진보당 "조희대 사법부, 한덕수 재판 방기 말고 당겨라"

큰사진보기 ▲진보당 홍성규 대변인이 10일 국회 소통관에서 한덕수 재판 관련 브리핑을 갖고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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내란 중요임무종사 혐의 등으로 2심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 국무총리의 구속기간 만료가 열흘 앞으로 다가온 가운데 진보당이 "재판방기로 풀어주는 것 아니냐"라는 의문을 제기하고 "당길 것은 법관대표회의가 아니라 재판이다"라고 밝혔다.진보당 홍성규 대변인은 10일 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 "지난 8월 대법원 전원합의체에 회부된 재판은 감감무소식"이라며 "지금의 상황대로라면 무려 15년형을 선고받은 내란사범 한덕수는 열흘 후 거리를 활보하게 된다"라고 우려하며 이같이 촉구했다.진보당은 특히 "이것이 '조희대 사법부'의 이른바 속셈인가"라며 "헌법이 부여한 사법부의 근본 책무인 재판을 방기하면서 내란흉악범·국정농단범들을 줄줄이 풀어주는 것이 현 대법원의 노골적인 작전인가"라고 물었다.이어 "이러니, 공공연히 내란사범을 방조하는 조희대 사법부야말로 '제2의 내란세력' 아니냐는 비판을 터져나오는 것"이라며 "주권자 시민의 명에 따라 진보당에서도 '조희대 탄핵'을 촉구하는 이유"라고 밝혔다.전국법관대표회의를 애초 12월 7일에서 일주일 앞당겨 오는 30일 개최하는 것에 대해 진보당은 " 조희대 대법원장에 대한 국정조사 대응이 주요 안건인데, 시쳇말로 '뭣이 중헌디'이다"라며 "응당 책임져야 할 중요 재판들은 줄줄이 방기하면서, 그에 대하여 국정조사가 제기되자 허겁지겁 자기들만의 대표회의부터 해야겠다는 것 아닌가"라고 따졌다.그러면서 "당길 것은 대표회의가 아니라 재판"이라며 "헌법에 명시된 응당한 본인들의 책무는 방기한 채 정치에 관여하겠다는 사법부에 신뢰를 보낼 국민은 없다"라고 강조했다.이어 "지난 김건희 사례에서도 재판부의 노골적인 해태에 추가 구속영장으로 겨우 막은 바 있다"라며 "지금 국민의 불안을 증폭시키는 것은 바로 '조희대 사법부'이므로 즉각 선고를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.한편 진보당은 같은 상황을 들며 "이상민 전 행안부 장관의 구속기간도 불과 한 달 남짓 남았다"고 상기했다.