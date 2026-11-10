'아들 퇴직금 50억' 뇌물 혐의 곽상도에 징역 18년 구형

큰사진보기 ▲곽상도 전 국민의힘 의원. 2026-09-01. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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대장동 개발사업 민간업자로부터 아들의 퇴직금·성과급 명목으로 50억 원을 받은 혐의로 기소된 곽상도 전 국민의힘 의원에게 항소심에서 징역 18년이 구형됐다. 아들 곽병채씨에게는 징역 9년이 구형됐다.공소청은 50억 원이 정상적인 근로 대가가 아니라 곽 전 의원이 대장동 개발사업에 도움을 준 대가로 아들을 통해 받은 뇌물이라고 주장했다. 반면 곽 전 의원은 이미 1심에서 뇌물 혐의에 무죄를 선고받았고, 별도로 기소된 사건에서도 공소기각 판결이 나왔다며 공소청 측의 주장을 반박했다.10일 서울고법 형사3부(재판장 이승한 부장판사)는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 곽 전 의원과 화천대유 대주주 김만배씨, 대장동 민간업자 남욱 변호사, 곽씨에 대한 항소심 결심공판을 열고 변론을 종결했다. 김씨에게는 징역 10년, 남 변호사에게는 징역 1년이 구형됐다.이날 공소청은 최종논고에서 아들 곽씨가 화천대유에서 받은 세전 50억 원을 사건의 핵심으로 지목했다. 곽씨는 2021년 4월 30일 퇴직금·성과급 명목으로 거액을 지급받았다. 공소청은 세금과 정당한 퇴직금 등을 제외한 약 25억 원을 실질적인 뇌물로 보고 있다.공소청은 "화천대유 말단 직원이 세전 50억 원이라는 거액을 상여금으로 받았고, 임원도 누리지 못한 차량·주거·학자금 지원까지 받았다"며 정상적인 근로 대가로 보기 어렵다고 주장했다. 공소청의 판단은 김씨가 2015년 대장동 개발사업자 선정 과정에서 하나은행의 성남의뜰 컨소시엄 이탈 위기를 곽 전 의원의 도움으로 극복했고, 그 대가로 약속한 돈을 아들에게 성과급으로 지급했다는 것이다.공소청은 구체적으로 곽 전 의원에게 뇌물·알선수재·정치자금법 위반 등 혐의로 징역 15년, 범죄수익은닉 혐의로 징역 3년을 각각 구형했다. 벌금 50억 1062만 원과 추징금 약 26억 1831만 원도 요청했다. 아들 곽씨에게는 징역 7년과 징역 2년, 벌금 50억 1062만 원과 추징금 약 25억 531만 원을 요청했다. 김씨에게는 뇌물공여 등 혐의로 징역 7년, 횡령·범죄수익은닉 혐의로 징역 3년을 구형했다. 남 변호사에게는 징역 1년을 구형했다.2023년 2월 8일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 이준철 부장판사)는 곽 전 의원의 뇌물수수·알선수재 혐의를 무죄로 판단했다. 당시 재판부는 곽씨의 나이와 경력, 직급, 업무 내용 등에 비춰 50억 원이 사회통념상 이례적으로 과다하다고 인정했다. 곽씨가 아버지를 대신해 뇌물을 받은 것은 아닌지 의심되는 사정도 있다고 밝혔다.그러나 곽씨가 결혼해 독립적인 생계를 유지했고, 성과급 일부가 곽 전 의원에게 전달되거나 그를 위해 사용됐다는 증거가 부족하다고 판단했다. 김씨가 곽 전 의원에게 하나은행 관련 청탁을 했거나 곽 전 의원이 실제 영향력을 행사했다는 사실도 입증되지 않았다고 봤다.'정영학 녹취록' 역시 유죄의 결정적 증거로 인정하지 않았다. 2020년 4월 녹취록에는 김씨가 곽 전 의원이 아들을 통해 돈을 요구한다는 취지로 말하는 대화가 담겼다. 같은 해 10월 녹취록에도 곽씨를 통해 돈을 지급하는 방법과 정치자금법 위반 가능성을 논의하는 내용이 등장한다.하지만 재판부는 당시 김씨와 다른 민간업자들 사이에 사업비 분담을 둘러싼 갈등이 있었던 점을 고려해 김씨 발언의 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다. 녹취록에 발언이 존재한다는 사실만으로 실제 뇌물 약속이나 대가성이 입증되는 것은 아니라는 취지다.다만 남 변호사에게서 정치자금 5000만 원을 받은 혐의는 유죄로 인정해 곽 전 의원에게 벌금 800만 원과 추징금 5000만 원을 선고했다. 김씨의 뇌물공여 혐의는 무죄로 판단했다.1심 판결 후 공소청(당시 검찰)은 추가 수사를 거쳐 2023년 10월 곽 전 의원 부자와 김씨를 범죄수익은닉 혐의로 별도 기소했다. 그러나 지난 2월 해당 사건의 1심 재판부는 곽 전 의원에 대한 공소를 공소권 남용을 이유로 기각했다. 곽씨에 대해서도 아버지와의 명시적·묵시적 공모관계를 인정하기 어렵다며 무죄를 선고했다.곽 전 의원 측은 두 차례 1심 판단을 근거로 공소청(검찰)의 추가 기소가 부당했다고 주장했다. 변호인은 그동안 49차례 공판과 42명의 증인신문이 진행됐다며 기존 무죄판결을 뒤집기 위해 같은 사실관계를 다시 문제 삼았다고 비판했다.곽 전 의원도 최후진술에서 공소청(검찰)이 자신에게 유리한 녹음파일과 자료를 뒤늦게 제출했다고 주장했다. 하나은행 컨소시엄 문제와 관련한 녹음파일을 두고는 "반대 증거가 있어도 내놓고 해야지, 숨기는 건 증거 은닉"이라고 말했다.그는 "1심에서 무죄가 나오자 관련자들을 다시 소환해 종전 진술을 뒤집었다"며 수사 과정에 문제를 제기했다. 이어 "무고함을 입증하는 데 5년이 지났고 6년째에 접어든다"며 "지칠 대로 지쳤고 힘도 많이 들지만, 검사들이 왜 이렇게 상식을 벗어난 불법 수사를 하는지 그 이유를 언젠가 알고 싶다"고 말했다.김씨는 곽씨에게 지급한 50억 원이 뇌물이 아닌 성과급이라는 입장을 유지했다. 김씨 측 변호인은 곽씨가 업무로 건강이 악화돼 더 이상 근무하기 어려워지자 김씨가 미안함과 책임감을 느껴 성과급을 지급한 것이라고 설명했다. 공소청(검찰)이 항소심에서 공소사실과 적용 법조를 변경했지만 기존 무죄판결을 뒤집을 증거는 없다고 주장했다.김씨는 최후진술에서 "곽병채에게 준 돈은 정치자금도 아니다"라며 "조카처럼 아끼던 아이에게 미안함이 컸고, 그 마음을 담아 보상한 것"이라고 말했다. 이어 "곽 의원에게 하나은행 컨소시엄과 관련해 부탁한 적도 없고, 그 대가로 돈을 준 적도 없다"고 부인했다. 다만 거액의 성과급 지급이 국민에게 어떻게 비쳤을지는 알고 있다며 신중하지 못했다고 말했다. 그러면서 여론이 아닌 법정에 제출된 증거와 법리에 따라 판단해 달라고 호소했다.곽씨 측도 아버지와의 공모관계를 부인했다. 성과급 지급 결정에 관여하지 않았고, 아버지에게 뇌물을 전달하거나 범행을 함께 계획했다는 증거가 없다는 주장이다. 곽씨는 최후진술에서 지난 5년간 공소청(검찰)에서 8차례, 100시간 넘게 조사받았다고 밝혔다. 그는 "성인이 된 이후 제 삶의 모든 것을 스스로 판단했다"며 "아버지와 범죄를 모의했다는 것은 제 상상의 범위를 넘어서는 일"이라고 말했다. 이어 초등학교 2학년인 딸을 언급하며 가족 모두 힘든 시간을 보냈다고 울먹였다. 곽씨는 "사실관계를 면밀히 살펴 현명한 판단을 내려 달라"고 호소했다.남 변호사 측은 곽 전 의원에게 건넨 5000만 원이 불법 정치자금이 아니라 형사사건과 관련한 변호사 보수라고 주장했다. 변호인은 남 변호사가 수사 대응 과정에서 곽 전 의원에게 법률상담과 조언을 받았으며, 정치활동을 지원할 목적은 없었다고 설명했다. 남 변호사는 최후진술에서 "저로 인해 재판에 혼선을 드리게 돼 재판부에 깊이 사죄드린다"며 "저로 인해 불이익을 받은 분들께도 사죄드린다"고 말했다.결국 항소심의 핵심은 곽씨가 받은 50억 원의 성격과 곽 전 의원의 관여 여부다. 항소심 재판부는 내년 1월 19일 오후 2시 선고할 예정이다.