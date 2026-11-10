원정 구매도 불사... 삼성 라이온즈 우승에 불티 난 종이신문

큰사진보기 ▲삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 가운데, 스레드에서는 구매 인증 글과 함께 나눔 및 교환을 제안하는 글이 잇따랐다. ⓒ 스레드 갈무리 관련사진보기

'4시간 동안 발품 열심히 뛰었습니다. 진짜 신문을 이렇게 많이 구한 거 처음이에요.' - 스레드에 올라온 한 누리꾼의 글

"한 사람이 20~30장도 사 가고, 어제 사 간 사람이 오늘 와서 또 사가고... 12년 전에도 지국을 했는데 그때는 이런 (종이신문 품귀) 현상이 없었어요." - 대구·경북 지역 한 신문 지국 관계자

"이런 폭발적 호응은 과거에도 들어본 기억이 없습니다. 굉장히 감사하게 생각합니다." - 채영택 <대구신문> 편집국장

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큰사진보기 ▲삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 가운데, 각종 스포츠 신문과 대구 지역 일간지 등은 우승 소식을 1면에 담은 종이신문을 내놨다. ⓒ 박수림 관련사진보기

삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 가운데, 우승 소식을 담은 종이신문이 불티나게 팔리고 있다. 앞서 삼성 라이온즈는 지난 11월 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 KT 위즈를 꺾고 우승을 확정했다.이튿날인 11월 9일, 스포츠신문과 대구 지역 일간지 등이 이런 소식을 1면에 크게 싣자 대구·경북 지역을 포함한 전국의 팬들은 한 부 1000원 안팎인 신문을 '가성비 굿즈' 삼아 구하러 나섰다.SNS에는 곧장 종이신문 구매 인증 글이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 스레드에서 신문 수십 부를 펼쳐 놓은 사진과 함께 "4시간 동안 발품 열심히 뛰었다. 신문을 이렇게 많이 구한 건 처음"이라고 썼다. 그러면서 다른 누리꾼들과 이를 나누겠다고 적었다.원정 구매 등 색다른 인증 글도 있었다. 또 다른 누리꾼은 타지역으로 향하는 이동 경로를 첨부하며 "<스포츠서울> 사냥 가는 나, 너무 힘들다"라고 썼다. 동네 신문 지국에 전화해 삼성 우승이 1면에 실린 신문 15종을 종당 1000원에 모두 샀다는 '신문 플렉스' 인증 글도 있었다.교환 글도 여럿 보였다. 한 누리꾼은 <영남일보>, <매일신문>, <대구신문> 등 9종을 내놓으며 <스포츠서울> 1부와 바꾸자고 했고, 다른 글에선 "가을야구 응원 타월과 우비를 신문과 맞바꾸자"는 제안도 올라왔다. 이처럼 구매 요청이 쇄도하자 <스포츠서울>은 지난 9일 자 신문 1000부를 추가로 인쇄했다.10일 오후 돌아본 서울 여의도 일대 편의점도 상황은 비슷했다. 한 편의점 직원은 <오마이뉴스>에 "어제 자 신문은 많이 팔려서 이제 없다"며 "한 사람이 5장도 사가는 경우가 있었다"라고 전했다. 이 직원은 "원래 신문을 그렇게까지 많이 사가지는 않는데 이례적"이라고 했다.대구 지역 신문사들 또한 분주했다. <영남일보> 관계자는 이날 통화에서 "이전에는 (종이신문을) 사러 신문사에 직접 찾아오는 사람이 거의 없었는데 어제는 많은 이들이 신문사를 찾았고 하루 종일 전화도 왔다"고 했다.<매일신문> 측은 "업무 시간 내내 계속 전화를 받았다"고 했고, <대구일보> 측도 "문의와 판매가 평소의 배 이상"이라며 "독자들이 계속 찾아 오늘도 신문을 추가로 가져왔다"고 전했다.여러 신문을 취급하는 대구·경북 지역 한 신문 지국 관계자는 통화에서 "어제 종이신문을 사겠다며 10명쯤 방문했고 오늘도 벌써 5~6명이 다녀갔다. 한 사람이 20~30장도 사가고, 어제 산 사람이 오늘 또 사 가기도 했다"라고 설명했다.이 관계자는 "(과거 삼성 라이온즈가 우승했던) 12년 전에도 저는 지국에서 일했지만 그때는 이런 (종이신문 품귀) 현상이 없었다"고 회상했다. 이어 "대구·경북 사람들과 삼성 라이온즈 팬들이 그만큼 우승을 축하하고 이 순간을 기억하려는 것 같다. 소장도 하고 선물도 많이 한다더라"라고 덧붙였다.채영택 <대구신문> 편집국장은 통화에서 "최근 밝은 뉴스가 많지 않은 지역 상황에서 가장 중요한 기사라고 판단했다"며 "평소 1면에 (기사) 네 꼭지가 들어가는데 이날은 세 꼭지만 싣고 사진과 지면 편집을 시원하게 키웠다"고 했다.그러면서 "지역 언론으로서 해야 할 역할을 한 것이라고 생각한다"며 "독자들과 지역민들, 팬들이 보내준 호응에 굉장히 감사하다. 이런 폭발적 호응은 과거에도 들어본 기억이 없다"라고 전했다.