목 졸리고 두개골 골절 후 반격... 정당방위 아니라니요

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

큰사진보기 ▲가정폭력을 당해오던 78세 아내. 그 폭력이 멈췄습니다. 가해자이던 남편이 사망했기 때문이죠. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

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"중요한 것은 법원이 정당방위를 판단할 때 시간적 간격만을 기계적으로 적용하지 말고, 피해자가 실제로 처한 위험의 지속성, 과거 폭력의 강도, 가해자의 통제 방식, 실질적인 탈출 가능성, 공적 보호의 실패를 종합적으로 살펴야 한다는 것입니다." (허민숙 국회입법조사처 입법조사연구관)



"하급심 실무는 가정폭력·교제폭력 맥락에서 여전히 엄격하여, 정당방위는 물론 과잉방위조차 인정된 예를 찾기 어렵습니다. 침해의 현재성과 상당성을 학대 관계의 맥락 속에서 재해석하지 않는 한, 정당방위 조항은 학대 피해자에게 영원히 닿지 않는 규정으로 남을 것입니다." (이한선 법무법인 와이앤비 대표변호사)

가정폭력을 당해오던 78세 아내. 폭력이 멈췄습니다. 가해자이던 남편이 사망했기 때문이죠. 목이 졸리고 흉기로 맞아 두개골이 골절됐던 지난 5월 31일 밤. 의식을 잃었다가 깨어난 여성은 남편이 사용한 흉기로 반격을 가했습니다. 남편은 사망했습니다. 그를 향한 폭력이 가해진 이유, 술을 찾으려던 남편을 말렸다는 것이었습니다.가정폭력 피해자였던 여성은 살인 혐의 가해자가 됐습니다. 지난 9일 이 여성에게 징역 3년에 집행유예 5년이 선고됐습니다. 사건 직후 구치소에 구금돼있던 그는 석방됐습니다.언론에 따르면, 가정폭력에 시달려오던 여성은 이혼했으나 자녀들의 설득으로 재결합했다고 합니다. 위암 투병 중인 남편을 간호해왔다고도 합니다. 그럼에도 돌아온 건 가혹한 폭행.그의 변호인은 살해 행위 자체는 인정하면서도 형법 제21조 제3항에 따른 면책적 과잉방위에 해당해 처벌 대상이 아니라고 주장했습니다. 형법 제21조 제3항은 불안스러운 상태에서 공포·경악·흥분·당황으로 인해 방위행위가 그 정도를 초과한 경우 처벌하지 않도록 규정하고 있습니다.이 재판은 국민참여재판으로 진행됐습니다. 배심원단은 11시간의 장고 끝에 과잉방위와 심신미약을 일부 인정했습니다. 법률상 감경 사유로 인정됐고, 재판부(인천지법 형사13부 김기풍 판사)도 이를 존중해 집행유예를 선고한 것이죠.그의 변호를 맡은 이희범 라미법률사무소 대표 변호사는 "수십 년간 폭력을 견디며 병든 남편을 간병해 온 78세 노인이 두개골이 골절된 채 깨어난 그 순간을 배심원들께서 시민의 상식과 눈높이로 살펴주셨다"며 "그가 가족의 품으로 돌아갈 수 있게 되어 깊이 감사드린다"고 밝혔다고 합니다.기나긴 폭력이 끝났다는 점, 그가 가족에게 돌아갈 수 있게 됐다는 점 모두 반길 만합니다. 그러나 눈여겨봐야 할 지점이 있습니다. 그에게 내려진 선고가 '집행유예'라는 점입니다. 정당방위에 따른 무죄가 아닌 것이지요.현재까지 우리나라에서 가정폭력을 겪어온 여성이 가해 남편을 살해했을 경우 이를 정당방위로 인정한 건은 찾기 어렵습니다. SBS가 지난 2019년 공개한 부부 살인 판결문 분석에 따르면, 아내가 남편을 살해하거나 사망케 한 34건 중 9건에서 정당방위가 주장됐지만 법원은 이를 받아들이지 않았습니다.그러나 해외에는 학대 관계의 맥락을 정당방위 판단에 반영한 사례가 있습니다. 미국 사우스다코타주에 살던 마를린 로언 이글은 1977년 1월, 부러진 빗자루를 들고 자신에게 다가오는 남편을 흉기로 찔러 사망케 했습니다. 재판에서는 남편이 이전에도 여러 차례 폭행했다는 사실이 제시됐습니다. 미국 <워싱턴포스트>는 1977년 12월 이 사건에 대해 '정당방위를 이유로 살인 혐의에 대한 무죄를 선고받았다고' 보도했습니다.캐나다에서도 유사한 판결이 지난 1990년 있었습니다. 앤젤리크 린 라발리는 폭력을 행사해 온 사실혼 배우자에게 총을 쏴 숨지게 했습니다. 총격 당시 상대는 방을 떠나고 있었지만, 라발리는 정당방위를 주장했고 받아들여졌습니다. 그가 과거에 "오늘 밤 네가 나를 죽이지 않으면 내가 너를 죽이겠다"고 한 말이 재판 과정에서 쟁점으로 떠올랐다고 합니다. 1심에서 받은 무죄선고가 2심에서 뒤집혔지만 대법원은 1심 무죄를 복원했습니다.버사 윌슨 캐나다 대법관은 판결문을 통해 "학대당한 피고인이 그 관계에 머물렀다는 이유로 배심원이 이를 비난해서는 안 되며, 관계를 떠나지 않았다는 이유로 정당방위권을 잃었다고 판단해서도 안 된다"고 짚었습니다.그러나 국내에서는 '폭력이 멈췄으므로', '경찰에 신고할 수 있었으므로' 등 '살인 외 다른 대안이 있었다'는 논리가 여전히 공고합니다. '현재성', 즉 죽음을 느낄 만큼의 가혹한 폭행이 현재진행 중이었냐도 큰 고려 요소입니다. 상대방의 공격 수준을 과도하게 넘어서는 방어여서도 안 된다는 '상당성'도 정당방위 인정에서 갖춰야 할 필수 요건 중 쟁점이 되는 부분입니다. 그러니 안타까운 사정을 감안해 '유죄이긴 하지만 감옥에는 보내지 않을게'의 판결이 최선인 것이지요.정당방위를 좁게 보는 해석에서 벗어나야 한다는 주장은 오래전부터 제기돼왔습니다. 지난 7월에도 관련 토론회가 열린 바 있는데요. 31번 신고했음에도 교제폭력을 막지 못했고, 피해자 여성이 결국 남성을 살해한 군산 교제폭력 방화사건에 대한 토론회였습니다.이 토론회에서는 정당방위 인정에 대한 다양한 의견들이 개진됐습니다. 일부를 전합니다.