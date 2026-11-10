일제강점기 비극의 현장 장생탄광, 평화공원으로

밤마다 죽음과 마주했던 곳, 굶주림과 매질과 학대가 반복되던 곳, 철조망 너머 바다를 바라보며 탈출을 꿈꾸었던 곳. 일본 야마구치현 우베시의 검은 바다, 그 아래 장생탄광(長生炭鑛·조세이탄광)이 있습니다.
일제 식민지배와 전쟁은 수많은 조선인을 고향에서 내몰았고, 일본 각지의 탄광과 군수공장, 전쟁터로 끌고 갔습니다. 장생탄광도 그 비극의 현장 가운데 하나였습니다.
1942년 2월 3일, 바닷물이 해저 갱도로 쏟아져 들어오면서 183명의 노동자가 목숨을 잃었습니다. 그 가운데 136명이 조선인이었습니다. 전쟁이 끝나고 해방을 맞은 뒤에도 희생자들은 돌아오지 못했습니다. 검은 바닷속에 그들은 아직도 잠들어 있습니다.
우리가 장생탄광을 기억해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 그들은 누군가의 아버지였고 아들이었으며, 남편이었고 형제였습니다. 살아서 고향으로 돌아가 가족을 다시 만나는 것, 그 평범한 소망조차 이루지 못한 사람들입니다.
장생탄광을 평화공원으로, 기억에서 평화로
세계는 크게 변했지만 한반도는 여전히 분단되어 있습니다. 군사적 긴장과 대립이 반복되고 있으며, 동아시아의 평화 역시 주변국의 이해관계와 국제정세에 크게 영향을 받고 있습니다. 그래서 과거를 기억하는 일은 현재의 평화를 만드는 일과 이어져 있습니다.
평화는 단순히 전쟁이 없는 상태가 아닙니다. 사람의 존엄이 지켜지고, 서로의 차이를 인정하며, 과거의 상처를 외면하지 않을 때 비로소 진정한 평화에 다가갈 수 있습니다. 장생탄광은 그 가능성을 보여주고 있습니다.
오랫동안 침묵했던 검은 바다를 움직인 것은 국가가 아니라 희생자를 잊지 않은 시민들이었습니다. 한국과 일본의 시민들이 국경을 넘어 손을 잡았고, 바다 밑에 잠든 희생자들을 가족의 품으로 돌려보내기 위해 오랜 세월 노력했습니다.
이제 국가가 그 노력에 응답해야 합니다. 한국 정부는 희생자들의 유해를 가족과 고향으로 돌려보내는 일에 적극적으로 나서야 합니다. 일본 정부 역시 강제동원과 전쟁 희생의 역사를 외면하지 말고 유해 발굴과 봉환, 진상규명에 책임 있는 자세로 나서야 합니다.
일제강점기 강제 동원으로 끌려간 식민지 조선인 노동자들이 84년이라는 긴 세월의 어둠을 지나 우리 곁으로 돌아와야 합니다.
더 나아가 장생탄광을 강제동원과 전쟁의 역사를 기억하고 평화를 배우는 한일 공동의 평화공간으로 만들어야 합니다. 한국과 일본의 젊은 세대가 이곳에서 희생자들의 삶을 기억하고, 식민지배와 전쟁이 평범한 사람들의 삶을 어떻게 파괴했는지 함께 배울 수 있어야 합니다.
과거를 지우는 것이 화해가 아닙니다. 과거를 있는 그대로 기억하고 서로의 아픔을 마주할 때 비로소 화해도 시작될 수 있습니다. 84년 동안 장생탄광의 검은 바다는 침묵했습니다. 그러나 그 침묵 속에는 고향으로 돌아가고 싶다는 수많은 사람의 외침이 있었습니다. 이제 우리가 그 외침에 답할 때입니다.
죽음의 바다를 생명의 바다로,
침묵의 바다를 기억의 바다로,
아픔의 역사를 화해와 평화의 역사로 바꾸어야 합니다.
그것이 84년 동안 차가운 바다 밑에서 고향을 기다린 분들에게 우리가 드릴 수 있는 가장 값진 선물일 것입니다.
(장생탄광을 평화공원으로, 서명하러 가기: https://c.org/DrhsFsfqXh
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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 권오칠은 장생탄광 귀향추진단 대표입니다.