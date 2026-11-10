우리의 결혼을 승인하는 방법, 서로를 믿고 서로를 밟다

큰사진보기 ▲<성혼선언> 전시가 진행된 청솔동아아파트 10단지 경로당. ⓒ 고명성 관련사진보기

- 결혼이 승인되는 소위 '성혼선언'이라는 이름으로 전시를 기획하셨는데요, 최근 결혼하시면서 그 연장선으로 이 전시를 기획하게 된 계기가 궁금합니다.

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도영

수와 :

- 특히 별도의 전시장이 아니라 실제 신혼집이 위치한 아파트의 경로당에서 전시를 진행하신 것도 흥미로워요. 장소를 실제 집으로 한 이유가 있나요?

도영

- <신행>에서는 아무 일도 일어나지 않고 계속 기어가기만 합니다. 현장에서 흘러가는 대로 그냥 뒀다면서요.

수와 :

도영 :

수와 :

- <너네 그러다 손가락만 빤다?>에 대해서도 소개해주신다면.

도영

수와 :

- 두 작품 모두 신체와 신체가 긴밀하게 접촉하는 현장이라는 점이 흥미롭습니다.

수와 :

큰사진보기 ▲<성혼선언>의 일환으로 동네 주민들에게 국수를 나눠주고 있는 신수와, 김도영 작가. ⓒ 고명성 관련사진보기

- 동네 주민들에게 국수를 나눠주는 행사도 진행하셨잖아요. 요즘 흔치 않은(?) 이벤트인데요. 어떻게 생각한 아이디어인지, 해보니까 어떠셨는지.

도영 :

수와 :

- 앞으로 해보고 싶은 것들이 있다면. 혹은 계획되어 있는 것에 대한 얘기도 좋습니다.

수와 :

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치( https://brunch.co.kr/@coolboy95 )에도 실립니다.