관악구의원 '추행 혐의' 공소청 송치... 근조화환·1인 시위 이어져

큰사진보기 ▲관악구의회앞에 놓인 구의원 제명 촉구 근조화환지난 10월 23일 관악구의회 정문 앞에 추행 혐의를 받는 구의원의 제명안 부결에 항의하며 제명 절차 재추진을 촉구하는 근조화환이 놓여 있다. ⓒ 김유미 관련사진보기

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서울 관악구의회에서 직원 성추행 혐의를 받는 현직 의원 A씨에 대한 제명안이 단 1표 차로 부결된 이후 시민사회의 항의가 이어지고 있다.<한겨레> 보도 등에 따르면, A의원은 "2024년 4월부터 지난 4월까지 관악구의회 한 직원에게 원치 않는 신체 접촉을 하고 성적 불쾌감을 주는 말과 행동을 반복한 혐의"를 받고 있다. A의원은 지난 10월 30일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(업무상 위력에 의한 추행) 혐의로 서울중앙지방공소청에 불구속 송치됐다.이에 앞서 지난 9월 16일 열린 관악구의회 본회의에서 A의원에 대한 제명안이 표결됐으나 부결됐다. 앞서 윤리특별위원회는 제명 징계안을 의결했지만, 본회의 표결에서는 재적의원 23명 가운데 22명이 참여해 찬성 15표, 반대 5표, 기권 2표가 나왔다.지방의원을 제명하기 위해서는 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. 당시 관악구의회에서는 최소 16표가 필요했으나 찬성이 15표에 그치면서 제명안은 단 1표 차로 부결됐다. A의원의 불구속 송치 소식이 전해지면서, 지방의회 징계제도의 실효성과 윤리적 책임을 둘러싼 논란도 다시 불붙고 있다.10일 관악구의회 앞에는 근조화환이 놓였고 시민들의 1인 시위도 이어졌다. 시민들은 제명안 부결 이후에도 의회가 책임 있는 후속 조치를 내놓아야 한다고 요구했다.현장에서 만난 한 시민은 "만약 내 가족이 같은 일을 겪었다면 외면할 수 없었을 것"이라며 시위에 참여한 이유를 설명했다. 또 다른 시민 역시 바쁜 일상 속에서도 시간을 내 1인 시위에 동참하고 있다고 밝혔다.이번 사건은 지난 5월 관악구의회 직원이 관악경찰서에 고소장을 제출하면서 시작됐다. 이후 서울경찰청이 사건을 넘겨받아 수사를 진행했으며, 경찰은 관련 진술과 자료 등을 종합적으로 검토해 송치를 결정한 것으로 알려졌다.다만 경찰의 송치는 유죄 확정을 의미하지 않는다. KBS 보도 등에 따르면, A의원은 경찰 조사 과정에서 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.그러나 형사책임과 지방의회의 윤리적 책임은 구분해서 살펴볼 필요가 있다. 형사절차가 범죄 혐의와 법적 책임을 판단하는 과정이라면, 지방의회 징계 절차는 의원이 공직자로서 지켜야 할 윤리규범과 관련 법령을 준수했는지 심사하는 과정이다.따라서 형사재판 결과와 별개로 지방의회는 관련 규정에 따라 의원의 윤리적 책임을 검토할 수 있다. 물론 이 과정 역시 객관적인 사실관계와 적법한 절차를 전제로 해야 한다.현행 지방자치법은 지방의원에 대한 징계 종류를 공개회의에서의 경고, 공개회의에서의 사과, 30일 이내 출석정지, 제명 등 네 가지로 규정하고 있다. 특히 제명은 의원직을 상실시키는 가장 중대한 징계인 만큼 본회의에서 재적의원 3분의 2 이상의 찬성을 요구한다.문제는 최종 징계 여부를 함께 의정활동을 수행하는 동료 의원들이 결정한다는 점이다. 이는 지방의회의 자율성과 선출직 의원의 신분을 보장하기 위한 제도이지만, 동시에 심사의 독립성과 객관성을 어떻게 확보할 것인지에 대한 문제를 남긴다.관악구의회 역시 외부 전문가가 참여하는 윤리심사를 거쳐 윤리특별위원회가 제명을 의결했지만 본회의에서는 부결됐다. 더욱이 표결은 무기명으로 진행돼 개별 의원들의 찬반 여부를 확인할 수 없다.표결 결과만으로 특정 의원이 동료를 보호하기 위해 반대표를 던졌다고 단정할 수는 없다. 다만 윤리특별위원회의 제명 의결 본회의에서 받아 들여지지 않은 만큼, 의회가 그 판단 과정에 대해 주민에게 충분히 설명하고 신뢰를 회복하기 위한 노력을 기울여야 한다는 지적이 나온다.이번 사건은 지방의회가 스스로 마련한 윤리 규범을 얼마나 책임 있게 적용하고 있는지 되돌아보게 하는 사례이기도 하다.이번 사건을 계기로 지방의회 직원 보호체계도 함께 점검할 필요가 있다는 목소리가 나온다. 지방의회는 주민의 대표기관인 동시에 의원과 직원들이 함께 근무하는 공적 조직이다. 특히 직장 내 성희롱이나 인권 침해 의혹이 제기됐을 때 신고자의 신원을 보호하고, 2차 피해와 인사 상 불이익을 막을 수 있는 제도적 장치를 갖추는 것이 중요하다.경찰의 송치 사실이 알려진 이후 관악구의회도 후속 대응에 나섰다. 지난 9일 관악구의회는 해당의원을 제외한 의원 22명 전원의 뜻을 모아 공동 성명문을 발표했다. 의원들은 이번 사건이 의회 전체의 명예와 구민의 신뢰에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 깊은 유감과 무거운 책임감을 표명했다.이어 사법적 판단과 별개로 해당 의원이 사안의 심각성을 인식하고, 구민의 우려 해소와 의회의 신뢰 회복을 위해 해당의원 '스스로 책임 있는 결단을 내릴 것'을 촉구했다. 또한 의원들의 윤리의식을 강화하고 유사 사건의 재발을 방지하기 위한 자정 노력과 예방 대책 마련에 최선을 다하겠다고 밝혔다.다만 성명문에는 제명안 재상정 여부나 구체적인 후속 조치에 관한 내용은 담기지 않았다. 시민사회에서는 제명안 재상정을 지속적으로 요구하고 있다. 그러나 이미 부결된 징계안을 다시 상정할 수 있는지와 그 절차는 관련 법령 및 회의규칙에 대한 검토가 필요한 사안이다. 의원 제명은 신분을 상실시키는 중대한 처분인 만큼 법적 요건과 공정한 절차가 요구된다.동시에 지방의회에는 형사사법 절차와 별개로 의원의 윤리적 책임을 심사하고 주민의 신뢰를 확보해야 할 책무가 있다. 이번 공동 성명이 구체적인 후속 조치와 제도 개선으로 이어질지 주목되는 이유다.관악구의회 앞에 늘어선 근조화환은 단순한 항의 표시를 넘어, 제명안 부결에 대한 시민사회의 비판과 지방의회의 윤리적 책임을 촉구하는 상징적 표현으로 읽힌다.형사적 유무죄는 법원이 판단할 사안이지만, 의원의 윤리적 책임은 주민의 대표로서 지켜야 할 품위와 공적 책임에 관한 문제다. 제명안 부결 이후 시민사회의 항의가 이어지는 가운데, 이번 사건은 지방의회의 자정 기능과 윤리·징계제도의 실효성을 다시 묻고 있다.