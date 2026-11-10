당청 종부세 엇박자? 민주당 "사실과 달라"

큰사진보기 ▲김민석 대표 만난 임광현 비서실장·최인호 정무수석김민석 더불어민주당 대표(가운데)가 10일 취임 인사차 국회 당대표실을 방문한 임광현 대통령비서실장(왼쪽), 최인호 정무수석과 기념촬영 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표(오른쪽)가 10일 취임 인사차 국회 당대표실을 방문한 임광현 대통령비서실장에게 축하 난을 전달하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표(왼쪽)가 10일 취임 인사차 국회 당대표실을 방문한 최인호 정무수석에게 축하 난을 전달하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 '당청 간 부동산 정책 관련 엇박자가 노출됐다'는 보도에 "사실과 다르다"고 밝혔다.이용우 민주당 대변인은 10일 청와대 임광현 비서실장·최인호 정무수석의 김민석 당대표 접견 후 기자들을 만나 "부동산 이슈는 국민이 가장 민감하게 반응하는 부분이기 때문에 신중하게 잘 관리하고 있다는 점을 (당청이) 서로 확인했다"라며 이같이 말했다.당청 엇박자 논란은 앞서 지난 8일 고위 당정협의회에서 여당이 정부와 청와대에 종합부동산세(종부세) 기본 공제 기준선을 실거주 여부와 상관없이 주택가액 14억 원으로 통일하는 방안을 요구하면서 불거졌다.박성준 민주당 수석대변인은 고위 당정협의회 후 국회에서 브리핑을 통해 "한정애 사무총장이 건의했고, (당 소속) 서울 지역 국회의원들이 논의하는 과정에서도 나온 얘기여서 제가 건의했다"고 했다. 정부의 부동산 정책을 두고 계속되는 반발 여론이 자칫 차기 총선에도 영향을 미칠 수 있다는 판단하에 나온 제안으로 풀이된다.반면, 청와대는 같은 날 "당은 다양한 의견을 정부와 청와대에 전해왔다"라면서도 "오늘 열린 고위 당정협의회에서 종부세 및 실거주 관련 사안은 주제가 아니었다"라고 전했다. 사실상 당의 요구를 수용하기 어렵다는 입장을 밝히면서, 당청이 부동산 문제를 놓고 의견이 엇갈린다는 인상을 노출했다.이와 관련해 이 대변인은 "(당시 고위 당정협의회에서의 제안이) 당의 공식적인 입장을 얘기하는 게 아니었고, 공식 논의 과정도 없었다"라며 "와전된 부분이 있다"라고 해명했다.김 대표는 이날 오후 국회 당대표실에서 임 실장과 최 수석을 만나 "국회에서 두 분 다 동료 의원으로 함께 일하기도 했고, 총리 재임 시절에는 국세청장과 공공 기관의 대표로 뵙다가 새로운 역할과 관계로 만나 뵙게 돼 감회가 새롭다"라며 "대통령께서 아주 훌륭한 분들을 인선해 주신 것 같다. 오랜 경험과 역량을 두루 갖추고 계시기 때문에 대통령을 잘 보좌하시리라고 믿는다"고 말했다.임 실장은 "국민께서 맡겨주신 책임을 다하려면 당정청이 서로 신뢰하고 긴밀히 소통하며 힘을 모아야 한다"면서 "저도 당과 정부, 청와대 사이에서 소통을 더욱 촘촘히 하며 국민 기대에 부응할 수 있도록 뒷받침하겠다"라고 강조했다.최 수석은 "저도 당정청이 하나 되고 소통이 더 강화돼 그 성과가 민생의 성과, 국정의 성과로 이어지도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 했다.한편, 김민석 대표는 이날 접견 외에는 예정된 일정을 모두 취소했다. 당초 오전엔 당 유튜브 채널 '민티07'에 출연할 예정이었지만 불참했다. 진행자인 박영식 전 앵커는 "갑작스러운 비공개 일정이 생겼다"라고 설명했다. 김 대표는 오후 의원총회에도 모습을 나타내지 않았다. 이용우 대변인은 "공적 차원은 아니었고 긴급한 개인 사정이었던 것 같다"라고 설명했다.