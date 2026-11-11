씻으면 오히려 위험한 식재료 4가지

큰사진보기 ▲생닭을 흐르는 물에 씻는 순간, 싱크대는 세균 소굴이 된다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

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호주에서 20년이 넘는 시간 동안 셰프로 일하며 수많은 주방을 거치고 수많은 조리사를 만나왔다. 하지만, 레스토랑이든 가정의 주방이든 사람들이 가장 당연하게 여기면서도 가장 위험하게 범하는 실수가 하나 있다. 바로 '조리 전에는 무조건 식재료를 물로 깨끗이 씻어야 한다'는 믿음이다.깨끗이 씻어내면 위생적일 것 같지만, 주방의 이치는 그리 단순하지 않다. 오히려 무심코 틀어 버린 수돗물이 식재료에 숨어 있던 세균을 사방으로 퍼뜨리거나, 재료 본연의 성질을 망가뜨리는 원인이 되곤 한다. 우리가 매일 장을 봐와서 싱크대에 던져놓는 생고기와 달걀, 채소들이 대표적이다. 식재료를 다룰 때 물을 멀리해야 하는 순간은 언제일까.마트에서 핏물이 묻은 생고기나 생닭을 사 오면 찝찝하다는 이유에서 싱크대에 놓고 물로 박박 씻어내는 이들이 많다. 하지만 이는 주방 위생에서 가장 경계해야 할 행동이다.미국 농무부(USDA)의 조사에 따르면, 생닭을 흐르는 물에 씻은 가정의 싱크대 중 무려 60%에서 세균이 검출됐다. 심지어 싱크대를 깨끗이 청소한 뒤에도 14%에서 세균이 남아 있었다. 고기를 씻는 동안 눈에 보이지 않는 미세한 물방울들이 튀면서, 표면의 세균이 손이나 도마, 싱크대 곳곳으로 사방팔방 옮겨가기 때문이다. 소금물이나 식초물에 담근다고 해서 이 세균이 사라지는 것도 아니다.생고기나 생닭은 절대 물에 씻지 않는 것이 원칙이다. 핏물이나 이물질이 묻어 있다면 키친타월로 가볍게 꾹꾹 눌러 닦아내고, 사용한 타월은 곧바로 버려야 한다. 세균은 물로 씻어서 없애는 것이 아니라, 충분한 열을 가해 익히는(닭고기의 중심 온도 74도 이상) 방식으로 제압해야 한다.냉장고 문을 열면 가장 먼저 손이 가는 것이 달걀이다. 간혹 마트에서 사 온 달걀을 집에 오자마자 물로 깨끗이 씻어서 전용 칸에 착착 정돈해 두는 분들이 있다. 보기에는 정갈하지만, 식품 위생 관점에서는 반대로 해야 하는 일이다.달걀 껍데기에는 눈에 보이지 않는 미세한 구멍들이 있고, 그 표면에는 살모넬라 같은 식중독균이 묻어 있을 수 있다. 유통 과정에서 특수 코팅이나 살균 과정을 거치는 이유도 바로 이 때문이다. 하지만 가정에서 물로 씻어버리면 그 보호막이 손상되거나 수분을 타고 오히려 세균이 껍데기 안쪽으로 스며들 위험이 커진다.달걀은 절대 씻지 않은 상태 그대로, 다른 식재료와 닿지 않게 냉장고 안쪽에 따로 보관해야 한다. 조리 직전에 필요한 만큼만 꺼내 쓰는 것이 가장 안전하다.과일이나 채소는 당연히 씻어야 하지만, '언제' 씻느냐가 승패를 가른다. 흙이나 이물질이 묻어 있다고 무심코 껍질을 벗기거나 칼로 뚝뚝 자른 뒤에 흐르는 물에 씻는 경우가 종종 있다. 하지만 이는 껍질에 붙어 있던 흙과 세균이 칼날을 타고 채소 안쪽으로 고스란히 파고들게 만드는 지름길이다.과일과 채소는 반드시 껍질을 벗기거나 자르기 전에 흐르는 물에 먼저 씻어야 한다. 단단한 당근이나 감자 등은 깨끗한 솔로 가볍게 문질러 씻고, 씻은 뒤에는 키친타월로 물기를 닦아내야 표면에 남은 세균을 줄일 수 있다. 단, 세척 완료 마크가 있는 포장 제품은 다시 씻을 필요가 없다.버섯은 요리할 때 향과 식감으로 먹는 식재료다. 하지만 흙이 묻어 있다고 물에 흥건히 담가두거나 씻으면서 시간을 지체하는 경우가 많다. 버섯은 스펀지처럼 수분을 무섭게 빨아들이는 성질을 가졌다. 물에 오래 담가두면 식감이 눅눅하게 물러져 버섯 고유의 쫄깃한 매력이 완전히 사라져 버린다.버섯은 물에 아예 씻지 말아야 할 재료는 아니다. 흙이나 이물질이 묻었다면 조리 직전에 흐르는 물에 아주 짧게 헹궈낸 뒤, 곧바로 물기를 털어내고 조리에 들어가야 한다.위생을 지키겠다고 행한 주방의 행동들이 때로는 보이지 않는 세균을 퍼뜨리고 식재료를 망치는 부메랑이 되곤 한다. 식재료마다 다루는 결이 제각각이다. 날것의 성질을 이해하고, 물을 묻혀야 할 것과 멀리해야 할 것을 구분하는 것. 오랜 세월 뜨거운 주방을 지켜오며 깨달은 것은, 그 사소한 손끝의 차이가 우리 가족의 건강과 밥상의 품격을 지켜준다는 사실이다.