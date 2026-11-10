왜 자꾸 리메이크를 만드나 했더니, 바뀐 건 나였다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 오늘 학교에서 무슨 일 있었냐면…."

AD

큰사진보기 ▲MBC 금토드라마 〈라이어〉 티저 포스터. ⓒ MBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲넷플릭스 시리즈 〈스캔들〉 스틸컷. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲〈인턴〉 동명 원작을 리메이크한 작품으로, 경력 37년 차 실버 인턴 기호 역의 최민식 ⓒ 워너브러더스 코리아 관련사진보기

"다시는 리메이크 작품 안 할 거예요."