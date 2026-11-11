엉덩이 흔들며 만든 사누키 우동, 일본 여행의 맛

큰사진보기 ▲밀가루에 적당량의 물을 첨가해 주물럭 주물럭한 밀가루 반죽을 비닐에 넣고 흥겨운 노래에 맞춰 밟고 있는 일행들 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲우동학교에서 강사의 지시에 따라 직접 우동 면발을 만들고 있는 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

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"아파트 아파트~ 노바디 노바디 원츄~ 오빤 강남스타일~"

큰사진보기 ▲바다의 신을 모시는 신사 '고토히라궁' 모습. 785계단을 올라가야 본궁이 나온다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲고토히라궁으로 이어지는 785계단을 따라 형성된 전통 상점거리 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲고토히라궁은 785계단을 올라가야 본궁에 다다를 수 있다. 다리가 아파서 자신이 직접 올라가지 못할 때는 다른 사람이나 키우던 개를 대신 보낼 때도 있었다. 참배 후 무사히 가족의 품으로 돌아가는 개들을 보고 '콘피라이누'라고 불렀다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲킨료노사토는 1789년부터 이어져 온 가가와 대표 사케 브랜드 '킨료'의 역사와 전통을 소개하는 양조장 기념관이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲사케 역사와 문화를 만나는 양조장 기념관에 전시된 디오라마로 술을 만들고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

긴죠슈: 정미 배합률 60% 이하의 흰쌀과 쌀누룩, 물, 또는 이것들과 양조알콜 을 원료로 잘 배합한 술로 풍미가 있고 꽃향기가 나며 깔끔한 맛이 특징이다.

다이긴죠슈: 정미 배합률이 50% 이하인 술

쥰마이슈: 흰쌀, 쌀누룩, 물을 원료로 만든 일본 술로 부드럽고 향기가 풍부하 고 매끄러운 맛이 특징이다.

혼죠조슈: 정미 배합률 70% 이하의 흰쌀, 쌀누룩, 양조 알콜과 물을 원료로 만 든 일본 술로 부드럽고 은근한 향과 깔끔한 맛이 특징이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

지난 1일부터 4일까지 일본 시코쿠섬을 다녀왔다. 방문지 가운데 대표적인 곳이 사누키 우동의 중심지인 '다카마쓰'다. 지역 주민들의 우동 사랑이 얼마나 대단했으면 자신들이 사는 곳을 '우동현'이라고 불러 달라고 했을까?이곳은 우동이 주식이라고 해도 과언이 아닐 정도로 현내에 800여 개의 우동집이 있다. 우동 맛집을 따라가는 우동 버스가 운행되고, 우동 만들기를 체험할 수 있는 우동 학교도 있다.이 지역의 대표 음식인 사누키 우동은 탱글탱글하고 탄력 있는 쫄깃한 면발이 최고의 무기다. 육수가 넉넉한 '가케우동'과 진한 육수를 면에 그대로 붓는 '붓카케우동' 등 만드는 방법도 다양하다.우동 학교 수업을 마치면 졸업장까지 준다. 우동 만들기를 직접 배우는 수업은 40~50분쯤 걸린다. 우동 만들기에 도전한 일행이 테이블에 놓인 밀가루에 물을 붓고, 비닐에 싼 반죽을 발로 밟기 시작하자 스피커에서는 흥겨운 노래가 흘러나왔다.젊은 시절이 가고 머리에 희끗희끗 서리가 내린 일행이 흥겨운 노래에 맞춰 엉덩이를 흔들었다. 사누키 우동이 왜 맛있는지 그 이유를 알 것 같았다. 계절에 따라 소금과 물의 배합 비율이 다를 정도로 세밀하게 관리하기 때문이다. 여름에는 1대 9, 봄과 가을에는 1대 11, 겨울에는 1대 15의 비율을 사용한다고 한다.바다의 신을 모시는 '고토히라궁'은 다카마쓰가 있는 가가와현에서 '곤피라상'이라는 애칭으로 불리는 신사다. '곤피라상'은 바다의 수호신을 일컫는 말로, 말 그대로 바다의 신을 모시는 곳이다.서민들의 여행이 자유롭지 않았던 17세기부터 19세기 중반 에도시대에도 사찰 참배는 허용됐는데, 고토히라궁 참배 여행은 일생일대의 이벤트로 여겨질 만큼 인기가 높았다고 한다. 매년 1월 1일부터 10일까지는 신사를 찾는 일본인들로 인산인해를 이뤄 발 디딜 틈이 없다고 한다.본궁에 이르는 785개의 계단을 오르기 버거운 사람들은 다른 사람이나 자신이 키우던 개를 대신 보내기도 했다. 참배를 마친 뒤 무사히 가족의 품으로 돌아가는 개들을 보고 사람들은 '곤피라이누'라고 불렀다.우동 학교를 나와 일행이 방문한 곳은 일본 술인 사케 양조장이었다. 술 제조에 필요한 거대한 통과 압착기를 둘러보며 사케 제조 과정을 살펴봤다. 일본 술은 쌀을 주원료로 누룩과 효모를 이용해 만드는 양조주로, 알코올 도수는 일반적으로 13~16도 정도다.일본 술은 '데워도 좋고, 차게 해도 좋은' 술이다. 일본 술의 맛과 향은 향기로운 맛, 가볍고 부드러운 맛, 풍부한 맛, 숙성된 맛 등 크게 네 가지 유형으로 나눌 수 있다.이외의 술은 모두 '보통주'라고 부르며 각 양조장마다 특징을 나타내는 다양한 맛을 낸다. 며칠간 우동 맛에 길들여졌는지 코에서 아직도 우동 향이 나는 것 같다.