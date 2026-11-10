초등 3시 하교제 추진, 없던 일로...논란만 일으킨 국가교육위

▲10일 오후 3시, 국교위는 정부서울청사에서 제12차 회의를 열고 ‘오후 3시 하교제’에 대해 국민 의견 수렴·조정 절차 진행 여부에 대해 표결을 거쳐, 결국 부결시켰다. 사진은 해당 안건에 대한 반대표를 던지는 모습. ⓒ 윤근혁 관련사진보기