶과 맞닿아 있다는 생각을 했던 것 같아요. 그 길에서 느꼈던 생각이나 감정들을 사람들과 공유하고 싶어서 이런 작업을 한 거예요.
그리고 보통 미술관에서 보는 작품들은 자기와 직접 관련이 없는 추상적인 이야기인 경우가 많거든요? 그럼 사람들이 그걸 보면서 그 안으로 들어가기 위한 시간이 필요해요. 저희처럼 경로당 같은 곳에서 하면 다 알거나 익숙한 공간이고 저 앞에서 어제 국수를 삶아줬던 사람이 이 영상에서 나오니까 좀 더 관심을 가지기 쉬운거죠."
신체가 접촉하는 순간을 포착하기
- <너네 그러다 손가락만 빤다?>에 대해서도 소개해주신다면.
도영
: "결혼한다고 하니까 '너희 뭐 먹고 살거냐'고 묻는 경우가 많았어요. 그러다가 손가락 빨게 되는 것 아니냐는 말인 거죠. 공격적인 말은 아니지만 괜히 화가 나더라고요. 그러다가 손가락을 빨아서 쪼글쪼글해진 손가락으로도 지장이 찍힐까? 이런 엉뚱한 생각을 하던 와중에 손가락을 빨면서 혼인 신고서를 작성해보자는 아이디어가 나온 거죠."
수와 :
"성혼선언부터 혼인신고서까지 결국 승인을 받는 일에 대한 것인데, 저희는 우리의 퍼포먼스도 제도적 승인의 대상이 될 수 있는지 묻고 싶었어요. 신혼집까지 기어가고 손가락을 빨며 혼인신고서를 써도 될까? 그 누구도 안 된다고 하지 않았으니, 우리가 질문을 던져보고 싶었어요. 이 결혼이 굳이 공식적으로 승인되어야 하나? 그냥 우리의 방식으로 승인하는 행위를 해보면 안 되나?"
- 두 작품 모두 신체와 신체가 긴밀하게 접촉하는 현장이라는 점이 흥미롭습니다.
수와 :
"제가 자가면역 질환이 있는데, 연인 간의 사랑이란 서로가 서로를 질병에 감염시킬 수 있고 그래도 괜찮다는 승인과 합의를 전제로 한 관계라는 생각을 했어요. 특히 코로나19 팬데믹을 지나면서 침이나 땀 같은 타인의 흔적들이 불쾌하고 위험한 요소로 느껴졌던 시기가 있었던 만큼, 그 과정 속에서 사랑이라는 개념에 대해 더 생각하게 만드는 작업으로 흘러갔던 것 같아요.
- 동네 주민들에게 국수를 나눠주는 행사도 진행하셨잖아요. 요즘 흔치 않은(?) 이벤트인데요. 어떻게 생각한 아이디어인지, 해보니까 어떠셨는지.
도영 :
"보통의 미술 전시와 좀 멀어지고 싶은 의도가 있었는데, 이 모든 게 하나의 전시이긴 하지만 마을에서 하는 축제로서의 의미가 더 크거든요. 이 마을 안에서 꾸준히 살아온 한 소녀가 잘 자라서 이제 결혼합니다, 축하해주세요, 하는 행사를 만들고 싶었어요."
수와 :
"일반적으로 결혼할 때 하는 행위들을 최대한 우리의 전시에 가져와 보고 싶었어요. 잔치의 일환으로 하객으로서의 마을 주민을 초청해서 국수를 대접한 거죠. 처음에 성남문화재단 지원받을 때 면접 과정에서 입주자대표회의가 이 행사를 허락 안 해주면 어떡할 거냐는 질문을 받았는데, '당연히 해줄 것 같습니다'라고 답변했어요. 못할 거라는 생각 자체가 없었거든요. 그게 제가 사는 마을에 가지고 있는 신뢰 감각인 것 같아요. 이상하게 제가 부탁하면 사람들은 다 해주는 것 같던데요? (웃음)"
- 앞으로 해보고 싶은 것들이 있다면. 혹은 계획되어 있는 것에 대한 얘기도 좋습니다.
수와 :
"시간기반 매체를 다룬다고 했지만 사진과 퍼포먼스에 좀 더 집중을 했다면, 지금은 영상을 좀 더 다뤄보고 싶고요, '팀 아이민'으로서는 하고 싶은 얘기가 너무 많아서 어떤 것부터 할지를 정하는게 우선인 것 같아요. 다만 부부로서의 정체성을 갖는 두 퍼포머가 그들만 할 수 있는 작업을 해야겠다는 맥락은 지켜 나가려고 합니다."