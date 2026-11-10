민주당 "조희대 대법원, 한덕수 석방 준비하나" 규탄

큰사진보기 ▲신 대변인은 "국민이 기다린 것은 내란의 사법적 책임에 대한 판단이지, 구속 만료 직전의 심리 일정표가 아니다"라며 "조희대 대법원장에게 묻는다. 그토록 강조했던 '6·3·3 원칙'은 어디로 갔나"라고 따져 물었다. 6·3·3 원칙은 선거법 위반 사건의 1심 재판은 6개월 이내, 2심과 3심 재판은 각각 3개월 이내에 끝내야 한다는 공직선거법 규정이다 ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲혁신당은 특히 민주당을 향해 "조희대 대법원장이 이끄는 사법부가 내란 심판마저도 방해하고 있다. 상황이 이러한데도 민주당은 국정조사마저 진행할 용기가 나지 않는가"라며 "민주당은 국정조사든 탄핵이든 제발 무엇이든 하라. 내란 심판조차 제대로 하지 못하는 무기력하고, 무능한 집권 여당을 어느 국민이 신뢰하겠나"라고 강도 높게 압박했다. ⓒ 조국혁신당 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당과 정의당도 비판의 목소리를 높였다. ⓒ 진보당, 정의당 제공 관련사진보기

내란 중요임무종사 혐의로 2심에서 징역 15년의 중형을 선고받은 한덕수 전 국무총리가 오는 11월 20일 구속기간 만료로 석방될 가능성이 커지면서 정치권의 거센 비판이 쏟아지고 있다.대법원이 구속 만료를 불과 하루 앞둔 19일에야 두 번째 전원합의체 심리기일을 잡자, 더불어민주당을 비롯한 조국혁신당, 진보당, 정의당 등 범여권 및 진보 정당들은 일제히 대법원의 심리 지연을 규탄하는 성명을 냈다.민주당은 10일 두 차례의 대변인 브리핑을 통해 대법원의 고의적 재판 지연을 강하게 성토했다. 먼저 이용우 민주당 대변인은 서면브리핑을 통해 대법원이 지난 8월 5일 사건을 전원합의체에 회부한 뒤 석 달 동안 단 한 차례만 심리를 연 점을 지적하며 "내란특검법은 상고심 판결을 항소심 선고일로부터 3개월 이내에 하도록 정하고 있다. 대법원의 심리지연은 이를 명백히 어긴 것"이라고 비판했다.이어 "내란 중요임무종사자인 한덕수가 자유의 몸이 된다면 이는 조희대 대법원이 풀어준 것이나 마찬가지"라며 "국민은 내란 가담자들에게 줄줄이 문을 열어주는 조희대 대법원을 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.같은 날 신현영 민주당 대변인도 브리핑을 열고 조희대 대법원이 한덕수 전 총리의 석방을 준비하고 있냐면서 조희대 대법원장이 과거 강조했던 신속 재판 원칙과 모순된 행보임을 정면으로 겨냥했다.신 대변인은 "국민이 기다린 것은 내란의 사법적 책임에 대한 판단이지, 구속 만료 직전의 심리 일정표가 아니다"라며 "조희대 대법원장에게 묻는다. 그토록 강조했던 '6·3·3 원칙'은 어디로 갔나"라고 따져 물었다. 6·3·3 원칙은 선거법 위반 사건의 1심 재판은 6개월 이내, 2심과 3심 재판은 각각 3개월 이내에 끝내야 한다는 공직선거법 규정이다또한 다음 달 18일 구속기간이 끝나는 이상민 전 행정안전부 장관을 언급하며 "'6·3·3'이 선택적으로 꺼내 드는 구호가 아니라 사법의 원칙이었다면, 이제 말이 아니라 재판으로 증명해야 한다"라고 신속한 선고를 주문했다.조국혁신당은 대법원뿐만 아니라 집권 여당인 민주당의 소극적인 태도까지 동시에 직격했다.10일 임명희 조국혁신당 대변인은 논평을 통해 "선고 기일을 잡지 않은 이상 한덕수 전 총리는 석방되어 자유의 몸이 된다. 조희대 대법원이 풀어줄 결심을 선언한 것"이라고 규정하면서 "이재명 대통령의 사건은 9일 만에 결론을 내린 대법원이 구속기간 만료를 열흘 앞둔 한덕수 전 총리에게는 지나치게 신중하다"라고 형평성 문제를 제기했다.특히 민주당을 향해 "조희대 대법원장이 이끄는 사법부가 내란 심판마저도 방해하고 있다. 상황이 이러한데도 민주당은 국정조사마저 진행할 용기가 나지 않는가"라며 "민주당은 국정조사든 탄핵이든 제발 무엇이든 하라. 내란 심판조차 제대로 하지 못하는 무기력하고, 무능한 집권 여당을 어느 국민이 신뢰하겠나"라고 강도 높게 압박했다.그러면서 "민주당이 아무것도 결단하지 못한 상황에 내란 종사자들이 줄줄이 석방되게 생겼다. 한덕수 전 국무총리에 이어 이상민 전 행안부장관은 다음 달 18일에 구속기간이 만료된다"라며 "내란세력의 부활을 민주당이 열어주는 상황을 만들지 말라"고 우려를 표했다.진보당도 비판에 나섰다. 홍성규 진보당 대변인은 브리핑에서 "헌법이 부여한 사법부의 근본 책무인 재판을 방기하면서 내란흉악범·국정농단범들을 줄줄이 풀어주는 것이 현 대법원의 노골적인 작전인가"라며 "공공연히 내란사범을 방조하는 조희대 사법부야말로 '제2의 내란세력' 아니냐는 비판을 터져나오는 것"이라고 목소리를 높였다.아울러 전국법관대표회의가 조희대 대법원장 국정조사 대응을 안건으로 일정을 앞당긴 것을 두고 "응당 책임져야 할 중요 재판들은 줄줄이 방기하면서, 그에 대하여 국정조사가 제기되자, 허겁지겁 자기들만의 대표회의부터 해야겠다는 것 아닌가"라며 "당길 것은 대표회의가 아니라 재판"이라고 일갈했다.정의당 역시 대법원이 내란 공범의 석방 길을 열어주고 있다며 규탄 대열에 합류했다.김나율 정의당 대변인은 논평에서 "내란의 책임을 물을 시간을 흘려보내고 한덕수 석방 가능성을 키운 대법원의 무능과 무책임을 강력히 규탄한다"며 "시민들이 맨몸으로 군대를 막아 지켜낸 민주주의 앞에서 대법원은 무얼 하고 있는가. 역사에 시민을 배신한 사법부로 기록되는 것이 두렵지 않은가"라고 비판했다.이어 "사법부가 시간 끌기로 재판을 뭉개 내란 가담자를 석방시킨다면, 대통령을 끌어내린 시민들의 분노는 대법원을 향할 것"이라며 "구속기간 만료라는 말 뒤에 숨어 책임을 회피할 생각은 꿈도 꾸지 마라. 내란 가담자의 석방에 길을 터준 사법부라는 오명을 역사에 새기지 마라"고 촉구했다.