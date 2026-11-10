시정 5기 첫 예산안 앞둔 세종시의회 "재정 효율성 엄정 심사"

큰사진보기 ▲세종시의회는 10일 의회 대회의실에서 제110회 의정브리핑을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 열린의정 브리핑에서 안신일 의장이 기자 질의에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10일 열린 세종시의회 제110회 정례회 의정브리핑 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도 완성의 분수령을 맞은 세종시의회가 시정 5기 첫 살림살이 검증을 위한 새 회기 일정에 착수했다.세종특별자치시의회는 10일 의회 대회의실에서 의정브리핑을 열고 제110회 정례회 운영 방향을 설명했다. 정례회는 11일부터 12월 15일까지 35일간 이어지며, 조례안 46건, 동의안 18건, 예산안 7건, 의견청취안 2건, 보고 5건 등 모두 78건을 다룬다.본격적인 의사일정은 11일 제1차 본회의 개회식과 시정연설로 시작된다. 이어 12일 시정질문을 진행하고 상임위원회별 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐, 12월 15일 제4차 본회의에서 내년도 예산안을 최종 의결한다.안신일 의장은 의정브리핑 인사말에서 "이번 정례회는 2027년도 세종시 살림을 정하는 중요한 회기"라며 "어려운 재정 여건 속에서 시민의 생활에 꼭 필요한 사업을 중심으로 예산안을 꼼꼼히 심의하겠다"고 말했다. 이어 "행정수도특별법과 지방의회법이 연내 제정될 수 있도록 이번 정례회 기간에도 온 힘을 쏟겠다"면서 "이번 정례회가 한 해를 잘 마무리하고 새로운 2027년을 준비하는 알찬 회기가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이번 회기의 핵심은 내년도 살림살이 검증이다. 시청의 내년도 본예산안은 올해보다 3.6% 늘어난 2조 1,579억 원이며 교육청 예산은 2.1% 증가한 1조 2,060억 원 규모로 편성됐다. 시정 5기 첫 예산안인 만큼 고강도 지출 구조조정의 타당성을 면밀히 살피는 동시에 민생 안정을 뒷받침하는 데 초점이 맞춰진다. 아울러 한 해를 마무리하는 올해 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안도 함께 심사한다.예산 심사의 중책을 맡은 박란희 예산결산특별위원장은 "시정의 큰 방향에는 함께하되, 재정의 효율성과 책임성은 한층 더 엄정하게 심사하겠다"며 "시민의 세금이 가장 필요한 곳에 가장 효과적으로 쓰이도록 살피겠다"고 강조했다.각 상임위원회별 위원장들도 의정브리핑을 통해 각오를 밝혔다. 김재형 행정복지위원장은 "시정 5기 첫 본예산이자, 세종시 전체 예산의 절반이 넘는 소관 예산인 만큼 무거운 책임감을 가지고 심사에 임하겠다"고 밝혔고, 김효숙 경제문화위원장은 "예산안에 담긴 정책과 사업이 지역경제에 활력을 더하고 시민의 삶을 개선하는 실질적인 성과로 이어지도록 책임 있게 살피겠다"고 말했다.이순열 도시환경위원장은 "긴축 재정 기조 속에서도 시민의 안전과 직결되거나 일상의 편의를 지키는 필수 민생 예산만큼은 소홀함이 없도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했으며, 손인수 교육안전위원장은 "안전한 삶의 토대에서 미래를 향한 교육으로 행복한 삶을 이어가실 수 있도록 멈춤 없는 지원을 이어가겠다"고 다짐했다. 김현미 의회운영위원장은 "올 한해 성과와 보완할 점을 되짚어보고 내년도 의회 운영에 충실히 반영하여 의정활동이 시민을 위한 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.한편, 이날 브리핑 질의응답에서는 이번 정례회 의회운영위원회에서 다뤄질 월정수당 인상 안건을 둘러싼 현안도 언급됐다. 앞서 세종시 의정비심의위원회가 2027년도 시의원 월정수당을 전년 대비 8.9% 인상된 연 4,141만 원으로 결정하면서 논란이 일었다. 일반 공무원 보수 인상률(3.5%)을 크게 웃도는 데다 시의 극심한 재정난 속 과도한 인상이라는 지적이 잇따른 탓이다. 반면 타 광역시도 대비 낮은 의정수당 수준과 행정수도 의원으로서의 의정활동 여건 조성이 필요하다는 의견도 대립해 왔다.이와 관련해 안신일 의장은 "굉장히 송구하다"며 찬반 의견이 교차했던 상황을 짚은 뒤 "찬성과 반대 모두 시민의 목소리라고 생각한다"면서 "시민을 향해 더욱 겸손한 자세로 의회 차원에서 논의를 이어가겠다"고 밝혔다.