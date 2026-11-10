초등 3시 하교제 추진, 없던 일로...논란만 일으킨 국가교육위

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)가 '초1~2 오후 3시 하교제' 추진에 대해 없던 일로 결정했다. 본회의 자체 표결을 통해서다. "국교위가 준비 없이 던져놓기식 사업을 해서는 안 된다"란 자성이 내부 위원에게서도 나왔다. (관련 기사: [단독] "초등 3시 하교제, 통과 어렵다"... 국교위, 퇴로 택할 듯
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'3시 하교제' 국민 의견수렴, 찬반 5표:11표로 부결
10일 오후 3시, 국교위는 정부서울청사에서 제12차 회의를 열고 '오후 3시 하교제'에 대해 국민 의견 수렴·조정 절차 진행 여부에 대해 표결을 거쳐, 결국 부결시켰다. 찬성 5표, 반대 11표였다. 이에 따라 이 사안은 국교위가 오는 12월에 발표하는 10개년 중장기 국가교육발전계획에 들어가지 않는 것이 결정됐다. 아울러 당분간 국교위 차원에서 '오후 3시 하교제'에 대한 국민의견 수렴·조정 절차도 하지 않을 것으로 보인다.
표결에 앞서 국교위 산하 국민 의견 수렴·조정 전문위도 사전검토 결과서에서 "현재 국교위가 해당 사안에 대하여 정책적 입장이나 기본 방향을 마련하지 않은 상황이므로, 현 단계에서 즉시 국민 의견 수렴·조정 절차를 개시할 시급성은 높지 않은 것으로 판단된다"라면서 "향후 관련 정책 방향과 쟁점이 더 구체화 된 이후 공론화 시점을 검토하는 것이 적절하다"라고 제안한 바 있다.
지난 9월 9일 국교위 플랫폼에서 '초등학생 오후 3시 하교 정책 반대' 청원 건이 국민 5만 4121명의 동의를 받아 국민 의견 수렴·조정 요청 요건이 충족된 바 있다. 하지만 이날 국교위가 국민 의견 수렴·조정 자체 안건을 부결시키는 방식으로 '3시 하교제 정책'을 없던 일로 되돌려, 이 청원을 받아들인 셈이 됐다.
차정인 국가교육위원장은 표결 직전 발언에서 "국교위가 '3시 하교제'에 대한 토론회에 참여하다 보니까 마치 중요한 교육 의제로 등장한 것처럼 인식됐다"라면서 "국교위가 이 건에 대해 공론화 절차를 밟은 것은 아니다"라고 발을 빼는 모습을 보였다. (관련 기사: [단독] 3시 하교제 "국가교육위 정식 논의도 안 했다"
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지난 9월 3일, 국교위는 국회에서 '초등 저학년 교육시간 확대' 토론회를 다른 기관과 공동 주최한 바 있다. 이 토론회를 계기로 국교위가 '3시 하교제'를 추진하는 것으로 비쳐 찬반 논란이 이어졌다. 하지만 차 위원장은 그동안 "해당 사업을 추진한 바 없다"라고 밝혀 왔다.
"제발 학교 현장에 가서 느낀 뒤에...준비 제대로 해서..."
이날 회의에서 국교위 이보미 위원(대구교사노조위원장)은 "국교위가 제발 학교 현장에 가서 느껴야 한다. 그래야 부족한 것이 무엇인지 알게 된다"라면서 "준비를 제대로 해서 추진해야지, '3시 하교제'처럼 던져놓기 식이어선 안 된다"라고 비판했다.
앞으로 국교위는 서·논술형 대학수학능력시험, 초등학교 교과서 한자병기(한자표기) 등에 대해서도 진행 여부를 결정하게 된다.