왜 자꾸 리메이크를 만드나 했더니, 바뀐 건 나였다

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금요일 밤 9시 50분, MBC 금토드라마 <라이어>의 오프닝 음악이 막 흐르던 참이다. 하교했을 땐 별일 없었다던 열두 살 딸이 방문을 빼꼼 열고 서 있다. 하필 지금, 아이의 진짜 하루가 시작된다.
리모컨을 내려놓고 아이 방 침대 끝에 걸터앉는다. "진짜?", "걔가 그랬다고?" 맞장구를 치다 거실로 나와 보니, 소파 한가운데 내 자리엔 사과 접시를 끼고 앉은 남편이 채널을 돌리고 있다.
엄마에게 금토드라마 본방은 사치다.
그래서 나는 식구들이 다 잠든 밤, 소파 구석에 웅크리고 앉아 다시보기로 본다. 볼륨은 겨우 들릴 만큼 줄여 놓고.
1회. 초등학교 사서교사 강지선(서현진)이 침대에서 눈을 뜬다. 어제 입은 옷 그대로다. 전날 그는 학부모 민준호(유연석)와 더할 나위 없는 첫 데이트를 했다. 그런데 지선은 준호를 성폭행 혐의로 신고하고, 두 사람은 같은 밤을 정반대로 기억한다.
둘 중 누가 거짓말을 하고 있는가. 나는 답을 안다. 적어도 원작의 답은. <라이어>는 2017년 영국 ITV 드라마 <Liar>를 다시 만든 작품이고, 나는 그 원작을 끝까지 봤다.
생각해 보면 올해 챙겨 본 드라마와 영화가 죄다 그랬다. 결말을 이미 아는 이야기들. 방송사도 넷플릭스도 극장도, 왜 자꾸 한 번 했던 이야기를 다시 만들까. 그런데도 나는 또 봤고, 볼 때마다 처음엔 안 보이던 사람이 보였다.
답을 아는 아줌마는 맘카페에서 모르는 척한다
2회는 거짓말탐지기 결과로 끝났다. 기계가 가리킨 쪽은 지선이었다.
다음 날 아침, 동네 맘카페에 "둘 중에 누가 거짓말하는 것 같아요?"라는 글이 올라왔다. 기계의 판정이 나왔는데도 댓글은 반반으로 갈렸다.
원작을 본 사람은 아무래도 나 하나인 것 같았다. 참다못해 댓글 창을 눌렀다. '원작에서는요…'까지 썼다가 한 글자씩 지웠다. '스포 주의'를 달면 그만이지만, 남의 재미를 미리 뺏고 싶지는 않았다. 빈 입력창 위에서 커서만 깜박였다. 결국 아무것도 쓰지 않고 남들 댓글을 내려 읽었다.
드라마 속 지선은 초등학교 사서 선생님이고, 준호는 그 학교 학부모다. 모두가 믿는 심장외과 의사이자, 홀로 아들을 키우는 다정한 아빠다. 이 일이 딸아이가 다니는 초등학교에서 벌어졌다면 어땠을까.
맘카페는 아마 경찰보다 빨랐을 것이다. 누가 그러더라, 누가 봤다더라. 반나절이면 편이 갈렸을 것이다. 그 편이 정말 반반이었을까. 그곳엔 준호의 자리는 있어도 지선의 자리는 없었을 것이다. 누구 말이 맞든, 두 사람의 말은 처음부터 같은 무게로 저울에 오르지 못했을지 모른다.
원작을 모르고 봤다면 나도 첫 회가 끝나기도 전에 편을 정했을 것이다. 증거 하나 없이, 눈빛 하나 말투 하나로. 답을 아는 자리에 앉고 나서야 보였다. 나 역시 그 맘카페 한자리에 앉아, 꽤 쉽게 편을 드는 학부모라는 걸.
조씨부인이 눈에 밟힌 이유
9월 넷플릭스에 공개된 <스캔들>을 보다가 나는 스무 살로 돌아갔다.
2003년 가을, <겨울연가>의 '준상이'가 조선 최고의 바람둥이로 나온다는 소식에 친구들과 우르르 극장으로 몰려갔다. 프랑스 소설 <위험한 관계>를 조선으로 옮겨 온 영화 <스캔들-조선남녀상열지사>였다. 조씨부인(이미숙)과 내기를 건 조원(배용준)이 정절을 지키던 숙부인(전도연)의 마음을 한 겹씩 흔들 때, 우리는 숨을 죽였다. 극장을 나와서는 '준상이 같은 남자'와 '조원 같은 남자'로 편을 갈라 한참을 떠들었다. 친구 하나는 끝까지 준상이 쪽이었고, 나는 조원 쪽이었다. 같은 배용준인데도 다들 진지했다. 착한 남자는 심심하고, 나쁜 남자는 위험해서 끌린다던 시절이었다.
23년이 지나, 같은 이야기를 손예진·지창욱·나나의 얼굴로 다시 본다. 이번엔 설렘보다 불편함이 먼저 왔다. 내기에서 이기려고 한 사람의 마음을 계산대로 움직이는 일. 밀어내는 희연(나나)을 기어코 흔들어 놓고, 그걸 이겼다고 부르는 일. 스무 살엔 '나쁜 남자'의 매력으로 보였던 장면이, 마흔 넘어 보니 '기만'으로 보였다.
스무 살 땐 조원만 보였다. 이번엔 조씨부인(손예진)이 오래 눈에 밟혔다. 넷플릭스는 그를 '조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인'이라고 소개한다. 그 문장 앞에서 한참 멈췄다. '조선시대 여성' 자리에 '누구 엄마'를 넣으면, 그대로 우리 동네 이야기다.
학부모 모임에서 만난 엄마들 중엔 회계사도, 연구원도, 디자이너도 있었다. 지금은 다들 '누구 엄마'로 불린다. 회사원이던 나도 꽤 오래 그렇게 불렸다.
이력서엔 못 쓰는 경력
추석을 앞두고 개봉한 한국판 <인턴>은 개봉 첫날 박스오피스 1위에 올랐다. 2015년 원작은 국내에서만 361만 명이 본 영화다. 그 361만 중에 나도 있었다.
예고편 속 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식)는 면접에서 강점과 약점을 묻자 이렇게 답한다. "강점은 경험이 많다는 것이고, 약점은 나이도 많다는 것입니다." 피식 웃다가 멈칫했다. 마흔 넘어 시민기자 '신입'이 된 내 자기소개서 같아서다.
내 강점도 경험이다. 다만 이력서에는 한 줄도 못 쓰는, 엄마로 산 열두 해의 경험이다. 단톡방에 쏟아지는 공지를 세 줄로 정리하기, 체험학습 신청서 마감일 챙기기, 방과후 수강신청 '광클', 학원 상담에서 "어머님, 아이가 잠재력은 있어요"의 속뜻 읽기. 이력서 위에서 기호의 37년은 '경력'이 되고, 내 열두 해는 '경력단절'이 된다. 약점도 같다. 이 나이에 '신입' 소리를 듣는 일은 생각보다 머쓱하다.
시민기자가 된 지 두 달. 기사를 송고하고 나면 '내 기사' 화면을 몇 번이고 새로고침한다. 채택 등급이 뜬 날은 하루 종일 콧노래가 나오고, 채택 안 된 날엔 괜히 아이 숙제 검사가 깐깐해진다.
11년 전 극장에서 내 눈에 들어온 건 사무실 안에서도 자전거를 타고 달리던 대표 줄스(앤 해서웨이)였다. 이번에 기호를 보며 떠오른 건 벤(로버트 드 니로)이다. 일거리 하나 받지 못한 채 빈 책상을 지키다가, 다들 잡동사니만 쌓아 두던 책상을 혼자 말끔히 치워 놓던 벤. 시키는 사람이 없어도 제 몫을 찾아내는 신입. 나이는 줄스 쪽에 가까운데, 앉은 자리는 어느새 벤 쪽이다.
다시 만드는 이유, 다시 보는 이유
"다시는 리메이크 작품 안 할 거예요."
<인턴> 개봉을 앞두고 최민식 배우가 일간스포츠 인터뷰에서 웃으며 한 말이다. 리메이크를 하면 원작과 비교당할 수밖에 없다는 이유였다. 그런데도 리메이크는 자꾸 나온다.
만드는 사람에게 비교는 숙명이지만, 보는 아줌마에게 비교는 재미다. 다만 내가 견주는 건 배우와 배우가 아니라, 그때의 나와 지금의 나다.
같은 이야기를 다시 볼 때마다 그사이 내가 어디로 옮겨 앉았는지가 보인다. 세 이야기에서 내가 자꾸 돌아본 건 가장자리에 선 사람들이었다. 이름 대신 '부인'으로 불리는 여인, 빈 책상을 지키던 인턴, 의심부터 받는 사서. 둘에게선 내 얼굴이 보였고, 남은 하나 앞에선 그를 저울질하는 내 얼굴이 보였다.
옮겨 앉은 건 나만이 아니다. 만드는 쪽도 이야기를 그대로 두지는 않았다. <스캔들>의 정지우 감독은 제작발표회에서, 원작에도 없던 조씨부인과 희연의 관계를 두툼하게 만든 데 큰 의도가 있었다고 했다. <인턴>의 김도영 감독은 제작보고회에서 "10년 전 작품인 만큼 지금의 시대와는 다른 지점이 있었다"고 했다.
금요일 밤이 오면 나는 또 딸아이 침대 끝에 걸터앉아 있을 것이다. 괜찮다, 결말은 안다. 궁금한 건 이번엔 내가 어느 자리에 앉아 있을지다.