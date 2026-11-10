청년주택 5000호 공급... 대전시 '청년특별시' 추진

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 10일 '일하고, 머물고, 즐기는 청년특별시 조성' 계획에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 10일 '일하고, 머물고, 즐기는 청년특별시 조성' 계획에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 내년부터 미취업 청년 100명에게 공공기관 실무경험을 제공하고, 청년·신혼부부 주택을 2034년까지 누적 5000호 공급한다. 청년이 직접 정책과 예산 결정에 참여하는 청년의회를 운영하고 진로·진학, 자산 형성과 위기청년 지원도 추진한다.허태정 대전시장은 10일 시정 브리핑을 통해 이 같은 내용의 '청년특별시 대전' 조성 계획을 발표했다. 일자리와 주거, 문화생활을 함께 지원해 청년들이 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.공공형 청년인턴 사업에는 내년 시비 20억 원을 투입한다. 시·시의회에 50명, 공사·공단과 출자·출연기관에 50명을 배치하며, 대전에 주소를 두거나 대전 소재 대학·대학원에 재학·휴학 중인 18~39세 미취업 청년 등이 대상이다.내년 1월 모집공고를 내고 2월 선발을 거쳐 3~8월 최대 6개월간 운영한다. 대전시 생활임금 기준 월 263만9670원을 지급하고 4대보험을 적용할 계획이다. 단순 사무보조를 지양하고 홍보·디자인, 인공지능(AI)·데이터 분석, 문화관광예술, 프로그램 기획·운영 등 취업에 활용할 수 있는 직무를 발굴한다.청년·신혼부부 주택 공급 목표는 기존 3000호에서 5000호로 늘린다. 이미 공급한 1351호를 포함한 누적 목표로, 앞으로 3649호를 추가 공급한다. 사업기간은 2026~2034년이며 국비와 시비, 민간자금 등 총 5489억 원을 투입할 계획이다.유형별로는 건설형 공공임대 1800호, 매입형 공공임대 1500호, 공공지원 민간임대 1700호다. 역세권과 일자리 접근성이 좋은 지역을 우선 고려하고, 빌트인 가전·가구와 공유공간 등을 갖춰 주거 편의성을 높이겠다는 방침이다.지난달 29일 출범한 제1대 대전청년의회는 정책 제안부터 사업 선정, 성과 점검까지 참여한다. 진로탐색·사회진입·경력형성·가족형성 등 4개 분야에 601명이 지원해 95명이 선발됐다. 내년 시범사업을 추진하고, 2028년부터 주민참여예산 청년숙의형사업을 본격 운영한다.내년에는 5억3000만 원을 들여 '대전형 진로진학 사업'도 시작한다. 학교 재학생뿐 아니라 학교밖 청소년과 N수생 등으로 지원 대상을 넓혀 입시박람회, 학부모 설명회, AI 분석시스템을 활용한 일대일 진학상담 등을 제공한다.근로청년이 매월 15만 원씩 2년간 저축하면 시가 같은 금액을 지원하는 '미래두배 청년통장'도 운영한다. 지난달 26일 문을 연 대전청년미래센터에서는 가족돌봄청년과 고립·은둔청년을 발굴해 상담과 사례관리 등 맞춤형 서비스를 제공한다.문화 분야에서는 청년문화예술패스와 함께 지역 문화바우처 도입을 준비한다. 시는 기존 지원사업의 사각지대를 분석한 뒤 온통대전 2.0과 지역 서점·공연장·전시장 등을 연계한 문화바우처 사업을 2028년부터 단계적으로 추진할 계획이다.허 시장은 "청년들이 지역에서 밝은 미래를 설계할 수 있도록 청년의 삶에 실질적인 변화를 가져오는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.